2. Handball Bundesliga kompakt: Spitzentrio marschiert

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 21. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze marschierten alle drei Teams. Der TuS N-Lübbecke will heute nachziehen.

Keine Überraschungen in der 2. Handball Bundesliga: Die Topteams des 1. VfL Potsdam, der SG BBM Bietigheim und des ASV Hamm-Westfalen gewannen ihre Spiele allesamt. Auch Eintracht Hagen, der HSC Coburg und der VfL Lübeck-Schwartau sorgten für Favoritensiege.

Zwei Partien gibt es auch am Sonntag, die Eulen Ludwigshafen empfangen den TuS N-Lübbecke. Die Ostwestfalen müssen punkten, wenn sie sich noch einmal im Aufstiegskampf zurückmelden wollen. Der HC Elbflorenz muss zu TUSEM Essen, vor allem der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet steht in der Pflicht zu punkten, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Am Montag beendet das Duell zwischen dem TV Hüttenberg und dem TuS Vinnhorst den Spieltag.

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Ligaprimus Potsdam hat seinen Erfolgstrend fortgesetzt. Gegen den abstiegsbedrohten Dessau-Roßlauer HV errungen die Landeshauptstädter am Freitag in regenbogenfarbenen Sondertrikots einen 28:24-Sieg. Dabei legte der Spitzenreiter ab der zweiten Halbzeit spielentscheidend vor und ließ den DRHV nicht mehr herankommen. Im Fokus standen auch die beiden Ligatoptorschützen Max Beneke und Timo Löser, die sich ein Duell auf Augenhöhe lieferten. Am Ende hatten beide sieben Tore erzielt.

Auch der ASV Hamm-Westfalen konnte am Freitag vorlegen. Gegen die Saisonenttäuschung GWD Minden gewann der Mitabsteiger deutlich mit 33:26. Schon zur Pause hatten sich die Hausherren mit dem 17:12 ein kleines Torpolster herausgeworfen. Minden haderte nach dem Spiel einmal mehr mit der eigenen Konsequenz und ist weiterhin akut davon bedroht, in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Einzig die mögliche Verletzung von Yonatan Dayan trübte den Hammer Sieg. Bei den Ostwestfalen debütierte Szymon Dzialakiewicz (» alles zum Wechsel) mit drei Toren..

Mit dem VfL Eintracht Hagen war am Freitag ein weiteres Topteam gefordert. Die Nordrhein-Westfalen sicherten sich dabei ganz im Stile ihrer Mitstreiter einen Sieg. Der TV Großwallstadt musste sich dem Favoriten am Ende mit 23:26 geschlagen geben, weil die Partie im Laufe des zweiten Durchgangs immer mehr auf Heimseite kippte.

Auch der HSC 2000 Coburg erfüllte am Freitagabend seine Pflichtaufgabe. Beim TSV Bayer Dormagen gelang dem Team aus dem Verfolgerfeld ein deutlicher 33:25-Sieg und die damit verbundene Sicherung des sechsten Tabellenplatzes. Felix und Max Jaeger waren mit sieben beziehungsweise sechs Treffern die besten Werfer ihres Teams. Bei Dormagen gesellte sich mit Kapitän Patrick Hüter ein weiterer Verletzter zum bis dahin fünfköpfigen Lazarett.

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

Die SG BBM Bietigheim hat es der Konkurrenz am Samstagabend gleichgetan und die starke Form beim 32:29-Auswärtssieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen bestätigt. Zwar gaben sich die Gastgeber nie auf und führten im ersten Durchgang sogar, kamen nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr in Schhlagdistanz. Der Tabellenzweite bleibt so auf Aufstiegskurs.

Mit einer überragenden Torwartleistung hat der VfL Lübeck-Schwartau den eigenen Aufwärtstrend in der 2. Handball Bundesliga bestätigt und Schlusslicht EHV Aue deutlich geschlagen. Besonders Paul Dreyer überragte zwischen den Pfosten der Norddeutschen mit zahlreichen Paraden. In der Schlussviertelstunde tat es dann auch Nils Conrad seinem Teamkollegen gleich.

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Der TuS N-Lübbecke ist aktuell Tabellenvierter und muss dringend punkten, wenn man noch einmal im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden will. Die Eulen Ludwigshafen hingegen müssen mit 18:22 Zählern nach unten absichern.

Das Hinspiel in Lübbecke haben die Eulen sensationell deutlich 41:31 gewonnen. "Das war mit Sicherheit unser mit Abstand bestes Spiel. Es war ein Spiel, bei dem uns alles und dem Gegner nichts gelungen ist", sagt Eulen-Coach Johannes Wohlrab. Die 33:37-Niederlage, die die Eulen beim Liga-Re-Start in Aue kassierten, tut weh. "Wir haben das Spiel analysiert, vor allem das Abwehrverhalten, das Zusammenspiel mit den Torhütern besprochen. Jeder muss eine Reaktion zeigen - auf jeder Position", so Wohlrab.

Die Saison der Essener brachte bisher 17:23 Punkte nach 20 Spieltagen. Das kann man durchaus als durchwachsen bezeichnen. Bisher holt der TUSEM seine Punkte vor allem in der eigenen Halle. Am letzten Spieltag verlor das Hegemann-Team daheim gegen den Tabellenführer aus Potsdam mit 21:25. Das Hinspiel gewannen die Sachsen nach einer umkämpften Partie mit 26:24. "Elbflorenz kommt nach der knappen Niederlage gegen Hamm sicherlich hochmotiviert zu uns. Im Hinspiel waren wir lange Zeit auf Augenhöhe. Wir hoffen, dass wir am Sonntag die Partie für uns entscheiden können", so Essens Coach Michael Hegemann.

"Essen ist im Schnitt eine sehr junge Mannschaft. Wie ich TUSEM kenne, sind sie sehr heimstark, auch wenn sie zuletzt zwei Mal zuhause verloren haben. Zudem haben sie immer die Halle hinter sich, die die Spieler ordentlich pusht. Es ist also alles andere als leicht, dort Punkte einzufahren", erklärt Elbflorenz-Keeper Marino Mallwitz. "Da Essen wie wir drei Spiele am Stück verloren hat, sind beide Teams mit Sicherheit heiß darauf, die Punkte einzufahren. Wenn wir unser Level vorn wie hinten abrufen können und vor allem unser Tempospiel durchziehen, da Essen stark über die Abwehr kommt, haben wir die Chance Punkte mitzunehmen. Einfache Tore aus dem schnellen Spiel werden wichtig sein."

Der Montag in der 2. Handball Bundesliga

Nach dem Sieg gegen Dormagen will das Team von Trainer Davor Dominikovic die Leistung bestätigen und Punkte aus Hessen mit an den heimischen Mittellandkanal bringen. Das Hinspiel in Vinnhorst gewannen die Hüttenberger, nachdem es bis eine Viertelstunde vor Schluss durchgehend sehr knapp zuging, musste sich der TuS mit 32:37 geschlagen geben.

