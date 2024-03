2. Handball Bundesliga kompakt: Comebacker überzeugt bei Potsdam, GWD und DRHV siegen

In der 2. Handball-Bundesliga der Männer startete der 25. Spieltag, Potsdam legte mit einem Sieg gegen Schlusslicht Aue dabei vor. Im Kampf um den Klassenverbleib sammelten GWD und DRHV wichtige Punkte. Das Topspiel der Runde wird allerdings erst am Mittwoch absolviert, wenn der ASV Hamm-Westfalen als Tabellendritter den Zweiten SG BBM Bietigheim zu Gast hat.

Mit drei Spielen eröffnete die 2. Handball Bundesliga am Freitag das Wochenende. Das überraschendste Ergebnis gab es in Nordhorn, die gastgebende HSG geriet gegen die Eulen Ludwigshafen mit 24:37 (12:19) unter die Räder. Vor 1.919 Zuschauern im heimischen Euregium hatte Nordhorn im Mittelfeldduell nach anfänglichem Rückstand beim 3:2 ertmals die Führung übernommen, geriet dann aber durch vier Gegentore in Serie mit 3:6 ins Hintertreffen. Die Gäste setzten sich in der Folge weiter ab, über ein 4:10 und ein 12:19 zur Pause ging es bis zum 24:37-Endstand. Alexander Falk und Tim Schaller erzielten je acht Treffer für die Eulen, bei denen Torhüter Mats Grupe mit 24/1 Paraden überragte.

Der VfL Eintracht Hagen hat als Tabellenvierter bereits einigen Abstand auf das Spitzentrio der 2. Handball Bundesliga - doch mit einem 32:28 (16:13) Erfolg in Dormagen ließen die Gäste diesen zumindest nicht weiter anwachsen und mit dem neunten Sieg im zehnten Spiel dokumentierte Hagen auch die eigene Präsenz bei eventuellen Ausrutschern der Konkurrenten. Dabei legten vor 1.792 Zuschauern zunächst die Hausherren vor, bevor Hagen aus einem 2:5 ein 5:5 machte und sich gegen Ende des zweiten Abschnitts dann auf 16:13 absetzte. Dormagen mühte sich im zweiten Abschnitt um den Anschluss, doch Hagen hielt Kurs und siegte am Ende mit 32:28. "Die Jungs haben kämpferisch alles rausgeholt, aber manchmal reicht es dann einfach nicht gegen eine Mannschaft wie Hagen, die mittlerweile zurecht da oben in der Tabelle steht", analysierte TSV-Trainer Matthias Flohr.

Der TV Hüttenberg hat mit einer starken Abwehrleistung sein Heimspiel gegen den HSC Coburg mit 27:25 (13:13) gewonnen. Eine Schrecksekunde erlebten die 1.400 Zuschauer wenige Minuten nach der Pause als sich Kreisläufer Moritz Zörb verletzte, doch eine langfristige Pause ist laut Angaben des TVH nicht zu befürchten. Im ersten Abschnitt hatte Coburg lange bis zu drei Treffer vorgelegt, in die Kabinen ging es aber mit einem 13:13. Nach Wiederbeginn setzte sich der TVH auf 20:14 ab und behauptete den Vorsprung dann über ein 27:21 bis zum 27:24-Endstand. "Egal wer eingewechselt wurde, hat seine Sache gut gemacht. Das hat uns heute ausgezeichnet", lobte TVH-Coach Stefan Kneer.

Potsdam, Minden und Dessau mit Siegen

Am Samstag verbuchte Spitzenreiter 1. VfL Potsdam einen ungefährdeten Heimsieg gegen Schlussliche EHV Aue. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich der Favorit vor 1.528 Zuschauern auf zur Pause 19:12 ab - auch weil Valter Chrintz bei seinem Comeback mit sechs Treffern auftrumpfte. "Dafür, dass er seit sechzehn Monaten kaum Handball gespielt hat - ein schon fast sensationelles Spiel", so Potsdams Coach Bob Hanning. Bester Schütze war aber einmal mehr Max Beneke, der zum 40:28-Erfolg neun Treffer beitrug.

