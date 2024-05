2. Handball Bundesliga kompakt: Fällt die Entscheidung um Auf- und Abstieg?

In der 2. Handball-Bundesliga startet Spieltag Nummer 31: Schafft Potsdam am Samstag den Aufstieg? steht der Abstieg des TuS Vinnhorst möglicherweise schon am heutigen Freitag fest? Und kann auch die SG BBM Bietigheim sich den Matchball zur Serie holen?

Neun Begegnungen des 31. Spieltags stehen auf dem Programm für das Wochenende. Der Freitagabend hält gleich drei Partien bereit. GWD Minden kann im Heimspiel ab 19 Uhr gegen den HSC 2000 Coburg aus eigener Kraft schon den Klassenerhalt schaffen. Ab 19.30 Uhr stehen sich dann die beiden ehemaligen Erstligisten TUSEM Essen und HSG Nordhorn-Lingen gegenüber. Zum Abschluss des Abends kommt es zum Topspiel um Auf- und Abstieg, wenn der Vorletzte TuS Vinnhorst den Zweiten SG BBM Bietigheim empfängt.

Am Samstag stehen vier Begegnungen auf dem Programm. Der 1. VfL Potsdam kann den Aufstieg sicherstellen. Der einzig verbliebene Konkurrent ASV Hamm-Westfalen empfängt zuvor schon den VfL Lübeck-Schwartau. Zwei Derbys runden das Programm ab. Im Westfalenduell stehen sich der TuS N-Lübbecke und Eintracht Hagen gegenüber, im Ostderby muss der Dessau-Roßlauer HV zum EHV Aue.

Am Sonntag empfängt der HC Elbflorenz die Eulen Ludwigshafen. Bayer Dormagen, vor dem Wochenende noch sechs Zähler vor Vinnhorst, reist zum TV Hüttenberg.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Die Ausgangslage für GWD Minden ist klar. Mit einem Heimsieg über den HSC 2000 Coburg haben die Ostwestfalen den Klassenerhalt geschafft, auch mit einem Remis wäre man auch schon praktisch schon durch. Nachlassen wollen die Grün-Weißen im Saisonendspurt jedoch nicht.

"Wir wollen Freitag den Deckel drauf machen und endgültig den Klassenerhalt sichern. Wir gucken nicht, was andere Mannschaften machen, sondern fokussieren uns auf unser Spiel und wollen unsere Qualitäten auf die Platte bringen. Coburg spielt eine aggressive 6:0-Deckung, welche wir mit viel Bewegung versuchen müssen, auseinander zu spielen. Es wird auch wieder wichtig werden, dass wir defensiv stabil stehen und uns ein geordneter Rückzug gelingt", so GWD-Coach Aaron Ziercke.

Den Klassenerhalt haben TUSEM Essen und die HSG Nordhorn-Lingen geschafft, nun geht es für beide nur noch um einen positiven Saisonabschluss. Rein statistisch gesehen wird es der TuSEM am Freitag allerdings schwer haben, die tabellarische Situation weiter zu verbessern. Die HSG Nordhorn-Lingen hat sich in den letzten Jahren zu einem Angstgegner der Essener gemausert. Den letzten Sieg gegen die Grafschafter fuhr der TuSEM im Jahr 2018 ein.

"Die Serie interessiert mich nicht allzu, da jede Serie einmal endet. Wir wollen am Freitag natürlich punkten, vor allem, da es ein Heimspiel ist. Wir hoffen, dass wir an die Leistung in Ludwigshafen anknüpfen können", so Essens Trainer Michael Hegemann.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, wenn der Zweite auf den Siebzehnten trifft. Die SG BBM Bietigheim muss im Fernduell mit Hamm vorlegen, bei einem Sieg hätte man zumindest für 24 Stunden dann sechs Punkte Vorsprung und eine um mehr als 35 Tore bessere Tordifferenz gegenüber dem Verfolger. Vinnhorst muss unbedingt punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

"Es sind noch vier Finals, richtig schwere Spiele und noch acht Punkte zu vergeben. Meine Jungs müssen die Anspannung halten und am besten diese Euphorie aus dem Sieg gegen Lübbecke mitnehmen", erklärt Bietigheims Coach Iker Romero und betont: "Wir müssen am Freitag bereit sein, es wird ein richtiger Kampf werden."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Der Dessau-Roßlauer HV war die letzten Wochen in Schwung gekommen, hat den Klassenerhalt vorzeitig gesichert. Der letzte Derbygegner EHV Aue steht hingegen vor einem Neustart in der 3. Liga. "Ich erwarte einen sehr kämpferisch eingestellten Gegner. Sie verfügen über zwei gute Torhüter und über eine gute rechte Angriffsseite vor allem über Dieudonne Mubenzem. Er spielt gut mit seinen Kreisläufern zusammen, zuletzt wieder vermehrt mit Mika Sajenev", betont DRHV-Chefcoach Uwe Jungandreas im Vorfeld.

Der ASV Hamm-Westfalen steht im Aufstiegskampf mit dem Rücken zur Wand. Einen weiteren Patzer kann man sich im Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau nicht mehr erlauben, wenn man noch einmal ein Wörtchen mitreden will. Nach vier Niederlagen soll wieder ein Sieg her.

