2. Handball Bundesliga kompakt: Drei Duelle am Gründonnerstag

Die 2. Handball Bundesliga spielt vom heutigen Gründonnerstag bis zum Ostermontag den 26. Spieltag aus. Nur der Karfreitag als stiller Feiertag ist spielfrei, die Topteams im Aufstiegskampf sind am Wochenende gefordert.

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 26. Runde. Eintracht Hagen will seinen vierten Platz im Heimspiel gegen den Neunten VfL Lübeck-Schwartau festigen. Unten will sich der Dessau-Roßlauer HV mit einem Heimsieg über den Elften TV Hüttenberg weiter von den Abstiegsplätzen lösen. Gleiches gilt für Tabellennachbar Bayer Dormagen, der zur HSG Nordhorn-Lingen auf Rang 10 reist.

Am Samstag muss Spitzenreiter 1. VfL Potsdam zu den Eulen Ludwigshafen, im Tabellenkeller ist GWD Minden bei Schlusslicht EHV Aue gefordert. Am Sonntag will der ASV Hamm-Westfalen nach dem Rückschlag von Mittwoch beim TV Großwallstadt wieder zurück in die Erfolgsspur. Die SG BBM Bietigheim will ihre Siegesserie im Vergleich mit dem kriselnden Altmeister TUSEM Essen festigen.

Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Ostermontag. Der HSC 2000 Coburg hat den HC Elbflorenz zu Gast - beide Teams sind die ärgsten Verfolger von Eintracht Hagen und punktgleich mit dem TuS N-Lübbecke, der zum TuS Vinnhorst reist.

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 215/79 Toren nun schon 51 Treffer Polster auf Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (161/58). Dicht dahinter folgt Timo Löser. Der Rückraumshooter vom Dessau-Roßlauer HV ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 158 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Die 2. Handball Bundesliga am Donnerstag

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich der VfL Eintracht Hagen mittlerweile auf Rang 4 der 2. Handball-Bundesliga vorgearbeitet. Die Westfalen sind da, wo sie auch von den Experten schon gesehen haben. "Wenn es uns wieder gelingt, unsere Stärken nach vorne zu schieben, dann bin ich optimistisch", sagt Hagen-Coach Stefan Neff, der mit Blick auf die 30:37-Niederlage erklärt: "Es gibt solche Tage, an denen nichts zusammenläuft. Solch ein Tag war das Hinspiel, und dort speziell die erste Halbzeit."

"Hagen ist eine Mannschaft, die gerade im Angriff wahnsinnig viel individuelle Qualität hat, mit viel Erstliga Erfahrung, was schon sehr ungewöhnlich in der zweiten Liga ist", weiß VfL-Coach David Röhrig und betont: "Es wird eine Aufgabe, die schwierig zu lösen sein wird, da wir personell noch geschwächter sind als am Wochenende." Die Norddeutschen wollen dennoch "einen heißen Kampf liefern" und will "das Spiel offenhalten und Hagen vor eine schwierige Aufgabe stellen".

Für beide Teams gilt es im Abstiegskampf weiter zu punkten. Im Hinspiel landete der TVH einen ungefährdeten 29:24-Heimsieg. "Wichtig wird für uns also sein, dass wir das Tempospiel von Dessau und besonders deren Schlüsselspieler Timo Löser und Vincent Sohmann in den Griff bekommen. Im Hinspiel ist uns das gut gelungen, wohlwissend das Dessau damals auch nicht den besten Tag hatte", betont Hüttenbergs Coach Stefan Kneer und ergänzt: "Hinten spielt Dessau eine sehr bewegliche 6:0-Abwehr mit Druck auf den Halben. Hier müssen wir über ein breites Spiel die Räume nutzen."

"Die Hüttenberger sind eine relativ junge Truppe, die eine gute Saison spielen und zuletzt gute Leistungen gebracht hatten und aktuell sehr stabil sind. Ihr Prunkstück ist wie in den letzten Jahren ihre etwas unorthodoxe Abwehr mit guten Torhütern dahinter. Im Angriff verfügen sie mit Ian Weber und Paul Kompenhans über zwei starke Mittelmänner. Torgefahr droht zudem immer im rechten Rückraum über David Kutschner sowie am Kreis über Vit Reichl", so DRHV-Coach Uwe Jungandreas über den Kontrahenten.