Aufgeatmet wurde unterdessen bei GWD Minden - im ausverkauften Derby gegen den TuS N-Lübbecke gelang dem in der Tabelle abgerutschten Absteiger aus der 1. Liga ein Befreiungsschlag. Vor 2.441 Zuschauern konnte GWD auch dank der Paraden von Malte Semisch ein 15:13 mit in die Kabinen nehmen. Nach Wiederbeginn verteidigten die Gastgeber den Vorsprung mit viel Einsatz, ließen sich auch von einem zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus dem Tritt bringen. Neben Malte Semisch zeigte nun in der Offensive auch Amine Darmoul seine Klasse, über 25:21 und 29:24 steuerte Minden zum wichtigen 31:25-Erfolg - zumindest bis morgen ist der Abstand zur Abstiegszone auf drei Punkte angewachsen. "Wir haben gekämpft, viel investiert und es so schließlich geschafft Lübbecke den Schneid abzukaufen", so GWD-Coach Aaro Ziercke.

Wichtige Punkte fuhr auch der Dessau-Roßlauer HV ein: Der Klub, der letztes Jahr noch lange um den Aufstieg spielte, konnte mit einem 28:23 (14:10) bei TuSEM Essen einen Punkt vor GWD Minden bleiben und den Abstand auf die Gastgeber auf zwei Punkte verkürzen. Mit Philip Ambrosius als wichtigem Rückhalt im Tor und einer guten Defensive sowie dem achtfach erfolgreichen Timo Löser im Angriff hatte das Team von Uwe Jungandreas in der Halle "Am Hallo" in Essen wichtige Trümpfe auf seiner Seite. Von der ersten Minute an legten die Gäste vor 1.685 Zuschauern vor, setzten sich nach einem 14:10 zur Pause auf 17:11 ab und hielten den TuSEM in der Folge bis zum 28:23-Endstand auf Distanz.

Zwei Partien am Sonntag, Topspiel am Mittwoch

Am Sonntag muss der Vorletzte TuS Vinnhorst dann beim Siebten HC Elbflorenz nachziehen, zeitgleich um 17 Uhr stehen sich mit dem Zehnten VfL Lübeck-Schwartau und dem Elften TV Großwallstadt erneut zwei Tabellennachbarn gegenüber - beide Teams trennen allerdings drei Zähler. Am Mittwoch folgt dann das Topspiel zwischen dem ASV Hamm-Westfalen und der SG BBM Bietigheim zum Abschluss des Spieltags.

In Sachen Torschützenstatistik bahnt sich derweil keine Überraschung an. U21-Weltmeister Max Beneke schraubte seinen Vorsprung auf die Konkurrenz mit 14 Treffern im Spiel in Lübbecke weiter in die Höhe und steht nun bereits bei über 200 Saisontoren, gefolgt von Fynn Hangstein, der im direkten Duell der Topschützen neunfach erfolgreich war und nun bei 159 Treffern steht, und Timo Löser (138).

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Das Duell gegen den Tabellenfünften bedeutet für den TV Hüttenberg immer auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten - Trainer Jan Gorr sowie die Linkshänder Florian Billek und Merlin Fuß waren viele Jahre bei den Mittelhessen aktiv.

"Mit Coburg treffen wir auf eine der abwehrstärksten Mannschaften und einen der besten Torhüter der 2. Liga gegen die wir Lösungen finden müssen. Im Hinspiel haben wir es gut gemacht und konnten 31 Tore erzielen", so TVH-Coach Stefan Kneer. "Coburg macht sehr wenige Fehler, spielt lange und clevere Angriffe und läuft gut zurück. Wir müssen also sowohl in Abwehr als auch Angriff sehr geduldig bleiben und uns auf diese Spielweise einstellen."

