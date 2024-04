2. Handball Bundesliga kompakt: Fällt die Entscheidung im Abstiegskampf?

In der 2. Handball-Bundesliga startet der 29. Spieltag am Freitag mit vier Partien, das Montagsspiel hält ein Westfalenduell zwischen Minden und Hagen bereit. Das Unterhaus befindet sich im Ligaendspurt, aber zumindest ist die Tabelle nun wieder übersichtlich - alle Teams haben gleich viele Spiele absolviert.

Bob Hanning will mit Potsdam wieder in die Erfolgsspur. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Die Tabelle wurde am Mittwoch glattgezogen, mit dem 28:24-Sieg beim EHV Aue hat der TV Großwallstadt praktisch Planungssicherheit für die nächste Zweitligasaison. Aue könnte theoretisch am Montag als erster Absteiger feststehen, die Sachsen reisen mit neun Zählern Rückstand auf das rettende Ufer zum Auswärtsspiel beim Vorletzten TuS Vinnhorst. Verlieren die Niedersachsen, dürften auch der zweite Aufsteiger kaum zu retten sein.

Bayer Dormagen spielt nahezu zeitgleich, ebenfalls am Samstag gegen den Achten VfL Lübeck-Schwartau. GWD Minden fordert am Montag die Mannschaft der Stunde VfL Eintracht Hagen. Mit Hüttenberg und Großwallstadt stehen sich zwei Teams gegenüber, die mit 24:32 Zählern punktgleich sind und das letzte theoretische Restrisiko zu beseitigen möchten.

Die gleiche Punktebilanz haben auch Essen und Nordhorn-Lingen aktuell. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet empfängt den Siebten Coburg, die Grafschafter fordern Spitzenreiter 1. VfL Potsdam, der nach der Niederlage gegen Hagen wieder in die Spur finden wollen.

Zeitgleich hat der ASV Hamm-Westfalen die Eulen Ludwigshafen als Neunten zu Gast. Der Club aus dem Ruhrgebiet befindet sich im Aufstiegskampf aktuell vor allem im Fernduell mit der SG BBM Bietigheim, die am Sonntag beim Sechsten HC Elbflorenz antreten muss.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Max Beneke führte vor dem Beginn des Spieltags die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 247/88 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (178/67). Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 186 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Nächste Spiele

Wann fällt die Entscheidung im Kampf um den Aufstieg und Abstieg? Am Freitag muss der EHV Aue zum HSC 2000 Coburg, einen Tag später der TuS Vinnhorst zum Dessau-Roßlauer HV und am Sonntag ist GWD Minden beim TV Großwallstadt gefordert. Im NRW-Duell zwischen Bayer Dormagen und dem ASV Hamm-Westfalen stehen hingegen beide Fragen im Fokus.

Die SG BBM Bietigheim hat ebenso eine hohe Heimhürde gegen den TuS N-Lübbecke, wie der VfL Eintracht Hagen gegen den HC Elbflorenz. Spitzenreiter 1. VfL Potsdam reist hingegen zum VfL Lübeck-Schwartau. Im unteren Mittelfeld duellieren sich die Eulen Ludwigshafen und TUSEM Essen sowie die HSG Nordhorn-Lingen und der TV Hüttenberg.

» 30. Spieltag Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Mittwoch

Der TV Großwallstadt hat am Mittwochabend einen Sieg beim abstiegsbedrohten EHV Aue errungen. Der TVG drehte die Partie in den Schlussminuten zu einem souveränen Sieg.

Für Aue sieht es derweil immer dunkler aus. Neun Zähler trennen die Sachsen vom rettenden Ufer, zwölf Punkte sind noch zu vergeben. Eine Herkulesaufgabe. Großwallstadt steht mit 24 Punkten nun als eines von vier punktgleichen Teams auf Platz 13 in der Tabelle.

» Spielbericht und Statistik EHV Aue - TV Großwallstadt

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Traditionsverein TUSEM Essen möchte gegen den HSC 2000 Coburg nun auch das letzte Fragezeichen im Abstiegskampf beseitigen. Bei noch sechs verbleibenden Spielen hat der TuSEM elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und benötigt somit nur noch einen Sieg, um den Ligaverbleib bequem aus eigener Kraft zu sichern.

"Wir wollen einfach unseren Weg fortsetzen, den wir in den vergangenen Spielen eingeschlagen haben. Wir freuen uns auf das Heimspiel und wollen unserem Heimpublikum einen Sieg bescheren", erklärt TUSEM-Coach Michael Hegemann, der auf einen Einsatz von Rechtsaußen Felix Eißing hoffen kann.

"Essen zeigt grundsätzlich einen positiven Trend in den letzten Spielen. Besonders zu beachten ist deren Zweikampfstärke", so HSC-Coach Jan Gorr. "Beim Gegner kann man eigentlich niemanden herausheben. Es handelt sich um ein Kollektiv, das es zu knacken gilt."

