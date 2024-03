2. Handball Bundesliga kompakt: Potsdam gewinnt, Topspiel in Hamm

Die 2. Handball Bundesliga spielt ab Donnerstag den 23. Spieltag aus. Neben dem Aufstiegskampf, in welchen Potsdam siegreich eröffnete, steht auch die Mission Klassenerhalt auf der Agenda. Schon am Freitag kommt es zu zwei richtungsweisenden Duellen.

Matthias Flohr will mit seinen Dormagenern das nächste direkte Duell gewinnen. IMAGO/Kruczynski

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 23. Runde. Gestern schon machte mit dem 1. VfL Potsdam der Tabellenführer den Auftakt in den Spieltag, heute ist mit dem ASV Hamm-Westfalen ein weiteres Topteam gefordert, wenn der HSC 2000 Coburg zum Topspiel anrückt. Bietigheim ist am Samstag in Lübeck gefordert.

Auch im Abstiegskampf ist es derweil spannend. Nach der Niederlage des TuS Vinnhorst könnte GWD Minden den Abstiegsplatz verlassen, muss dafür aber beim TUSEM punkten. Parallel macht die direkte Konkurrenz aus Dessau und Dormagen zwei Punkte unter sich aus. Tabellenschlusslicht Aue gastiert am Samstag beim TV Hüttenberg.

In Sachen Torschützenstatistik bahnt sich derweil keine Überraschung an. U21-Weltmeister Max Beneke schraubte seinen Vorsprung mit sechs Treffern gegen Vinnhorst auf 56 Treffer in die Höhe und steht nun bei 192 Saisontoren, gefolgt von Timo Löser und Fynn Hangstein mit je 136.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Donnerstag

Der 1. VfL Potsdam hat seinen Platz an der Spitze zum Auftakt in den 23. Spieltag festigen können. Gegen den Aufsteiger des TuS Vinnhorst gaben sich die Brandenburger keine Blöße und gewannen deutlich mit 40:28. Der verspätete Anwurf konnte die Form der Hausherren nicht durchbrechen, stattdessen war Potsdam hellwach. Nach sechs Minuten stand es bereits 6:0 für die Gastgeber.

» Spielbericht 1. VfL Potsdam - TuS Vinnhorst

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

"Dessau kommt immer besser ins Rollen. Das Tempospiel ist zwar noch nicht wieder auf dem hohen Niveau des Vorjahres, aber es geht wieder in die richtige Richtung", lobte Dormagens Trainer Matthias Flohr den Gegner vor dem Spiel. Mit dem DRHV kommt der direkte Tabellennachbar zu den Wieseln, beide Teams haben 15 Zähler auf der Habenseite und belegen die Plätze 14 und 15. Der Sieger könnte sich auf fünf Punkte von einem Abstiegsplatz distanzieren.

» Liveticker und Statistik TSV Bayer Dormagen - Dessau-Roßlau

"Coburg zählt zu den Topteams der Liga", betonte ASV Hamm-Westfalen Trainer Michael Lerscht im Vorfeld des Spiels gegen den Verfolger aus Coburg. Um im Aufstiegskampf am Spitzenduo aus Potsdam und Bietugheim dranzubleiben, braucht Hamm einen Sieg. "Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir unsere Heimserie weiter ausbauen. Ich freue mich riesig auf das Spiel", meinte Kapitän Fabian Huesmann.

» Liveticker und Statistik ASV Hamm-Westfalen - HSC 2000 Coburg

Für GWD Minden hat die Freitagsniederlage des TuS Vinnhorst die Chance eröffnet, den Abstiegsplatz wieder zu verlassen. Für diese Unternehmung sind die Ostwestfalen im NRW-Duell gegen TUSEM Essen gefordert. Die Essener, zu Saisonbeginn noch heimstark, setzten am letzten Spieltag dem eigenen Abwärtstrend mit einem haarscharfen Sieg beim TuS N-Lübbecke ein Ende. Nun soll es gegen Minden weitergehen, in die Karten könnte den Ruhrpottlern dabei die Personalsituation spielen. Insgesamt drei Spieler fehlen GWD: allesamt langfristig, für zwei Leistungsträger ist die Saison damit bereits beendet.

» Liveticker und Statistik TUSEM Essen - GWD Minden

» Verletzungssorgen bei GWD Minden: Diese Spieler fallen aus

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Am Samstag eröffnet der HC Elbflorenz mit dem Topspiel gegen den TuS N-Lübbecke. Beide Teams haben noch alle Chancen, sich im direkten Verfolgerfeld der Top drei zu platzieren, die aktuelle Form ist bei beiden Mannschaften jedocg hrundverschieden. Während Dresden zwei Siege im Gepäck hat, verabschiedete sich Nettelstedt mit zwei Niederlagen in Serie zuletzt aus dem Aufstiegsrennen. Nun soll in Sachsen Wiedergutmachung geleistet werden.

» Liveticker und Statistik HC Elbflorenz Dresden - TuS N-Lübbecke

Tabellenzweiter SG BBM Bietigheim rückt am Samstag beim VfL Lübeck-Schwartau an. Damit steht dem Aufstiegsfavoriten eine schwere Auswärtsaufgabe bei den zuletzt aufstrebenden Norddeutschen bevor. Vor der Niederlage gegen Dessau gab es nämlich drei Siege für das Team von Trainer David Röhrig, verbunden mit dem Sprung in die obere Tabellenhälfte.

» Liveticker und Statistik VfL Lübeck-Schwartau - SG BBM Bietigheim

Die Luft für Tabellenschlusslicht EHV Aue wird immer dünner. Mit vier Punkten Rückstand - die Hälfte aller Zähler, die die Sachsen bisher sammeln konnten - stehen die Erzgebirgler akut unter Zugzwang. Mit dem TV Hüttenberg steht am Samstagabend das Duell mit einem Mittelfeldteam der Liga bevor, im Hinspiel gab es einen 29:25-Heimsieg.

» Liveticker und Statistik TV Hüttenberg - EHV Aue

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Zum Duell zweier direkter Tabellennachbarn kommt es am Sonntag, wenn sich die Eulen Ludwigshafen und der TV Großwallstadt gegenüberstehen. Beide Teams haben aktuell 20 Pluspunkte auf der Habenseite und belegen die Plätze zehn und elf, mit der Chance, in die obere Tabellenhälfte zu springen. Das Hinspiel entschied der TVG zuhause mit 32:29 für sich.

» Liveticker und Statistik Eulen Ludwigshafen - TV Großwallstadt

Parallel duellieren sich die HSG Nordhorn und der VfL Eintracht Hagen zum Abschluss des Spieltags. Hagen, mit 28 Zählern aktuell erster Verfolger des Spitzentrios, gastiert dabei bei einem Team, das sich mit 22:22 Punkten ebenfalls noch alle Hoffnungen auf eine gute Abschkussplatzierung machen kann. Die Form spricht dabei ganz klar für die Gäste, welche sieben Siege in Serie im Rücken haben. Nordhorn gewann am letzten Spieltag zum ersten Mal nach einer Niederlagenserie wieder.

» Liveticker und Statistik HSG Nordhorn - VfL Eintracht Hagen