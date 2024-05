2. Handball Bundesliga kompakt: Elbflorenz dreht Spiel, Lübeck deutlich, Drama in Ludwigshafen

Drittletzter Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga und die letzten sportlichen Entscheidungen könnten bereits fallen. Folgt die SG BBM Bietigheim dem 1. VfL Potsdam ins Oberhaus, sichern sich die Brandenburger die Meisterschaft und steigt der TuS Vinnhorst auch rechnerisch sportlich ab? Die letzten Anworten gibt es möglicherweise erst am Montagabend.

Neun Begegnungen des 32. Spieltags stehen auf dem Programm für das Pfingstwochenende: Am Freitag stehen drei Begegnungen mit fünf ehemaligen Erstligisten auf dem Programm. Die HSG Nordhorn-Lingen empfing den HC Elbflorenz, der VfL Lübeck-Schwartau besiegte den TuS N-Lübbecke und GWD Minden und die Eulen Ludwigshafen trennten sich Remis.

Am Samstag muss der ASV Hamm-Westfalen im Heimspiel gegen den TV Hüttenberg seine Chance auf den Aufstieg wahren. Spitzenreiter 1. VfL Potsdam reist zum TSV Bayer Dormagen und der Dessau-Roßlauer HV hat den HSC 2000 Coburg.

Am Sonntag könnte die SG BBM Bietigheim den Aufstieg im Heimspiel gegen den EHV Aue fixieren, mit einer deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Hamm hat man ein weiteres Argument auf der Seite bei vier Zählern Vorsprung vor dem Spieltag. Im zweiten Sonntagsspiel zieht der VfL Eintracht Hagen gegen TUSEM Essen in die Eishockeyhalle am Seilersee zu Iserlohn. Am Montag muss der TuS Vinnhorst dann zum TV Großwallstadt.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

"Mit Nordhorn treffen wir auf eine Mannschaft, die ich auch höher in der Tabelle erwartet habe", hatte André Haber vor dem Spiel seiner Dresdener angekündigt. Und tatsächlich: die HSG lieferte dem HC Elbflorenz vor 1895 Zuschauern einen harten Kampf, führte zur Pause sogar mit 17:14. Ein Zwischensprint vom 21:19 hin zum 21:26 drehte die Partie dann völlig auf den Kopf. Und diesen Vorteil ließen sich die Sachsen dann nicht mehr nehmen und legten mit dem 34:30-Sieg am Ende im Kampf um Platz vier vor.

» Liveticker und Statistik HSG Nordhorn-Lingen - HC Elbflorenz

Der TuS N-Lübbecke musste im Kampf um diesen Platz derweil einen herben Rückschlag einstecken und liegt nun einen Punkt hinter den Dresdenern. "Erfolgreich sind sie vor allem durch ihre Kompakte 6:0 Abwehr", hatte David Röhrig vor dem Spiel seines VfL Lübeck-Schwartau gegen die Ostwestfalen analysiert. Davon war in der Partie dann wenig zu merken: immer wieder knackten die Hausherren den Deckungsverbund der Nettelstedter.

Und hinter der eigenen Abwehr glänzte Schlussmann Dennis Klockmann abermals mit einer grandiosen Torwartleistung. Reihenweise brachte er die Werfer der Gäste zur Verzweiflung und legte so den Grundstein für den deutlichen 34:25 (14:9)-Sieg der Lübecker.

» Liveticker und Statistik VfL Lübeck-Schwartau - TuS N-Lübbecke

Die Eulen Ludwigshafen haben sich ein umkämpftes Spiel mit GWD Minden geliefert. Am Ende trennten sich beide Mannschaften in einer dramatischen Partie mit 28:28. Schon zur Pause war das Spiel beim Stand von 13:13 völlig ausgeglichen. Im ersten Durchgang führten meist die Ostwestfalen, nach dem Seitenwechsel dann die Gastgeber.

So legten die Eulen auch in der hochspannenden Schlussphase zunächst mit zwei Toren vor, ehe Minden zum 26:26 ausglich. Dann wurde es dramatisch: Ludwigshafen traf, Minden ebenfalls. beim Stand von 27:27 zogen die Gastgeber dann 30 Sekunden vor Spielende in die Auszeit und legten erneut vor. Minden hatte aber das letzte Wort, kam per Buzzerbeater zum 28:28-Ausgleich.

» Liveticker und Statistik Eulen Ludwigshafen - GWD Minden

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Vier Punkte Rückstand auf die SG BBM Bietigheim und eine schlechtere Tordifferenz - der ASV Hamm-Westfalen kämpft um die letzte theoretische Aufstiegschance in die Beletage. "Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Und das sind unsere Ergebnisse", stellt ASV-Trainer Michael Lerscht klar. "Wir freuen uns auf die verbleibenden Aufgaben und wollen für einen guten Abschluss sorgten."

