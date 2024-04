2. Handball Bundesliga kompakt: Potsdam gewinnt Topspiel, Hamm patzt aber auch

27. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga und dabei kam es zum Topspiel - Spitzenreiter Potsdam schlug den Zweiten SG BBM Bietigheim und baute die Tabellenführung aus. Verfolger Hamm unterlag jedoch ebenfalls. Im Abstiegskampf gab es mehrere direkte Duelle, Vinnhorst und Aue sind aber weiter abgeschlagen. Der Spieltag endet erst am Montag, wenn sich der TuS N-Lübbecke und der HSC 2000 Coburg gegenüberstehen.

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 27. Runde. Am Freitag hielt das Unterhaus gleich drei Begegnungen bereit, die aufgrund der Konferenz vom Streamingdienst Dyn jeweils im Halbstundentakt angeworfen wurden. Den Anfang machte das Mittelfeldduell zwischen den Tabellennachbarn Lübeck-Schwartau und Nordhorn-Lingen, das mit 32:30 an die Ostholsteiner ging. Im Anschluss startete der Fernkampf im Abstiegskampf, Bayer Dormagen hatte den TV Großwallstadt zu Gast und musste sich knapp mit 34:35 geschlagen geben. Als letzte Freitagspartie wurde das Spitzenduell zwischen dem 1. VfL Potsdam und SG BBM Bietigheim angeworfen, der Spitzenreiter siegte mit 34:31.

Der Abstiegskampf stand auch am Samstag im Blick, der Dessau-Roßlauer HC hatte GWD Minden zu Gast, beim 35:35 gab es keinen Sieger. Der EHV Aue reiste zum HC Elbflorenz und verlor das Sachsenderby klar mit 29:39. Der TV Hüttenberg empfing im Mittelfeldduell die Eulen Ludwigshafen und siegte mit 35:30. Am Sonntag ist Zweitliga-Handball im Ruhrgebiet, der ASV Hamm-Westfalen unterlag Eitnracht Hagen zum Derby und TUSEM Essen holte wichtige Punkte gegen den TuS Vinnhorst. Am Montag stehen sich der TuS N-Lübbecke und der HSC 2000 Coburg gegenüber. Gleich am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen sogar schon die erste Partie des 28. Spieltags.

Max Beneke führte vor dem Beginn des Spieltags die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 223/80 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (161/58). Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 178 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

Gleich am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen sogar schon die erste Partie des 28. Spieltags. Mit Blick auf das REWE Final4 in Köln werden alle weiteren Partien des Spieltags dann am Freitagabend ausgespielt. Topspiel ist die Partie zwischen dem Vierten Eintracht Hagen und Spitzenreiter 1. VfL Potsdam.

Ein Ostderby liefern sich der Dessau-Roßlauer HV und der HC Elbflorenz, ein Altmeisterduell mit großer Bedeutung im Abstiegskampf liefern sich der TV Großwallstadt und TUSEM Essen. Am 17. April holten der EHV Aue und der TV Großwallstadt noch eine Begegnung des 17. Spieltags nach, dann ist die Tabelle auch wieder glattgezogen..

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Der VfL Lübeck-Schwartau hat sein sechstes Heimspiel in Folge mit 32:30 (17:15) gegen die HSG Nordhorn-Lingen gewonnen. Vor 1800 Zuschauern klettern die Lübecker damit vorerst auf den achten Tabellenplatz der 2. Handball-Bundesliga. Beste Schwartauer Torschützen waren Jan-Eric Speckmann und Niko Blaauw mit jeweils sieben Treffern. Bei Nordhorn-Lingen trafen Maximilian Lux (9/2) und Tarek Marschall (7) am häufigsten.

Wie im Hinspiel hat der TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TV Großwallstadt 34 Tore geworfen, doch anders als beim 34:32 in Elsenfeld reichte es damit diesmal nicht für zwei Punkte. Stefan Salger war es vorbehalten, in einer torreichen Begegnung mit der letzten Aktion den 35:34-Siegtreffer für die Mainfranken zu erzielen. Damit konnte der TVG den Abwärtstrend nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge stoppen.

Das Spitzenspiel der 2. Handball Bundesliga zwischen dem 1. VfL Potsdam und der SG BBM Bietigheim hielt, was es versprochen hatte. Die Topteams lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, in dem Potsdam am Ende mit 34:31 die Oberhand behielt und einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machte.

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Im Abstiegskampf gab es keinen Sieger zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und GWD Minden. Wieviel der Punkt nach dem 35:35 (17:16) am Samstagabend wert ist, wird sich zeigen, wenn der TuS Vinnhorst bei TUSEM Essen gespielt hat. An Dormagen sind beide Teams schon einmal vorbeigezogen.

Der HC Elbflorenz Dresden konnte gegen den EHV Aue mit einem 39:29 (16:13)-Sieg im Sachsenderby glänzen. Über weite Strecken war das Spiel zwischen den Mannschaften ausgeglichen, doch spätestens mit Beginn des zweiten Durchgangs konnten sich die Dresdner deutlich absetzen.

Im Mittelfeldduell konnte sich der TV Hüttenberg mit 35:30 (18:15) gegen die Eulen Ludwigshafen durchsetzen. Die Mittelhessen halbierten damit den Rückstand auf die Pfälzer, sind nur noch zwei Zähler im Hintertreffen und sind nun aufgrund der besseren Tordifferenz vor Nordhorn-Lingen.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Der ASV Hamm-Westfalen hat es verpasst, die Niederlage der SG BBM Bietigheim auszunutzen und mit dem Tabellenzweiten gleichzuziehen. Im Topspiel gegen den VfL Eintracht Hagen unterlagen die Hammer in einer torreichen Begegnung mit 34:36 (16:17). Die Gäste hatten sich bereits Mitte des zweiten Durchgangs abgesetzt und bis zu fünf Tore vorgelegt, eine Hypothek, die für den Absteiger zu hoch war.

TUSEM Essen hat den eigenen Platz im gesicherten unteren Mittelfeld im Duell mit Aufsteiger TuS Vinnhorst gefestigt. Der Tabellenvorletzte unterlag am Hallo letztlich 27:30, obwohl er zur Pause noch mit 14:13 vorgelegt hatte. Nach dem Seitenwechsel gab es dann nur noch zwei Führungen der Gäste, ehe Essen sich absetzen konnte. Vinnhorst ist damit sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Ein weiteres Duell von Tabellennachbarn im oberen Mittelfeld, der TuS N-Lübbecke geht mit zwei Zählern Vorsprung gegenüber dem HSC 2000 Coburg ins Montagsspiel. Beide Teams haben weder mit dem Aufstieg, noch mit dem Abstieg etwas zu tun - das direkte Duell auch eine Charakterprüfung.

Die 2. Handball Bundesliga am Dienstag

Bereits am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen den Auftakt des 28. Spieltags. Die genaue Ausgangslage entscheidet sich im Vorfeld, die Hausherren sind am Samstag noch bei Hüttenberg gefordert, Dormagen hat Freitag Großwallstadt zu Gast.