» Liveticker und Statistik TUSEM Essen - HSC 2000 Coburg

Die Rollenverteilung ist eindeutig: Der ASV Hamm-Westfalen geht in seiner Westpress Arena als Favorit ins Spiel gegen die Eulen Ludwigshafen. "Hamm ist angesichts der Tabellenkonstellation der Favorit, steht aber auch entsprechend unter Druck. Sie müssen, wir können …", orakelt Eulen-Trainer Johannes Wohlrab.

Auf Finn Leun (Fraktur im Brustbein) und Marc-Robin Eisel (Mittelhandbruch) müssen die Eulen weiter verzichten. Wegen einer muskulären Verletzung droht auch Kreisläufer Tom Bergner auszufallen, den der wiedergenesene Kasper Manfeldt Hansen ersetzen kann. Theo Straub fehlt bei der Dienstreise gen Westen. Der Rechtsaußen ist bei den Löwen in der 3. Liga im Einsatz. Im Kader der Eulen sein wird Marcel Reis (21) aus dem Drittliga-Team des HLZ Friesenheim-Hochdorf. Der Mittelmann steht vor seinem Zweitliga-Debüt.

"Das war von uns kein gutes Spiel. Es gab da viele Ungereimtheiten in der Abwehr, das gilt es zu verbessern", erinnert sich ASV-Torwart Felix Hertlein an die 31:32-Hinspielniederlage, will damit aber auch die Qualitäten des Gegners nicht schmälern. "Die Eulen haben eine sehr starke erste Sieben, die an einem guten Tag auch Topteams richtig ärgern kann, wie man jetzt gegen Potsdam und Hagen wieder gesehen hat. Mex hat sich zu einem richtigen Leader entwickelt."

» Liveticker und Statistik ASV Hamm-Westfalen - Eulen Ludwigshafen

» "Kein Aufstiegsverbot" - Markus Fuchs über die Pläne des ASV Hamm-Westfalen

211 Tage: So lange blieb der VfL Potsdam in der 2. Handball-Bundesliga ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende beendete der VfL Eintracht Hagen diese Serie mit einem Sieg über die Gäste aus Brandenburg. Nach dem 33:37 in Westfalen wollen die Adler wieder zum nächsten Höhenflug ansetzen.

"Das wird keine leichte Aufgabe. Wir müssen jetzt den Druck, den wir haben, als Rückenwind nutzen und Gas geben. Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in die Arbeit mit den Jungs. Die Trainingswoche hat auch einmal mehr gezeigt, dass alle Lust haben und den Fokus gefunden haben", so der VfL-Trainer Bob Hanning vor der Heimpartie.

"Nordhorn ist eine wirkliche gute und erfahrene Mannschaft. Wir müssen am Freitag von Anfang an Dominanz ausstrahlen und von Anfang an auch die Dinge machen, die wir die letzten Wochen vor dem Hagen-Spiel richtig gemacht haben. Nordhorn hat eine sehr aggressive Abwehr, die sie spielen können. Da gilt es, sich dagegenzustemmen", so Hanning weiter.

» Liveticker und Statistik 1. VfL Potsdam - HSG Nordhorn-Lingen

» Idee vom "Team Deutschland": Potsdams Handballer und der Aufstieg

Der TuS N-Lübbecke führt als Fünfter das obere Mittelfeld an, in Sachen Aufstieg dürfte der Zug für die Ostwestfalen abgefahren sein. Gegner Dessau-Roßlau fehlen noch wenige Punkte zum endgültigen Klassenerhalt, kommt aber mit dem Selbstvertrauen von 7:1 Zählern aus den letzten vier Spielen.

Der DRHV zeige "bestes Tempospiel und verfügt zudem vor allem über einen gefährlichen Rückraum", betont Lübbeckes Chefcoach Michael Haaß und erwartet ein "hartes Stück Arbeit." Dabei setzt man vor allem einen Schwerpunkt auf das Rückzugsverhalten.

"Sie stehen auf einem guten fünften Tabellenplatz und haben eine Mannschaft, die durchgängig erfahren ist und das auch international", erklärt DRHV-Chefcoach Uwe Jungandreas und betont: "Es ist schon eine schwer bespielbare Mannschaft. Zuletzt waren sie wieder sehr stabil in der Abwehr mit guten Torhütern dahinter. Im Angriff spielen sie sehr variabel, jeder Spieler ist dort torgefährlich."

