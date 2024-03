2. Handball Bundesliga kompakt: Hamm stolpert, Minden mit Befreiungsschlag

Die 2. Handball Bundesliga spielt seit Donnerstag den 23. Spieltag aus. Im Aufstiegskampf legte Potsdam vor, am Freitag stolperte Hamm dann zu Hause gegen Coburg - Bietigheim kann so morgen den Abstand auf den dritten Platz auf drei Punkte erhöhen. Dormagen gewann ein direktes Duell im Kampf um den Klassenverbleib und GWD Minden gelang ein Befreiungsschlag.

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 23. Runde. Gestern schon machte mit dem 1. VfL Potsdam der Tabellenführer den Auftakt in den Spieltag, heute ist mit dem ASV Hamm-Westfalen ein weiteres Topteam gefordert, wenn der HSC 2000 Coburg zum Topspiel anrückt. Bietigheim ist am Samstag in Lübeck gefordert.

Auch im Abstiegskampf ist es derweil spannend. Nach der Niederlage des TuS Vinnhorst könnte GWD Minden den Abstiegsplatz verlassen, muss dafür aber beim TUSEM punkten. Parallel macht die direkte Konkurrenz aus Dessau und Dormagen zwei Punkte unter sich aus. Tabellenschlusslicht Aue gastiert am Samstag beim TV Hüttenberg.

In Sachen Torschützenstatistik bahnt sich derweil keine Überraschung an. U21-Weltmeister Max Beneke schraubte seinen Vorsprung mit sechs Treffern gegen Vinnhorst auf 56 Treffer in die Höhe und steht nun bei 192 Saisontoren, gefolgt von Timo Löser und Fynn Hangstein mit je 136.

Die 2. Handball Bundesliga am Donnerstag

Der 1. VfL Potsdam hat seinen Platz an der Spitze zum Auftakt in den 23. Spieltag festigen können. Gegen den Aufsteiger des TuS Vinnhorst gaben sich die Brandenburger keine Blöße und gewannen deutlich mit 40:28. Der verspätete Anwurf konnte die Form der Hausherren nicht durchbrechen, stattdessen war Potsdam hellwach. Nach sechs Minuten stand es bereits 6:0 für die Gastgeber.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Die Dessauer Aufholjagd beim richtungsweisenden Spiel in Dormagen kam zu spät. Die Hausherren hatten ein schnelles 5:0 vorgelegt und den Vorsprung in der Folge über ein 14:8 zur Pause gehalten. Nach dem 17:9 kam der DRHV dann aber auf, schien beim 18:15 eine Viertelstunde vor dem Ende wieder im Spiel - doch Dormagen hatte in den entscheidenden Momenten die richtige Antwort - so auch beim 23:21 als ein Doppelschlag vor 1.634 Zuschauern die Weichen zum 26:23-Erfolg stellte. Dormagen verschafft sich mit 17:29 Punkten etwas Luft, der DRHV verbleibt mit 15:31 Punkten auf Platz 15.

"Coburg zählt zu den Topteams der Liga", betonte ASV Hamm-Westfalen Trainer Michael Lerscht im Vorfeld des Spiels gegen den Verfolger - und dieser unterstrich die Aussage mit einem Auswärtserfolg. Nach einem schnellen 3:0 der Gäste kam Hamm zwar beim 9:9 zum Ausgleich, lief aber einem Rückstand hinterher. Nach einem 14:12 für Coburg zur Pause jubelten die 2.310 Zuschauer in Hamm beim 14:14 über den erneuten Ausgleich und kurz darauf sogar über die ersten Führungen - doch Coburg drehte die Begegnung mit einer Vierer-Serie zum 23:20. Bis zum 27:25 blieb es eng, dann stellte ein Doppelschlag des HSC zum 29:25 die Weichen zum 31:27-Erfolg. Hamm verliert damit Boden auf Spitzenreiter das Spitzenduo Potsdam und Bietigheim. Coburg bleibt mit nun 27:19 Punkten auf dem sechsten Platz.

Die Niederlage von Vinnhorst bei Spitzenreiter Potsdam am Vortag eröffnete GWD Minden die Chance, die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. Und beim Tabellenzwölften in Essen konnte die Mannschaft von Aaron Ziercke einen wichtigen Befreiungsschlag landen: Angeführt von den jeweils siebenfach erfolgreichen Szymon Dzialakiewicz und Mats Korte sowie mit einem starken Malte Semisch im Tor bekam GWD trotz einer frühen Roten Karte gegen Luka Sebetic das Heft Mitte des ersten Abschnitts in die Hand. Mit einer Vierer-Serie zum 11:6 verschafften sich die Gäste Luft und nach einem 17:11 zur Pause steuerten sie zu einem ungefährdeten 31:25-Erfolg.

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Am Samstag eröffnet der HC Elbflorenz mit dem Topspiel gegen den TuS N-Lübbecke. Beide Teams haben noch alle Chancen, sich im direkten Verfolgerfeld der Top drei zu platzieren, die aktuelle Form ist bei beiden Mannschaften jedocg hrundverschieden. Während Dresden zwei Siege im Gepäck hat, verabschiedete sich Nettelstedt mit zwei Niederlagen in Serie zuletzt aus dem Aufstiegsrennen. Nun soll in Sachsen Wiedergutmachung geleistet werden.

Tabellenzweiter SG BBM Bietigheim rückt am Samstag beim VfL Lübeck-Schwartau an. Damit steht dem Aufstiegsfavoriten eine schwere Auswärtsaufgabe bei den zuletzt aufstrebenden Norddeutschen bevor. Vor der Niederlage gegen Dessau gab es nämlich drei Siege für das Team von Trainer David Röhrig, verbunden mit dem Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Die Luft für Tabellenschlusslicht EHV Aue wird immer dünner. Mit vier Punkten Rückstand - die Hälfte aller Zähler, die die Sachsen bisher sammeln konnten - stehen die Erzgebirgler akut unter Zugzwang. Mit dem TV Hüttenberg steht am Samstagabend das Duell mit einem Mittelfeldteam der Liga bevor, im Hinspiel gab es einen 29:25-Heimsieg.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Zum Duell zweier direkter Tabellennachbarn kommt es am Sonntag, wenn sich die Eulen Ludwigshafen und der TV Großwallstadt gegenüberstehen. Beide Teams haben aktuell 20 Pluspunkte auf der Habenseite und belegen die Plätze zehn und elf, mit der Chance, in die obere Tabellenhälfte zu springen. Das Hinspiel entschied der TVG zuhause mit 32:29 für sich.

Parallel duellieren sich die HSG Nordhorn und der VfL Eintracht Hagen zum Abschluss des Spieltags. Hagen, mit 28 Zählern aktuell erster Verfolger des Spitzentrios, gastiert dabei bei einem Team, das sich mit 22:22 Punkten ebenfalls noch alle Hoffnungen auf eine gute Abschkussplatzierung machen kann. Die Form spricht dabei ganz klar für die Gäste, welche sieben Siege in Serie im Rücken haben. Nordhorn gewann am letzten Spieltag zum ersten Mal nach einer Niederlagenserie wieder.

