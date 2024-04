2. Handball Bundesliga kompakt: Fällt die Entscheidung bei Aufstieg und Abstieg?

In der 2. Handball-Bundesliga startet der 30. Spieltag. Kann der 1. VfL Potsdam schon den Aufstieg fixieren? Steht am Ende der TuS Vinnhorst als Absteiger fest? Das alles kann praktisch passieren, ist allerdings von einigen Partien abhängig. Mit einem Klassiker am Sonntag zwischen Großwallstadt und Minden endet das Wochenende.

Die Liga befindet sich im Ligaendspurt. Der Freitag startet mit drei Partien, unter anderem sind gleich vier Teams aus dem Verfolgerfeld im Einsatz. Das Topspiel bestreiten der Vierte Eintracht Hagen und der Siebte HC Elbflorenz, die Westfalen sind seit dem letzten Spieltag bei nun sieben Zählern Rückstand auf die SG BBM Bietigheim und praktisch aus dem Aufstiegsrennen raus. Die anderen beiden Partien haben klare Favoriten der Sechste Coburg empfängt Schlusslicht EHV Aue, auch der Achte Eulen Ludwigshafen ist gegen den Elften TUSEM Essen bei sechs Zählern Differenz nominell im Vorteil.

Am Samstagabend geht es ans Eingemachte. Spitzenreiter 1. VfL Potsdam reist zum VfL Lübeck-Schwartau. Gelingt den Brandenburgern ein Sieg in der Hansehalle, wäre der Aufstieg aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber dem ASV Hamm-Westfalen praktisch perfekt. Sollte der Tabellendritte in Dormagen nicht gewinnen, wären sogar alle rechnerischen Zweifel beseitigt. Die SG BBM Bietigheim hat als Zweiter den Fünften TuS N-Lübbecke zu Gast und kann ebenfalls einen weiteren Schritt in Richtung Erstliga-Rückkehr machen.

Dormagen kämpft noch um den Klassenerhalt, auch wenn wie bei GWD Minden sechs Pluspunkte Polster auf den TuS Vinnhorst recht komfortabel wirken. Der Vorletzte reist zum formstarken Dessau-Roßlauer HV. Auch das Team aus Sachsen-Anhalt hat Matchball zum Klassenerhalt, ein Remis im direkten Duell sollte bei derzeit acht Punkten Polster aufgrund der guten Tordifferenz reichen. GWD Minden, punktgleich mit Dormagen, muss am Sonntag zum TV Großwallstadt. Punktgleich stehen sich dre Dreizehnte Nordhorn-Lingen und der Zwölfte Hüttenberg gegenüber. Möglicherweise haben beide schon vor Anpfiff den Klassenerhalt auch rechnerisch fixiert.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Tabellensechste HSC 2000 Coburg das Schlusslicht EHV Aue zu Gast hat. Die Franken haben die Partie zum "Diversity-Spieltag ernannt. "Gerade in der aktuellen Zeit sind klare Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz von enormer Wichtigkeit, um das Zusammenleben in einer friedlichen Gemeinschaft zu fördern", heißt es beim HSC.

"Wir Handballer möchten Haltung für Demokratie und Vielfalt zeigen und stellen uns klar gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wir möchten in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen in ihrer Verschiedenheit respektiert und akzeptiert werden. Und genau deswegen freuen wir uns darauf, auf diese Werte zusammen mit mehreren Einrichtungen und Institutionen im Rahmen unseres Heimspiels hinzuweisen", so Trainer und Geschäftsführer Jan Gorr über den bevorstehenden Mottospieltag.

Der Aufstieg ist nach der Niederlage in Minden praktisch verpasst, der VfL Eintracht Hagen führt aktuell das Verfolgerfeld an. "Unsere Chancenverwertung, unser Tempospiel, die komplette rechte Angriffsseite und nach der Anfangsphase auch die Torhüterleistung - zu wenige der Jungs hatten Normalform an diesem Tag", bilanzierte Eintracht-Cheftrainer Stefan Neff im Nachgang, "dass wir bei diesen Umständen am Ende nur mit einem Tor verlieren, ist fast schon etwas kurios..."

