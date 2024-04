2. Handball Bundesliga kompakt: Hagen beendet Potsdam-Serie, Big Points für Essen und Dessau

Die Erfolgsserie des 1. VfL Potsdam ist gerissen, ausgerechnet im Spitzenspiel beim VfL Eintracht Hagen. Die Verfolger hatten Mühe, konnten aber ihre Aufgaben meistern. Im Tabellenkeller konnten der Tus Vinnhorst und der EHV Aue keinen Boden gut machen. Zwei Konkurrenten scheinen sich aber langsam aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Der 28. Spieltag sorgte für Spannung im Aufstiegskampf. Der VfL Eintracht Hagen gewann das Topspiel gegen den 1. VfL Potsdam mit 37:33. Für den Spitzenreiter war es die dritte Saisonniederlage. Hagen konnte im Aufstiegskampf aber keinen Boden gut machen, denn die Konkurrenz patzte nicht - wenngleich man deutlich Mühe hatte. Bietigheim besiegte GWD Minden mit 34:33 und Hamm-Westfalen rettete sich am Ende ein 26:23 bei der HSG Nordhorn-Lingen.

Im Tabellenkeller konnten TUSEM Essen mit dem 33:25 beim TV Großwallstadt und der Dessau-Roßlauer HV mit dem 29:28-Derbysieg über den HC Elbflorenz Big Points sammeln.

Neben Minden hatte Dormagen schon am Dienstag verloren, doch die beiden Aufsteiger konnten keinen Boden gut machen. Der TuS Vinnhorst verlor in Coburg 20:25 und der EHV Aue musste sich dem TuS N-Lübbecke mit 25:27 geschlagen geben. In eigener Halle ist der VfL Lübeck-Schwartau eine Macht, gegen den TV Hüttenberg siegte man mit 31:28.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Max Beneke führte vor dem Beginn des Spieltags die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 233/80 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (172/63). Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 178 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Nächste Spiele

Die Tabelle wird am kommenden Mittwoch glatt gezogen, denn dann empfängt der EHV Aue den TV Großwallstadt zum Nachholspiel. Von Freitag bis Montag wird dann der 29. Spieltag absolviert. Der Startschuss fällt in Essen, wenn der TUSEM den HSC 2000 Coburg empfängt. Im Aufstiegskampf sind Hamm gegen Ludwigshafen und Potsdam gegen Nordhorn-Lingen bereits am Freitag gefordert, Bietigheim reist erst am Sonntag zum HC Elbflorenz.

Auf dem Abstiegskampf ist nahezu an allen Tagen der Fokus gerichtet. Neben der Partie in Essen muss auch der Dessau-Roßlauer HV am Freitag nach Lübbecke. Am Montag beendet an gleicher Stelle GWD Minden im Duell mit Eintracht Hagen den Spieltag. Am Samstag hat Dormagen dann Lübeck-Schwartau zu Gast, mit Vinnhorst und Aue treffen sich die beiden Teams auf den Abstiegsplätzen. Am Sonntag reist Großwallstadt nach Hüttenberg.

» 29. Spieltag Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Dienstag

Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der 2. Handball-Bundesliga eine Art Angstgegner für den TSV Bayer Dormagen. Am ungewohnten Dienstagabend unterlagen die Wiesel in Ludwigshafen mit 27:30 (13:17) und kassierten damit die zehnte Niederlage in Folge gegen die Eulen.

Vor 1.717 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle, darunter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, boten die Gäste den Hausherren lange Paroli. "Das war in Anbetracht der schlechten personellen Ausgangssituation eine richtig tolle Leistung", lobte Dormagen-Trainer Matthias Flohr seine Mannschaft nach der Partie.

» Spielbericht und Statistik Eulen Ludwigshafen - TSV Bayer Dormagen

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Mittelfeldduell in der Hansehalle. Der VfL Lübeck-Schwartau feierte gegen den TV Hüttenberg mit dem 31:28 (14:10) den siebten Heimsieg in Folge. Bei den Gästen kassierte Johannes Klein zwölf Minuten vor dem Ende eine Rote Karte, dennoch konnte man bis kurz vor dem Ende beim 26:26 noch von einem Punktgewinn träumen. Mit vier Toren in Serie zum 30:26 entschied Lübeck-Schwartau die Partie aber.

