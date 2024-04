2. Handball Bundesliga kompakt: Geballte Duelle am Freitag

Die 2. Handball Bundesliga absolviert am Freitag nahezu komplett die 28. Runde. Lediglich die Eulen Ludwigshafen und der TSV Bayer Dormagen waren schon am Dienstag im Einsatz. Im Aufstiegskampf liefern sich die Topteams ein Fernduell - der 1. VfL Potsdam muss im Topspiel zum Vierten Eintracht Hagen. Im Abstiegskampf haben Minden und Vinnhorst hohe Auswärtshürden, auf Dessau-Roßlau wartet ein Ostderby zuhause. Für viel Flair im Abstiegskampf sorgt das Altmeisterduell Großwallstadt gegen TUSEM.

Spitzenreiter 1. VfL Potsdam reist zum Tabellenvierten Eintracht Hagen. Die Westfalen könnten sich mit einem Sieg sogar im Aufstiegskampf wieder zurückmelden, sofern die Konkurrenz patzt. Die SG BBM Bietigheim hat im Heimspiel GWD Minden zu Gast, das jeden Zähler im Abstiegskampf braucht. Hamm-Westfalen reist hingegen zu Mittelfeldclub HSG Nordhorn-Lingen.

Auch Mindens Konkurrenz im Abstiegskampf hat weitestgehend anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Der Vorletzte TuS Vinnhorst reist zum Siebten Coburg, Schlusslicht EHV Aue hat den Sechsten TuS N-Lübbecke zu Gast und der Dessau-Roßlauer HV empfängt den Fünften HC Elbflorenz.

Da sticht vor allem das Altmeisterduell heraus - der TV Großwallstadt empfängt TUSEM Essen, im Duell Zwölfter gegen Dreizehnter mit jeweils 22 Pluspunkten macht der Sieger einen großen Schritt in Richtung Ligaerhalt, denn rechnerisch kann Vinnhorst noch auf 27 und Aue auf 26 Zähler kommen. Tabellennachbarn stehen sich auch mit Lübeck-Schwartau und Hüttenberg gegenüber. Mit dem Sieg am Dienstag gegen Dormagen sind die Eulen Ludwigshafen am VfL vorbeigezogen, können sportlich nicht mehr absteigen.

Max Beneke führte vor dem Beginn des Spieltags die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 233/80 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (172/63). Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 178 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Die Tabelle wird am kommenden Mittwoch glatt gezogen, denn dann empfängt der EHV Aue den TV Großwallstadt zum Nachholspiel. Von Freitag bis Montag wird dann der 29. Spieltag absolviert. Der Startschuss fällt in Essen, wenn der TUSEM den HSC 2000 Coburg empfängt. Im Aufstiegskampf sind Hamm gegen Ludwigshafen und Potsdam gegen Nordhorn-Lingen bereits am Freitag gefordert, Bietigheim reist erst am Sonntag zum HC Elbflorenz.

Auf dem Abstiegskampf ist nahezu an allen Tagen der Fokus gerichtet. Neben der Partie in Essen muss auch der Dessau-Roßlauer HV am Freitag nach Lübbecke. Am Montag beendet an gleicher Stelle GWD Minden im Duell mit Eintracht Hagen den Spieltag. Am Samstag hat Dormagen dann Lübeck-Schwartau zu Gast, mit Vinnhorst und Aue treffen sich die beiden Teams auf den Abstiegsplätzen. Am Sonntag reist Großwallstadt nach Hüttenberg.

Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der 2. Handball-Bundesliga eine Art Angstgegner für den TSV Bayer Dormagen. Am ungewohnten Dienstagabend unterlagen die Wiesel in Ludwigshafen mit 27:30 (13:17) und kassierten damit die zehnte Niederlage in Folge gegen die Eulen.

Vor 1.717 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle, darunter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, boten die Gäste den Hausherren lange Paroli. "Das war in Anbetracht der schlechten personellen Ausgangssituation eine richtig tolle Leistung", lobte Dormagen-Trainer Matthias Flohr seine Mannschaft nach der Partie.

Mittelfeldduell in der Hansehalle. Nach sechs Heimsiegen in Folge trifft der VfL Lübeck-Schwartau auf den TV Hüttenberg. "Sie sind bekannt für ihre offensive Abwehr, die sie dieses Jahr nochmal stabilisiert haben. Sie ziehen ihr Ding durch, sind aber sehr gut darin im Laufe des Spiels auch Anpassungen vorzunehmen, wenn der Gegner überraschende Lösungen gegen ihre Abwehr findet", erklärt VfL-Coach David Röhrig. "Im Angriff sind sie sehr trickreich und variantenreich und deswegen unfassbar schwer zu lesen und vorzubereiten."

"Bei Lübeck ist in den letzten beiden Jahren ganz klar die Handschrift von David Röhrig zu erkennen", so Hüttenbergs Coach Stefan Kneer. "Ich erwarte eine 6:0-Deckung, die sie jedoch unterschiedlich interpretieren. Während sie das im Hinspiel gegen uns sehr defensiv gelöst hatten, haben sie in den letzten Spielen eine eher bewegliche und offensiver ausgerichtete Abwehr gespielt. Wir müssen uns also gut vorbereiten, um auf diese Varianten flexibel reagieren zu können."

Die Stimmung ist gut bei Spitzenreiter Potsdam, der zuletzt mit Hamm und Bietigheim zwei Verfolger distanzieren konnten. Nun kommt das Duell gegen den Tabellenvierten. "Hagen hat keine gute Hinrunde gespielt, es hat lange gedauert, bis sich das eingespielt hat. Aber im Moment machen sie ihre Sache wirklich exzellent. Die sind schon sehr gut, haben sich in der Abwehr und im Tempo gut entwickelt. Und sie wollen nochmal angreifen, weil sie die letzte Luft des Aufstiegs wittern", so Bob Hanning vor dem Duell der beiden Mannschaften.