"Wir haben uns als Ziel gesetzt, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde, was bedeutet, dass wir noch zwei Spiele gewinnen müssen. Gegen Hamm haben wir bisher auch immer gute Spiele gemacht und sind daher guter Dinge", erklärt Hüttenbergs Coach Stefan Kneer. Gegen die Westfalen müsse man "in der Deckung wieder eine gute Mischung finden, gegen wen wir eher defensiv oder offensiver agieren", so Kneer, der betont: "Im Angriff müssen wir wieder die angesichts der personellen Lage richtige Dosierung unseres Tempospiels finden, um über 60 Minuten sowohl die Qualität als auch die Intensität hoch halten zu können."

» Liveticker und Statistik ASV Hamm-Westfalen - TV Hüttenberg

Der Aufstieg ist geschafft, nun geht es für den 1. VfL Potsdam um die Meisterschaft der 2. Bundesliga. "Klar möchte ich jetzt auch Meister werden. Aber das entscheide nicht ich, das ist jetzt immer die Situation: Wie sehr will das die Mannschaft", so VfL-Coach Bob Hanning. Gegner Bayer Dormagen möchte hingegen das letzte theoretische Fragezeichen im Abstiegskampf beseitigen. "Das ist eine Mannschaft, die immer Bock hat, Handball zu spielen. Da wird es wirklich darauf ankommen, wie der Fokus der mir zur Verfügung stehenden Spieler ist", so Hanning.

» Liveticker und Statistik TSV Bayer Dormagen - 1. VfL Potsdam



» Idee vom "Team Deutschland": Potsdams Handballer und der Aufstieg

Der HSC 2000 Coburg hat sich in der oberen Tabellenhälfte platziert, von hinten droht dem Siebten kaum noch Gefahr. Der Dessau-Roßlauer HV ist nach einer schwierigen Saison noch einmal in Schwung gekommen, hat sich ins untere Mittelfeld vorgearbeitet. Das Team aus Sachsen-Anhalt muss im Saisonendspurt krankheitsbedingt auf Tim Herzfeld verzichten. DRHV-Kapitän Vincent Sohmann läuft nach seiner Heirat unter neuem Namen Bülow auf.

» Liveticker und Statistik Dessau-Roßlauer HV - HSC 2000 Coburg

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Die SG BBM Bietigheim hat Matchball zum Aufstieg, Vier Punkte und eine um 38 Treffer bessere Tordifferenz haben die Schwaben und dazu noch ein Heimspiel gegen Schlusslicht EHV Aue. Auch wenn die Sachsen aufgrund des Lizenzentzugs des HSV Hamburg noch nicht endgültig als Absteiger feststehen, praktisch sind die Würfel gefallen.

» Liveticker und Statistik SG BBM Bietigheim - EHV Aue

Der VfL Eintracht Hagen steht vor dem persönlichen Saisonhöhepunkt. Der Handball-Zweitligist wird am Pfingstsonntag auf ungewohntem Terrain spielen. Für das Heimderby gegen TUSEM Essen ziehen die Westfalen in die Eissporthalle am Seilersee, die Heimstätte der Iserlohn Roosters.

"Natürlich ist das Spiel bei den Jungs ein Thema", sagt Hagen-Coach Stefan Neff, "jeder, der im vergangenen Jahr dabei war, weiß, wie überragend die Atmosphäre in der Halle war." Gemeinsam mit einem Profi der Iserlohn Roosters haben sich schon die ersten Spieler durch die neue Arena führen lassen. Die Eintracht wird noch eine Trainingseinheit am Samstag absolvieren, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen.

» Liveticker und Statistik VfL Eintracht Hagen - TUSEM Essen

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Der TV Großwallstadt hat sich ins untere Mittelfeld vorgearbeitet, Abstiegssorgen haben die Mainfranken nicht. Ganz anders die Lage bei Gegner TuS Vinnhorst. Der Club aus dem Norden von Hannover ist sportlich nicht mehr zu retten. Dennoch muss man aktuell zweigleisig planen, weil der HSV Hamburg derzeit keine Lizenz für die 1. Handball-Bundesliga besitzt.

» Liveticker und Statistik TV Großwallstadt - TuS Vinnhorst

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 264/99 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (215) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (197/77) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Nächste Spiele

Noch im Mai findet der vorletzte Spieltag im Unterhaus statt. Das Spitzenduell zwischen Potsdam und Hamm am 24. Mai könnte sportlich nahezu bedeutungslos sein. Spannung dürfte vor allem der Kampf um die Positionen noch bieten. Das letzte Montagsspiel der Saison findet am 27. Mai zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und den Eulen Ludwigshafen statt. Der letzte Spieltag wird am 01. Juni um 18 Uhr angeworfen.

» 33. Spieltag Handball Bundesliga