"Unser Ziel muss es sein, den Gegner bei unter 30 Gegentoren zu halten. Denn genau dann haben wir in dieser Saison immer gewonnen." Was wie eine statistische Zahlenspielerei anmutet, begründet der ASV-Torschütze inhaltlich: "Natürlich werfen wir grundsätzlich mehr Tore als andere Teams in ihren Spielen und haben über die Spieldauer insgesamt mehr Angriffe für und gegen uns. Das bedingt einfach unsere Spielweise. Aber je besser wir es in der Abwehr lösen, umso mehr Gelegenheiten gibt es beispielsweise, ins Tempospiel zu kommen."

Spitzenduell im Unterhaus, denn der TuS N-Lübbecke empfängt den Tabellenvierten VfL Eintracht Hagen. Zwei Zähler trennen die beiden Teams vor dem westfälischen Derby. Auf welcher Position die Hausherren in die Partie starten, das hängt ausgerechnet von Lokalrivale GWD Minden ab, der den Verfolger HSC 2000 Coburg schon am Freitag zu Gast hat.

Der 1. VfL Potsdam hat Matchball zum Aufstieg und möchte im Heimspiel gegen den TV Großwallstadt die Aufstiegsparty starten. „Ich kann mich als Trainer nur glücklich schätzen, so eine tolle Mannschaft zu haben, die sich auch immer weiterentwickeln möchte. Großwallstadt ist eine Mannschaft mit Tradition, die mit Michael Roth einen wirklich erfahrenen Fachmann an der Seite hat”, so Potsdams Coach Bob Hanning.

Adler-Kapitän Karl Roosna trifft am Samstag auf einige künftige Mannschaftskollegen. Der estnische Nationalspieler wechselt in der nächsten Saison zum aktuellen Tabellenzehnten. "Ich fiebere seit Wochen dem möglichen Aufstieg entgegen und habe mich noch gar nicht wirklich damit beschäftigt, dass ich jetzt mit Großwallstadt gegen meine neue Mannschaft antreten werde. Es wird am Spieltag bestimmt auch ein kleines Kribbeln geben, aber momentan bin ich nur bei uns. Ich hoffe, dass die Halle voll wird und wir gemeinsam feiern können", sagt Karl Roosna vor der Partie.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Die Eulen Ludwigshafen gastieren beim HC Elbflorenz 2006. Die Sachsen sind mit 35:25 Punkten Siebter, die Eulen folgen mit 30:30 Punkten auf Platz 8. "Sie haben in Sebastian Greß einen überragenden Mittelmann", weiß Eulen-Coach Johannes Wohlrab. "Dresden ist körperlich sehr stark, besitzt große Wurfgewalt."

In Dresden werden Kasper Manfeldt Hansen und Mihailo Ilic wieder dabei sein. Marc-Robin Eisel kehrt nach ausgeheiltem Mittelhandbruch auf die Platte zurück und Finn Leun ist nach der Fraktur im Brustbein bereit, bei seinem Comeback halbrechts als Back-up für Jannek Klein Dienst zu tun. Kreisläufer Tom Bergner aber muss weiter pausieren.

Bayer Dormagen fehlt nur noch ein kleiner Schritt zur endgültigen Planungssicherheit für die kommende Saison. Auswärtsgegner TV Hüttenberg hat diese mit drei Zählern Polster hingegen schon erreicht. Die Mittelhessen haben vor allem im Rückraum personelle Probleme, in Nordhorn standen TVH-Trainer Stefan Kneer nur noch drei Stammkräfte zur Verfügung.

Bereits in Nordhorn mussten die Mittelhessen weitestgehend auf ihr gewohntes Tempospiel verzichten und sich die Kräfte gut einteilen. Dagegen setzte Coach Kneer auf eine stabile Abwehr, was über weite Strecken auch gut funktionierte. Mit Tristan Kirschner fällt aber nun eine weitere Alternative mit einer Schulterverletzung aus.

"Mit Dormagen erwartet uns eine Mannschaft, die sehr stark im Eins-Gegen-Eins ist. Sie haben einen großen Kader mit vielen jungen Spielern", so TVH-Coach Stefan Kneer. "Daher müssen wir in der Abwehr kompakt stehen und versuchen, Dormagen eher zu Rückraumwürfen zu zwingen und nur gegen die wurfstarken Sören Steinhaus und Lucas Rehfus offensiver zu agieren."

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 264/97 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (206) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (195/75) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

Nach der Nationalmannschaftspause startet am 17. Mai der 32. Spieltag. Dabei gibt es auch noch einmal ein Montagsspiel zwischen dem TV Großwallstadt und dem TuS Vinnhorst. Welchen sportlichen Wert die Partien haben, ist ungewiss. Spitzenreiter Potsdam reist zu Bayer Dormagen. Die SG BBM Bietigheim hat den EHV Aue zu Gast und der ASV Hamm-Westfalen bestreitet ein Heimspiel gegen den TV Hüttenberg.