"Das ist eine ganz junge, wilde und motivierte Mannschaft. Es wird kein leichtes Spiel, doch wir werden alles geben", verspricht Nordhorn-Lingens Luca de Boer, der jüngst gegen die Eulen Ludwigshafen sein Comeback nach fünfmonatiger Verletzungspause gegeben hatte. „Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre kann man sagen, dass uns Nordhorn ganz gut liegt. Sie haben eine starke und erfahrenen Mannschaft, aber wir fahren mit breiter Brust dorthin, haben nicht zu verlieren und hoffen, dass uns wieder die Überraschung gelingt", sagte Dormagens Kreisläufer Patrick Hüter und Coach Matthias Flohr betont: „Im Testspiel vor der Saison sahen wir aus wie eine A-Jugend. Im Punktspiel im Oktober haben wir es schon wesentlich besser gemacht und nun müssen wir noch eine weitere Schüppe drauflegen."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Spitzenreiter 1. VfL Potsdam will seine Position festigen. Gegen die Eulen Ludwigshafen wird es nach Meinung von Bob Hanning "alles außer einfach". Der VfL-Coach spricht von den "Wochen der Wahrheit", denn im Anschluss "kommen unsere Partien gegen Bietigheim, Hagen und später auch Hamm. Das sind genau die drei Spiele, auf die es ankommt. Es ist ganz einfach: Wenn du diese drei Spiele gewinnst, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aufzusteigen. Wenn du sie verlierst, bist du hintendran."

Bei den Eulen ist man optimistisch. "Wir sind 2024 daheim noch ungeschlagen, so soll es bleiben …", orakelt Kian Schwarzer und Trainer Johannes Wohlrab betont: "Potsdam ist völlig verdient Spitzenreiter. Das ist die mit Abstand beste Mannschaft der Liga und betreibt mit seinem einmaligen Gesamtkonstrukt die beste Nachwuchsarbeit in Deutschland. Egal wie das Spiel bei uns auch ausgeht: Potsdam wird mit Sicherheit Meister."

GWD Minden steckt auf Rang 16 weiterhin mitten im Abstiegskampf, wenngleich mit drei Punkten Polster auf den TuS Vinnhorst und gar sechs auf Gegner EHV Aue. "Das wird ein sehr wichtiges aber auch schweres Spiel für uns, da die Personallage bei uns gerade wieder etwas angespannt ist. Wir wollen nach den letzten Spielen gegen Aue nachlagen und sie weiter auf Distanz halten. Der EHV wird alles investieren, um vielleicht ein letztes Mal in den Abstiegskampf einzugreifen. Wir wissen, dass eine heißblütige Stimmung in der Erzgebirgshalle auf uns zukommt, weshalb wir einen kühlen Kopf behalten und spielerisch diszipliniert agieren müssen", so Mindens Trainer Aaron Ziercke.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Im Aufstiegskampf hatte der ASV Hamm-Westfalen mit dem 32:33 gegen die SG BBM Bietigheim am Mittwoch einen Rückschlag erlitten. "Das ist so bitter. Meine Spieler haben unglaublich viel investiert, haben zweieinhalb Wochen maximal gut trainiert und sich vorbereitet. Das soll die Leistung von Bietigheim nicht schmälern, die hier ein Topspiel gemacht haben. Aber ich bin noch nie so leer gewesen, nach einem Spiel", meinte ein sichtlich enttäuschter ASV-Trainer Michael Lerscht.Nun geht es zum TV Großwallstadt, die Unterfranken müssen im Abstiegskampf noch den einen oder anderen Zähler holen.

Die SG BBM Bietigheim ist im Stimmungshoch, vier Siege gelangen in den letzten fünf Spielen und dazu am Mittwoch der Auswärtserfolg beim direkten Verfolger Hamm. Nun wartet TUSEM Essen, der Altmeister konnte in diesem Jahr erst einen einzigen Sieg einfahren, rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel.

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, die auch noch punktgleich sein. Der HSC 2000 Coburg hat das Heimspiel gegen den HC Elbflorenz zum "Familienspieltag" auserkoren, will mit zahlreichen Aktionen die Fans in die Halle locken. "Wir haben jetzt fünf Spiele am Stück gepunktet, das ist in einer so starken und ausgeglichenen Liga nicht selbstverständlich", stellte Elbflorenz-Coach Andre Haber nach dem jüngsten Sieg über den TuS Vinnhorst heraus.

Der TuS N-Lübbecke könnte Schützenhilfe für den Lokalrivalen GWD Minden leisten, denn das Team von Michael Haaß reist zum Voröletzten TuS Vinnhorst. Die Ostwestfalen sind tabellarisch im oberen Mittelfeld, gleichauf mit Coburg und Elbflorenz, die sich gleichzeitig duellieren. Vinnhorst geht nach den jüngsten Niederlagen mit Rückstand auf Minden in den Spieltag.

