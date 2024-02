2. Handball Bundesliga kompakt: Dessau holt Big Points im Abstiegskampf, Minden gegen Dresden

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 22. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze kommt es Samstag zu einem Fernduell. Der Abstiegskampf startete schon am Freitag, am Sonntag steigtdann ein direktes Duell.

GWD Minden steht am Freitag unter Zugzwang. IMAGO/Eibner