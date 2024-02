2. Handball Bundesliga kompakt: Potsdam und Hamm mit Siegen am Freitag

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 21. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze legten der 1. VfL Potsdam und der ASV Hamm-Westfalen am Freitag vor, die SG BBM Bietigheim zieht Samstag nach. In zwei weiteren Freitagsspielen hieß es NRW gegen Bayern: Hagen schlug dabei Großwallstadt, Coburg siegte in Dormagen.

weitere Informationen zu den Freitagsspielen folgen ...

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Spitzenreiter 1. VfL Potsdam hat den abstiegsbedrohten Dessau-Roßlauer HV zu Gast. Es ist auch das Treffen der Toptorjäger, wenn Max Beneke sich mit Timo Löser (Top25-Torschützen) duelliert. Der ASV Hamm-Westfalen kann mit einem Heimsieg über GWD Minden mindestens für eine Nacht auf Rang 2 vorrücken, bei den Ostwestfalen wird Szymon Dzialakiewicz (wir berichteten) debütieren.

Ein Verfolgerduell liefern sich der Fünfte Eintracht Hagen und der Siebte TV Großwallstadt. Zwischen beiden Teams liegt der HSC 2000 Coburg der zu Bayer Dormagen reist. Am Samstag reist die SG BBM Bietigheim zur HSG Nordhorn-Lingen, der VfL Lübeck-Schwartau hat Schlusslicht EHV Aue zu Gast.

Zwei Partien gibt es auch am Sonntag, die Eulen Ludwigshafen empfangen den TuS N-Lübbecke. Die Ostwestfalen müssen punkten, wenn sie sich noch einmal im Aufstiegskampf zurückmelden wollen. Der HC Elbflorenz muss zu TUSEM Essen, vor allem der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet steht in der Pflicht zu punkten, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Am Montag beendet das Duell zwischen dem TV Hüttenberg und dem TuS Vinnhorst den Spieltag.

» Spielplan und Liveticker 2. Handball Bundesliga

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Das letzte Ost-Derby gewannen im September die "Adler" mit 27:20 vor rund 1.590 Zuschauern in der Anhalt-Arena. "Natürlich sind die Dessauer, nachdem sie zuvor eine überragende Saison gespielt haben, im letzten Jahr aus dieser maximalen Emotion aufgrund zahlreicher Verletzungen, ein Stück zurückgefallen", so VfL-Trainer Bob Hanning und sagt mit Blick auf den aktuellen Platz 15 des Kontrahenten: "Sie haben aber ein tolles Team, mit Timo Löser einen der besten Halblinken der Liga, mit Ambrosius einen tollen Torhüter. Das ist einfach eine gute Handball-Mannschaft, die so weit unten in der Tabelle nicht hingehört."

"Potsdam verfügt über eine sehr junge Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern in ihren Reihen. Ihre absolute Stärke ist zur Zeit ihre aggressive Abwehr. Gerade in der Defensive leben sie sehr von ihrer guten Physis, sind schnell auf den Füßen und haben ein sehr gutes Zweikampfverhalten. Verlierst du dort den Ball, schalten sie sofort auf ihr Tempospiel um", mahnt DRHV-Coach Uwe Jungandreas.

» Liveticker 1. VfL Potsdam - Dessau-Roßlauer HV inklusive Statistik

Der ASV Hamm-Westfalen will seine Heimserie von 17:1 Zählern auch im Derby weiter ausbauen. "Wir müssen unsere Sache gut machen, ähnlich wie in Dresden", so ASV-Coach Michael Lerscht und Kapitän Fabian Huesmann betont: "Die Halle wird richtig voll, das verspricht wieder ein toller Abend in der Westpress-Arena zu werden, den wir natürlich gemeinsam mit unseren Fans erfolgreich gestalten wollen."

"Wir haben uns für Hamm sowohl defensiv als auch offensiv ein, zwei Dinge zurechtgelegt, wie wir das Spiel angehen wollen. Der ASV ist eine Mannschaft, die sehr gut eingespielt ist, sowie über ein starkes 6:0 und hohes Angriffstempo verfügt. Für uns heißt das, dass wir in der Offensive eine hohe Spieldisziplin brauchen, um Tempogegenstöße zu vermeiden und in einen guten Rückzug zu kommen", erklärt Mindens Coach Aaron Ziercke.

» Liveticker ASV Hamm-Westfalen - GWD Minden inklusive Statistik

"Die Personalsituation ist inzwischen so, dass wir regelmäßig gleichwertig frische Jungs von der Bank bringen können - das ist Gold wert", sagt Eintracht-Coach Stefan Neff. "Es wird schwierig, aber mit der richtigen Einstellung und den Fans werden wir gewinnen. Es geht schließlich auch darum, dass wir uns den Nacken freihalten." Großwallstadt hat noch ein Nachholspiel und nur zwei Minuspunkte mehr als die Eintracht.

"In der Defensive haben wir gegen Bietigheim souverän verteidigt, unser Torhüter hat super gehalten, da habe ich nichts auszusetzen. Im Angriff allerdings war ich nicht zufrieden, wir haben zu viele Fehler produziert, unseren Rückraum nicht in Szene gesetzt und im Abschluss waren wir zu ungenau. Wenn wir da eine Leistungssteigerung hinbekommen, können wir in Hagen zwei Punkte mitnehmen," so Geschäftsführer Michael Spatz.

» Liveticker VfL Eintracht Hagen - TV Großwallstadt inklusive Statistik

Der HSC 2000 gehört mit Blick auf die Historie nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Rheinländer. Lediglich ein Heimsieg in sieben Aufeinandertreffen steht dabei zu Buche, das 33:29 aus der Saison 2014/15 ist darüber hinaus auch schon lange her.