Der VfL Eintracht Hagen hat sich als stärkster Verfolger des Spitzentrios etabliert. Dies liegt auch laut Dormagens Trainer Matthias Flohr daran, dass der VfL über einen "einen in der Breite am stärksten besetzten Kader der gesamten Liga" verfügt und so die Videoanalyse diesmal etwas länger gedauert hat als gewöhnlich: "Hagen hat einige Schlüsselspieler, zum Teil auch mit Erstligaerfahrung, da gab es für mich viel vorzubereiten."

"Zu Hause ist Dormagen immer noch eine Spur wacher, dynamischer, freier", findet Eintracht-Coach Stefan Neff und betont: "Unser Kader ist auch in der Breite gut besetzt, das Ziel muss unter diesen Voraussetzungen ein Sieg in Dormagen sein." Dormagen muss auf Ian Hüter verzichten, Hagen hat einige angeschlagene Spieler.

Der Achte gastiert beim Neunten, Mittelfeld trifft Mittelfeld: Die Dienstreise der Eulen nach Nordhorn findet ohne Finn Leun statt. Der Halbrechte ist nach seiner beim jüngsten Heimsieg gegen VfL Lübeck-Schwartau erlittenen Brustbeinprellung noch nicht wieder einsatzfähig. "Endlich auch einmal auswärts mit Punkten belohnen", heißt eine Devise von Eulen-Coach Johannes Wohlrab vor dem Spiel in Nordhorn, der jedoch warnt: "Das ist von der Kader-Struktur ein Top-Team"

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Aktuell ist Potsdam seit 21 Spielen ungeschlagen und verteidigt weiter den Spitzenplatz in der Tabelle. Das Team von Olafur Stefansson befindet sich hingegen auf dem letzten Tabellenplatz. "Aue ist eine Mannschaft, die gerade um ihr Überleben in der Liga spielt und die auch einen tollen Trainer hat. Ich habe wirklich Respekt vor Aue, ich liebe auch diese Stadt und die Menschen, die in Aue arbeiten, weil dort unglaublich viel Leidenschaft drinsteckt. Das ist für mich 2. Liga in Reinkultur. Und trotzdem, bei allem Respekt, das Ergebnis bestimmen wir. Aue kann uns nicht schlagen, wenn wir bei 100 Prozent sind “, so VfL-Trainer Bob Hanning vor der Heimpartie.

Das Mühlenkreisderby zählt zu den großen Derbys im bundesdeutschen Handball, ist praktisch auf Augenhöhe mit dem Schlagabtausch zwischen Kiel und Flensburg, die sich ebenfalls am Samstag duellieren. "Beim TuS N-Lübbecke ist Fynn Hangstein der Kopf der Mannschaft und die ordnende Hand. Der Rückraum ist sehr torgefährlich, worauf wir uns in der Deckung einstellen müssen", mahnt GWD-Coach Aaron Ziercke, der auf Michael Schulz (Kopfverletzung) und Fynn Hermeling (Kopfverrletzung) verzichten muss

"Das Derby ist natürlich immer ein besonderes Spiel, vor allem für mich, da ich auf beiden Seiten in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet habe", so Ziercke. Beim TuS spielten unter anderem auch schon die Torhüter Nikolas Katsigiannis und Leon Grabenstein sowie auch Tim Wieling und Ole Günther in Grün-Weiß.

Vier Zähler trennen beide Teams, TUSEM Essen könnte also einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt distanzieren. Die Gäste müssen auf Alexander Mitrovic verzichten, der sich bei einem Einsatz mit Norwegens B-Nationalteam gegen Schweden "das mediale Seitenband am Daumen der rechten Hand" gebrochen hat.