Als Gegner kommt nun der Siebte HC Elbflorenz. Beide Teams haben nach einer schwächeren letzten Saison nun ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte gefestigt. "Eine sehr homogene Truppe, ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe", sagt Neff und HCE-Trainer Andre Haber betont: "Hagen ist eine stark besetzte Mannschaft mit vielen guten Individualisten. Da kann an jedem Tag einmal ein anderer Spieler herausstechen."

Die Eulen Ludwigshafen und TUSEM Essen verbindet eine langjährige Geschichte, schon in früheren Jahren war der dreimalige Deutsche Meister Dauergast in der Saisonvorbereitung. Die Pfälzer haben diese Begegnung als "1-Euro-Spiel" auserkoren. Wer in einem roten Oberteil zur Abendkasse kommt, die um 18.30 Uhr öffnet, kann ein 1-Euro-Ticket kaufen. "Das ist ein Dankeschön an unsere treuen Fans, soll aber auch Menschen, die sich nicht jede Woche Tickets leisten können, die Möglichkeit eröffnen, einmal Handball live genießen zu können", sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

"Es geht in dieser Phase der Saison darum, nicht nur körperlich, sondern auch mental frisch zu sein", sagt Eulen-Coach Johannes Wohlrab, denn sportlich geht es im Duell zwischen dem Achten und Elften um nicht viel, auch wenn den Gästen rechnerisch noch ein Zähler zum Ligaerhalt fehlt. "Egal wer am Freitag spielt, wir wollen die zwei Punkte holen, unseren Fans zeigen, dass der Wille da ist. Es sind nur drei Punkte bis zu Platz 6", so Wohlrab.

Und TUSEM-Trainer Michael Hegemann sagt mit Blick auf den Ligaendspurt: "Uns ist bewusst, dass wir in dieser Konstellation und bei den vielen Abgängen nur noch fünf Partien bestreiten werden. Wir wollen die Zeit als Mannschaft nochmal gut nutzen."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Die Aufgabe Klassenerhalt wird nicht leichter für den TuS Vinnhorst. Dennoch wollen die Niedersachsen bei aktuell sechs Zählern Rückstand nicht vorzeitig aufgeben. Die Auswärtsfahrt will der Vorletzte "mit Eis in den Adern und großem Selbstvertrauen" antreten.

Fünf Spiele hat das Team von Trainer Uwe Jungandreas nicht mehr verloren. "Fakt ist, dass wir das Spiel gewinnen wollen, um nicht nur den Klassenerhalt rein rechnerisch perfekt zu machen, sondern um uns für die Niederlage in der Hinrunde zu revanchieren. Um das Spiel am Ende zu gewinnen, müssen wir körperlich dagegenhalten und eine ordentliche Leistung in der Defensive abrufen und uns gegen die variable Abwehr im Angriff einiges einfallen lassen", sagt DRHV-Chefcoach Uwe Jungandreas.

Die SG BBM Bietigheim geht mit vier Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Potsdam und vier Punkten Polster auf Hamm in den Ligaendspurt. Mit dem Fünften TuS N-Lübbecke wartet aber nun eine hohe Hürde in eigener Halle. Dass dies nominell der schwierigste Gegner ist, lässt Bietigheims Coach Iker Romero nicht gelten. "Das werden noch fünf richtig, richtig schwere Spiele. Wenn man nur auf die letzten Ergebnisse sieht, dann weiß man, dass in der 2. Liga alle Gegner gefährlich sind", so der Spanier, der die Belastung "in dieser Phase zwischen Anspannung und Regeneration sehr aufmerksam dosieren" muss.

"Das gute an unserer Situation ist, dass wir alles selbst in der Hand haben", sagt Tom Wolf, der mit seinen 29 Jahren viel Erfahrung aus solchen Konstellationen einbringen kann. "Natürlich werfen die Gegner gegen einen Aufstiegskandidaten alles rein, das haben wir früher nicht viel anders gemacht", sagt der Rückraum-Shooter, der Anfang der letzten Saison von Lübbecke zu den Schwaben gewechselt war. "Wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren", lautet seine Marschroute.

Der Drittletzte empfängt den Dritten - die Favoritenrolle ist erst einmal klar verteilt. In der Vorbereitung Mitte August in Lünen zog man noch mit 25:34 deutlich den Kürzeren. Im Hinspiel gab es dann Ende November beim 27:28 eine unglückliche und auch schmerzhafte Niederlage.