"Potsdam ist eine überragende Mannschaft mit fantastisch ausgebildeten Jungs", sagt Stefan Neff: "Und dennoch sage ich: 'Wenn nicht jetzt, wann dann...'" Was Hagens Coach damit meint? "Es ist ein Heimspiel, wir sind ausverkauft, die Halle muss brennen." Mit zuletzt 22:2 Zählern haben die Westfalen großes Selbstvertrauen getankt. Potsdam ist aber seit dem 3. Spieltag ungeschlagen. "Beide Mannschaften sind 'Serientäter'", schmunzelt Hanning.

Die Ausgangslage ist eindeutig, als Sechster reist der TuS N-Lübbecke nach Sachsen zum EHV Aue. Aber das Schlusslicht holte mit dem 31:27-Hinspielsieg seine bislang einzigen Auswärtspunkte. Die Ostwestfalen wollen laut Chefcoach Michael Haaß zeigen "dass das damals lediglich ein Ausrutscher war" und dennoch erwartet der einstige Nationalspieler keinen Selbstläufer. Aue kämpfe "noch ums Überleben in der 2. Liga" und habe angesichts des schon deutlichen Rückstands auf die Nichtabstiegsränge "so gar nichts mehr zu verlieren."

Im Ostderby kann der Dessau-Roßlauer HV den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Gegner HC Elbflorenz ist aber diese Saison in den Gefilden angekommen, wo man sein möchte. Im oberen Mittelfeld mit dem Blick nach oben. "Mit dem DRHV kommt eine Mannschaft mit Rückenwind auf uns zu, denn sie konnten in den letzten drei Spielen punkten. Dessau ist in eigener Halle ein disziplinierter und unangenehmer Gegner. Auf uns werden vor allem viele Aktionen von Halblinks und der Rückraummitte zukommen", mahnt HCE-Linksaußen Julius Dierberg.

"Dresden hat sich in dieser Saison absolut gefestigt und spielen aktuell extrem stabil. Sie stellen eine sehr kompakte Abwehr, haben im Mittelblock mit Oliver Seidler, Doruk Pehlivan und Nils Kretschmer drei körperlich extrem starke Spieler. Dadurch, dass sich die Abwehr sehr stabilisiert hat, hält auch Marino Mallwitz wieder gut", hat DRHV-Chefcoach Uwe Jungandreas analysiert. "Das ist ihre Spielgrundlage und daraus gehen sie ein hohes Tempo über Ivar Stavast oder auch über Sebastian Greß."

Auf den TuS Vinnhorst wartet eine hohe Hürde beim TuS Coburg. Bei noch sieben ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Punkte. "Für die Vinnhorster wird die Luft dünner, aber sie werden kämpfen, bis zum letzten Atemzug", verspricht man in der Vereinsmitteilung. Die Franken sind nach zuletzt drei Niederlagen mit 29:25 Zählern im tabellarischen Niemandsland.

"Wir haben momentan Schwierigkeiten, auf dem Niveau, das wir uns schon einmal erarbeitet haben, zu agieren", sagt HSC-Trainer Jan Gorr mit Blick auf die aktuelle Punkteflaute und will dem deutlichen 37:19-Hinspielsieg keine Bedeutung beimessen. "Vinnhorst hat sich personell in eine andere Situation gebracht. Sie waren damals gehandicapt. Es ist nicht zu vergleichen, dieses Spiel wird nicht der Maßstab sein."

Es kommt zum Altmeisterduell in der Untermainhalle in Elsenfeld, beide Teams haben 22 Zähler gesammelt und der Sieger dürfte sich weitestgehend der Abstiegssorgen entledigen. "Ich muss gestehen, ich habe in den letzten Wochen nicht großartig auf die Tabelle geschaut und werde das auch jetzt nicht tun. Ich glaube einfach, dass in dieser Liga alles möglich ist. In Bietigheim haben wir einen Punkt mitgenommen, obwohl wir in der 57. Minute noch mit drei Toren zurückgelegen haben. Die Saison ist noch nicht vorbei, wir tun gut daran, auf uns zu schauen und noch Punkte zu holen", so Essens Coach Michael Hegemann.

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga haben sowohl Bietigheim wie auch Hamm zuletzt Federn gelassen. Entsprechend unverändert ist die Ausgangslage für die Westfalen. "Wir haben da einige Fragezeichen", erklärte ASV-Trainer Michael Lerscht zur personellen Ausgangslage und betont: "Dies ändert nichts daran, dass wir mit einem klaren Ziel nach Lingen fahren werden."

Die SG BBM Bietigheim kämpft um den Aufstieg, Gegner GWD Minden muss noch die letzten fehlenden Punkte im Abstiegskampf holen. "Das Spiel ist für Bietigheim sehr wichtig und ich gehe davon aus, dass sie alles daran setzen werden uns zu schlagen. Aber auch wir haben in den vergangenen Wochen einiges an Selbstvertrauen dazugewonnen und nehmen die Herausforderung an", so GWD-Coach Aaron Ziercke, der mit Blick auf den Gegner betont: "Die SG hat ein gutes Tempospiel sowohl als Gegenstöße als auch über die schnelle Mitte. Für uns wird es dementsprechend wichtig dies zu verhindern und sie in den Positionsangriff zu zwingen."