» Liveticker und Statistik Tus N-Lübbecke - Dessau-Roßlauer HV

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Bayer Dormagen fehlen im Abstiegskampf noch ein paar Zähler, die nächsten sollen gegen den VfL Lübeck-Schwartau eingefahren werden. Die vom ehemaligen Dormagener David Röhrig trainierten Schwartauer liegen nach dem 31:28 gegen den TV Hüttenberg und dem siebten Heimsieg in Folge auf Rang acht mehr als im Soll. "Mit Nico Blaauw und Janik Schrader haben sich unter anderem zwei Akteure zuletzt sehr in den Vordergrund gespielt. Zudem ist die Abwehr um die drei Kreisläufer Löfström, Skorupa und Ciudad Benitez sehr kompakt. Die gilt es für uns zu knacken", so TSV-Trainer Matthias Flohr.

» Liveticker und Statistik TSV Bayer Dormagen - VfL Lübeck-Schwartau

» Mentale Probleme: Sofortiger Abgang bei VfL Lübeck-Schwartau

Die Ausgangslage vor dem Kellerduell des Tabbellensiebzehnten TuS Vinnhorst, gegen den Tabellenachzehnten EHV Aue, ist klar. Für beide Teams ist es so etwas wie die letzte Chance den Klassenerhalt zu schaffen. Bei nur noch sechs übrigen Spielen ist der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze aus Sicht des TuS auf sechs Punkte angewachsen, bei Aue sind es gar neun. Die Sachsen haben schon unter der Woche den Umbruch eingeleitet, wechselt sieben Spieler und den Trainer im Sommer.

"Die Rot-Blauen geben sich vor dem Duell gegen den Tabellenletzten kämpferisch. Es wird im täglichen Training alles dafür getan am Samstag die Punkte in Vinnhorst zu behalten. Ein Erfolg am Samstag könnte noch einmal so etwas wie ein Initialzündung auslösen und hoffentlich das Selbstvertrauen so stärken, dass weitere Siege folgen. Dann könnte es doch noch was werden, mit dem Klassenerhalt", umreißt Vinnhorst die Situation im Abstiegskampf.

» Liveticker und Statistik TuS Vinnhorst - EHV Aue

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Die SG BBM Bietigheim muss im Aufstiegskampf nachziehen, am Freitag waren schon Potsdam und Hamm im Einsatz. Allerdings wartet in Dresden beim HC Elbflorenz eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe.

Und so sind BBM-Cheftrainer Iker Rokero vor der Partie in der sächsischen Elbmetropole auch nur einige seiner gerne zitierten Mantras ist zu entlocken. "Es geht immer weiter, weiter, weiter" oder: "Wir müssen fokussiert bleiben und unsere Leistung abrufen" zählt längst auch zum Sprachschatz seiner Spieler. Abgesehen vom angeschlagenen Tim Kaulitz (Fersenverletzung) sind am Sonntag wohl alle Spieler an Bord.

"Die größte Motivation für uns sind Heimspiele. Wir haben zuletzt zwei Mal vor ausverkaufter Halle gespielt. Klar ist, wir können gegen solch einen Gegner nicht entweder vorn oder hinten gut spielen, wir brauchen ein gutes Gesamtpaket. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und versuchen dem Gegner Sand in sein eingespieltes Getriebe zu streuen", so HCE-Coach Andre Haber.

» Liveticker und Statistik HC Elbflorenz - SG BBM Bietigheim

Punktgleich gehen die Traditionsvereine Hüttenberg und Großwallstadt ins direkte Duell. Der Sieger hat endgültige Planungssicherheit für eine weitere Zweitligasaison, der Verlierer aber auch nur theoretische Zweifel. Beim TV Großwallstadt hofft man darauf, dass Mario Stark wieder voll einsatzfähig sein wird, Finn Wullenweber und Stefan Salger allerdings werden wohl nicht zur Verfügung stehen.

"Wir hatten in den letzten drei Heimspielen eine sehr gute Serie, jedoch müssen wir schauen, ob wir unser Tempospiel mit dem dezimierten Kader aufziehen können. Hier werden wir unsere Taktik etwas anpassen müssen. Auch in der Abwehr fehlen uns mit Hendrik Schreiber, Paul Kompenhans und Moritz Zörb drei zentrale Spieler, so dass wir uns auch hier Varianten überlegt haben", so Hüttenbergs Coach Stefan Kneer. "Im Angriff müssen wir unser Spiel der personellen Situation anpassen. Großwallstadt spielt eine körperlich starke 6:0-Deckung, gegen die wir Räume schaffen oder auch mal aus der zweiten Reihe werfen müssen."

» Liveticker und Statistik TV Hüttenberg - TV Großwallstadt

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

GWD Minden fehlen noch ein paar Zähler für den endgültigen Klassenverbleib, Gegner Eintracht Hagen ist hingegen aktuell die Mannschaft der Stunde und könnte sogar noch einmal im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden, wenn Bietigheim und Hamm patzen sollten.

» Liveticker und Statistik GWD Minden - VfL Eintracht Hagen