"Beim ersten Mal hat uns der ASV deutlich die Grenzen aufgezeigt, im Hinspiel waren wir ganz dicht dran. Da hat man gesehen, dass es etwas möglich ist, und so wollen wir nach dem tollen Schwartau-Spiel unseren Fans erneut einen packenden Fight präsentieren", verspricht TSV-Trainer Matthias Flohr, weiß aber um die Stärken des ASV im Sieben-gegen-Sechs und in der 3:2:1-Abwehr.

Macht der 1. VfL Potsdam schon am Samstag den Aufstieg perfekt? Acht Punkte Vorsprung und 48 Tore Polster in der Tordifferenz gegenüber dem ASV Hamm-Westfalen nehmen die Adler mit in den Ligaendspurt.

"Lübeck-Schwartau hat die letzten sieben Heimspiele gewonnen, unter anderem auch gegen Bietigheim. Und ich bin mir sicher, dass sie sich auch gegen uns etwas einfallen lassen werden. Sie haben auch, genau wie wir, ein bisschen die Verletzungsproblematik gehabt in den letzten Wochen. Es ist auch ein sehr emotionales Publikum, das uns in Lübeck erwartet", sagt VfL-Trainer Bob Hanning vor der Partie und betont: "Ich finde, dass sie sehr variabel verteidigen können und sehr viele gute kleine Moves im Angriff auf die Platte bringen. Ich bin mal gespannt, wie wir das gelöst kriegen."

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Ein Duell auf Augenhöhe wartet auf die HSG Nordhorn-Lingen und den TV Hüttenberg. Beide Teams haben 24:34 Zähler und bei neun Punkten Vorsprung gegenüber dem TuS Vinnhorst vor dem Spieltag könnten bei einer Niederlage der Niedersachsen in Dessau schon vor Anpfiff der rechnerische Klassenerhalt gesichert sein.

Ein Duell mit klangvollem Namen, der TV Großwallstadt zieht für das Duell mit GWD Minden in die Süwag Arena in Frankfurt/main um und bezeichnet die Partie als "Spiel des Jahres". "Natürlich hatten wir Anfang der Saison die Erwartungshaltung, dass es in diesem Spiel eventuell noch um den Aufstieg gehen wird, da wir Minden sicherlich zu den Kandidaten gezählt haben, die vorne mitspielen. Leider hat die GWD nicht die beste Saison gespielt und steht noch hinter uns in der Tabelle. Dennoch stehen mit den beiden Gegnern zwei Traditionsvereine auf dem Platz, die zusammen 11 Deutsche Meistertitel erspielen und 7 x den Pokal gewinnen konnten, neben vielen weitern internationalen Titeln. Es wird also definitiv ein Spiel zweier absoluter Traditionsvereine, die beide alles geben werden, um weiter Plätze in der Tabelle gutzumachen. Ich freue mich sehr darauf," erklärt Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Michael Spatz.

Stefan Wüst, ebenfalls TVG-Geschäftsführer, betont: "Unsere Idee war es, Spitzenhandball nach Frankfurt zu bringen. Es gibt dort im Umkreis 167 Handballvereine aber leider keine Mannschaft in der Bundesliga. Da sind wir im Umkreis von 50km der nächste. Wir möchten einfach dieses besondere Flair in die Rhein-Main-Region bringen."

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 257/93 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (193) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (189/72) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

Vor der Nationalmannschaftspause absolviert die 2. Handball-Bundesliga noch am ersten Maiwochenende den 31. Spieltag. Ein Schlüsselspiel im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt könnte das Duell zwischen TuS Vinnhorst und SG BBM Bietigheim werden. Weitere Freitagsspiele sind Minden gegen Coburg und Essen gegen Nordhorn-Lingen.

Vier Duelle hält der Samstag bereit. Das Topspiel ist der Westfalen-Derby zwischen Lübbecke und Hagen. Hamm hat ein Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau, Potsdam empfängt Großwallstadt. Ein Ostderby absolvieren Aue und Dessau-Roßlau. Am Sonntag müssen die Eulen Ludwigshafen zum HC Elbflorenz und Bayer Dormagen zum TV Hüttenberg.