» Liveticker und Statistik VfL Lübeck-Schwartau - TV Hüttenberg

Im Topspiel hat der 1. VfL Potsdam seine dritte Saisonniederlage kassiert, die erst seit dem dritten Spieltag. Beim VfL Eintracht Hagen, der seine Erfolgsserie nun auf 24:2 Zähler ausbaute, verloren die Brandenburger mit 33:37 (16:19). Der VfL konnte nur zum Anfang einmal den Spielstand vorlegen, die Westfalen führten erstmalig beim 2:1 und konnten sich in Durchgang eins schon zeitweise auf vier Tore (14:10) lösen. Potsdam kämpfte sich noch einmal zurück, konnte sogar beim 21:20 (36.) den Anschluss herstellen. Hagen konnte sich aber schnell wieder lösen, teilweise auf fünf Tore (27:22) absetzen.

» Liveticker und Statistik VfL Eintracht Hagen - 1. VfL Potsdam

Der Abstieg für den EHV Aue rückt immer näher. Trotz einer kämpferischen Leistung mussten sich die Sachsen am Ende mit 25:27 (14:14) geschlagen geben. Aue zeigte eine kämpferische Leistung, nach einem 2:5-Fehlstart kämpfte man sich in die Partie und konnte in Durchgang zwei sogar zwischenzeitlich vorlegen, zuletzt beim 19:17 (42.). In der Schlussphase musste man die Rote Karte gegen Mika Sajenev hinnehmen. Lübbecke nutzte die Überzahl nach der Hinausstellung des U21-Weltmeisters, um sich auf drei Tore (20:23) zu lösen.

» Liveticker und Statistik EHV Aue - TuS N-Lübbecke

Im Ostderby zwischen dem Dessau-Roßlauer HV war bis zum Schluss Feuer und Spannung drin. Schon nach Ablauf der Zeit kassierte Dessaus Yannick-Marcos Pust einer Rangelei mit Vincent Klepp die Rote Karte. Den abschließenden Siebenmeter für die Hausherren, den man sich noch vor Abpfiff herausgeholt hatte, konnte Jakub Hrstka zum 29:28-Endstand verwandeln. Der Klub aus Sachsen-Anhalt vergrößerte damit seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf neun Zähler.

» Liveticker und Statistik Dessau-Roßlauer HV - HC Elbflorenz

Der Abstieg rückt für den TuS Vinnhorst immer näher, beim HSC 2000 Coburg unterlagen die Niedersachsen mit 20:25 (7:10). Die Franken legten von Anfang an in der heimischen Arena den Spielstand vor, doch die Gäste kämpften sich ins Spiel und führten einmal (4:5). Coburg antwortete aber mit einer Viererserie und nahm in der hart umkämpften Partie mit zahlreichen Zeitstrafen ein 10:7 in die Pause. In Durchgang zwei löste sich der HSC schnell auf fünf Tore (16:11) und verwaltete dieses Polster.

» Liveticker und Statistik HSC 2000 Coburg - TuS Vinnhorst

Im Altmeisterduell zweier punktgleicher Mannschaften konnte TUSEM Essen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet siegte beim TV Großwallstadt nach einer starken zweiten Halbzeit mit 33:25 (17:15). In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaft ein Duell auf Augenhöhe mit wechselnden Führungen. Im zweiten Spielabschnitt konnten sich die Gäste dann schnell auf neun Tore (17:26) trotz zwischenzeitlicher Auszeit des TVG lösen. Zwar schafften die Hausherren sich wieder zu fangen, kamen aber nicht mehr in die Schlagdistanz.

» Liveticker und Statistik TV Großwallstadt - TUSEM Essen

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga haben sowohl Bietigheim wie auch Hamm zuletzt Federn gelassen. Entsprechend unverändert ist die Ausgangslage für die Westfalen. "Wir haben da einige Fragezeichen", erklärte ASV-Trainer Michael Lerscht zur personellen Ausgangslage und betont: "Dies ändert nichts daran, dass wir mit einem klaren Ziel nach Lingen fahren werden."

» Liveticker und Statistik HSG Nordhorn-Lingen - ASV Hamm-Westfalen

Die SG BBM Bietigheim kämpft um den Aufstieg, Gegner GWD Minden muss noch die letzten fehlenden Punkte im Abstiegskampf holen. "Das Spiel ist für Bietigheim sehr wichtig und ich gehe davon aus, dass sie alles daran setzen werden uns zu schlagen. Aber auch wir haben in den vergangenen Wochen einiges an Selbstvertrauen dazugewonnen und nehmen die Herausforderung an", so GWD-Coach Aaron Ziercke, der mit Blick auf den Gegner betont: "Die SG hat ein gutes Tempospiel sowohl als Gegenstöße als auch über die schnelle Mitte. Für uns wird es dementsprechend wichtig dies zu verhindern und sie in den Positionsangriff zu zwingen."

» Liveticker und Statistik SG BBM Bietigheim - GWD Minden