"Die Länderspielpause kam für uns nicht ungelegen. Wir haben aufgearbeitet, was gegen Aue schiefgelaufen ist und was wir dringend verändern müssen. Darüber hinaus hatten wir auch einige angeschlagene Spieler, bei denen wir die Belastung etwas dosiert haben", so Essens Coach Michael Hegemann.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Mittelfeldduell zweier Traditionsvereine, der VfL Lübeck-Schwartau hat den TV Großwallstadt zu Gast. Drei Pluspunkte trennen die Teams, weil die Unterfranken auch noch ein Nachholspiel gegen Schlusslicht Aue absolvieren müssen. "Das darf man gar nicht überbewerten, denn wenn man genauer hinschaut, waren die letzten Niederlagen alles Spiele auf Augenhöhe, wo es sich um ein oder zwei Tore gedreht hat", warnt VfL-Trainer David Röhrig.

Der TVG hat ein Ziel fest im Auge: endlich wieder Punkte holen. Nach fünf Niederlagen in Folge soll nun endlich der erste Sieg im neuen Jahr her. Schaut man sich das Ergebnis des Hinspiels an, ist das auch durchaus möglich. Nachdem man in der ersten Halbzeit noch im Hintertreffen war, konnte man durch eine Leistungssteigerung in Spielzeit zwei den Sieg erkämpfen.

Und das damals trotz dreier Ausfälle: Die Rückraum linken Adrian Kammlodt, Finn Wullenweber und Torhüter Jan-Steffen Minerva standen nicht zur Verfügung. Der von seiner Reha zurückgekehrte Chef-Trainer Michael Roth wird am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen und kann dann voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. "Wir wissen, dass wir zu Hause sehr stark sind und es dem Gegner schwer machen uns zu schlagen und das wollen wir natürlich auch am Sonntag wieder zeigen", sagt David Röhrig.

Die Favoritenrollen sind verteilt, wenn der Siebte den Vorletzten zu Gast hat. Aber gGegen den HC Elbflorenz holte der TuS Vinnhorst in der Hinrunde seine ersten Zweitligapunkte. Mit 32:29 (15:16) siegte Vinnhorst vor heimischem Publikum und setzte ein erstes Ausrufezeichen, dass man in der Liga angekommen war.

"Man darf gar nicht so auf die Tabellensituation des TuS Vinnhorst schauen. Es gilt, auf uns zu schauen und da spielt es auch keine Rolle, ob die Vorletzter sind oder auf welchem Platz sie stehen. Die wollen nicht absteigen und kommen zu uns mit dem Messer zwischen den Zähnen. Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen, denn in Vinnhorst haben wir die Punkte zu leicht hergegeben", sagt Oliver Seidler.

Der Elbflorenz-Kreisläufer betont: "Wir sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben viel Selbstbewusstsein, aber auch eine gewisse Lockerheit. Nichtsdestotrotz darfst du in der 2. Liga eines nicht, nämlich den Gegner unterschätzen. Man braucht nur auf die Liga schauen, gefühlt gibt es an jedem zweiten Spieltag Überraschungen."

Die 2. Handball Bundesliga am Mittwoch

Lediglich einen Zähler trennen den Dritten ASV Hamm-Westfalen und SG BBM Bietigheim vor dem direkten Duell. Bei einer Heimniederlage droht der ASV im Aufstiegsrennen ein wenig den Anschluss zu verlieren. Bietigheim hätte dann schon drei Zähler Polster. Anders herum könnten die Hammer mit einem Heimerfolg auf Rang zwei springen.

Mit Siebenmeterschütze Fabian Huesmann (126/79) und Nico Schöttle (111) haben bislang zwei Spieler die Marke von 100 Saisontoren geknackt, als nächstes kann das Spielmacher Björn Zintel schaffen. Bei den Gästen ist mit Routinier Christian Schäfer (126/69) ebenfalls der Siebenmeterschütze vorne, Kreisläufer Jonathan Fischer (101) folgt dann in der teaminternen Torjägerwertung.