Da beide Teams mit einer Niederlage in den Saisonendspurt gestartet sind, bedarf es auf beiden Seiten einer deutlichen Leistungssteigerung, will man die Punkte einfahren. "Dafür brauchen wir aber mehr Überzeugung und eine andere Körpersprache als letzten Samstag. Aber mit einer gewissen Ruhe und einem positiven Glauben an unsere Stärken werden wir das auch schaffen. Wir haben alles in eigener Hand", ist Handball-Geschäftsführer Björn Barthel überzeugt.

» Liveticker TSV Bayer Dormagen - HSC 2000 Coburg inklusive Statistik

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

"Auswärts sind wir bislang exzellent aufgetreten, deshalb ist mir da nicht bange", sagt Jochen Zürn, der Sportliche Leiter der Bietigheimer Handballer. "Wir funktionieren, sind gefestigt und haben unser System gefunden."

Zur Kategorie "Top-Spiele" zählt Zürn auch die Partie im äußersten Südwesten Niedersachsens, selbst wenn die HSG ihrem Anspruch nach 20 Spieltagen nicht ganz gerecht wird. Der letztjährige Tabellensechste will sich in dieser Saison weiter nach oben orientieren, liegt mit 20:20 Punkten derzeit aber im berühmten Niemandsland der Tabelle (Platz 9). Der Rückstand zur SG BBM beträgt schon 12 Zähler

» Liveticker HSG Nordhorn-Lingen - SG BBM Bietigheim inklusive Statistik

Der VfL Lübeck-Schwartau möchte einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Gegner EHV Aue versucht derzeit die Rote Laterne im Unterhaus los zu werden. Unter dem neuen Chefcoach Olafur Stefansson ging es bergauf. 6:12 Punkte holte das neue Trainergespann es fehlen nur noch drei Punkte auf einen Nicht abstiegsplatz bei einem Spiel weniger als die direkte Konkurrenz.

"Aue hat sich nach dem Trainerwechsel sehr gesteigert und in den letzten vier Spielen im Schnitt 32 Tore geworfen", weiß David Röhrig. Dennoch stehen die Sachsen mit 527 Toren auf dem vorletzten Platz, wenn es um eigene Treffer geht. Vor allem Mihkel Lö pp auf Rückraum Mitte bringt mittlerweile sehr viel mehr Geschwindigkeit rein“, fügte der VfL Coach hinzu und betont: "Wir sind auf jeden Fall gewarnt, dass wir diese ungewohnte Rolle als vermeintlicher Favorit nicht auf die leichte Schulter nehmen."

» Liveticker VfL Lübeck-Schwartau - EHV Aue inklusive Statistik

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Der TuS N-Lübbecke ist aktuell Tabellenvierter und muss dringend punkten, wenn man noch einmal im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden will. Die Eulen Ludwigshafen hingegen müssen mit 18:22 Zählern nach unten absichern.

Das Hinspiel in Lübbecke haben die Eulen sensationell deutlich 41:31 gewonnen. "Das war mit Sicherheit unser mit Abstand bestes Spiel. Es war ein Spiel, bei dem uns alles und dem Gegner nichts gelungen ist", sagt Eulen-Coach Johannes Wohlrab. Die 33:37-Niederlage, die die Eulen beim Liga-Re-Start in Aue kassierten, tut weh. "Wir haben das Spiel analysiert, vor allem das Abwehrverhalten, das Zusammenspiel mit den Torhütern besprochen. Jeder muss eine Reaktion zeigen - auf jeder Position", so Wohlrab.

» Liveticker Eulen Ludwigshafen - TuS N-Lübbecke inklusive Statistik

Die Saison der Essener brachte bisher 17:23 Punkte nach 20 Spieltagen. Das kann man durchaus als durchwachsen bezeichnen. Bisher holt der TUSEM seine Punkte vor allem in der eigenen Halle. Am letzten Spieltag verlor das Hegemann-Team daheim gegen den Tabellenführer aus Potsdam mit 21:25. Das Hinspiel gewannen die Sachsen nach einer umkämpften Partie mit 26:24.

"Essen ist im Schnitt eine sehr junge Mannschaft. Wie ich TUSEM kenne, sind sie sehr heimstark, auch wenn sie zuletzt zwei Mal zuhause verloren haben. Zudem haben sie immer die Halle hinter sich, die die Spieler ordentlich pusht. Es ist also alles andere als leicht, dort Punkte einzufahren", erklärt Elbflorenz-Keeper Marino Mallwitz. "Da Essen wie wir drei Spiele am Stück verloren hat, sind beide Teams mit Sicherheit heiß darauf, die Punkte einzufahren. Wenn wir unser Level vorn wie hinten abrufen können und vor allem unser Tempospiel durchziehen, da Essen stark über die Abwehr kommt, haben wir die Chance Punkte mitzunehmen. Einfache Tore aus dem schnellen Spiel werden wichtig sein."

» Liveticker TuSEM Essen - HC Elbflorenz inklusive Statistik

Der Montag in der 2. Handball Bundesliga

Nach dem Sieg gegen Dormagen will das Team von Trainer Davor Dominikovic die Leistung bestätigen und Punkte aus Hessen mit an den heimischen Mittellandkanal bringen. Das Hinspiel in Vinnhorst gewannen die Hüttenberger, nachdem es bis eine Viertelstunde vor Schluss durchgehend sehr knapp zuging, musste sich der TuS mit 32:37 geschlagen geben.

» Liveticker TV Hüttenberg - TuS Vinnhorst inklusive Statistik