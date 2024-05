2. Handball Bundesliga kompakt: Bietigheim steigt auf, Hagen strauchelt auf dem Eis

Drittletzter Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga und die letzten sportlichen Entscheidungen könnten bereits fallen. Potsdam machte mit einem Erfolg in Dormagen den nächsten Schritt zur Meisterschaft, Hamm hingegen verlor mit einer Heimniederlage gegen Hüttenberg weiteren Boden auf Bietigheim, das den Aufstieg folglich perfekt machte. Vinnhorst steht morgen unter Druck.

Neun Begegnungen des 32. Spieltags stehen auf dem Programm für das Pfingstwochenende: Am Freitag stehen drei Begegnungen mit fünf ehemaligen Erstligisten auf dem Programm. Die HSG Nordhorn-Lingen unterlag dem HC Elbflorenz, der VfL Lübeck-Schwartau besiegte den TuS N-Lübbecke während sich GWD Minden und die Eulen Ludwigshafen mit einem Remis trennten.

Am Samstag vergab der ASV Hamm-Westfalen mit einem 32:36 die wohl letzte Chance auf die Rückkehr in die 1. Liga, der 1. VfL Potsdam hingegen machte nach dem Aufstieg mit einem 32:27 in Dormagen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. Im dritten Spiel des Tages feierte Coburg in einem Mittelfeldduell ein 30:27 beim DRHV.

Am Sonntag sicherte sich die SG BBM Bietigheim dann den Aufstieg im Heimspiel gegen den EHV Aue. Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der VfL Eintracht Hagen gegen TUSEM Essen in der Eishockeyhalle am Seilersee zu Iserlohn. Am Montag muss der TuS Vinnhorst dann zum TV Großwallstadt. Sollte Aue in Bietigheim verlieren wäre Vinnhorst sicher Vorletzter und könnte bei Lizenzverweigerung für den HSV in der Klasse verbleiben, sicher wäre die nächste Spielzeit in der 2. Liga aber nur auf Platz 16 und dafür benötigt der Aufsteiger drei Siege in den ausstehenden drei Spielen sowie einige Schützenhilfe.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

"Mit Nordhorn treffen wir auf eine Mannschaft, die ich auch höher in der Tabelle erwartet habe", hatte André Haber vor dem Spiel seiner Dresdener angekündigt. Und tatsächlich: die HSG lieferte dem HC Elbflorenz vor 1895 Zuschauern einen harten Kampf, führte zur Pause sogar mit 17:14. Ein Zwischensprint vom 21:19 hin zum 21:26 drehte die Partie dann völlig auf den Kopf. Und diesen Vorteil ließen sich die Sachsen dann nicht mehr nehmen und legten mit dem 34:30-Sieg am Ende im Kampf um Platz vier vor.

Der TuS N-Lübbecke musste im Kampf um diesen Platz derweil einen herben Rückschlag einstecken und liegt nun einen Punkt hinter den Dresdenern. "Erfolgreich sind sie vor allem durch ihre Kompakte 6:0 Abwehr", hatte David Röhrig vor dem Spiel seines VfL Lübeck-Schwartau gegen die Ostwestfalen analysiert. Davon war in der Partie dann wenig zu merken: immer wieder knackten die Hausherren den Deckungsverbund der Nettelstedter.

Und hinter der eigenen Abwehr glänzte Schlussmann Dennis Klockmann abermals mit einer grandiosen Torwartleistung. Reihenweise brachte er die Werfer der Gäste zur Verzweiflung und legte so den Grundstein für den deutlichen 34:25 (14:9)-Sieg der Lübecker.

Die Eulen Ludwigshafen haben sich ein umkämpftes Spiel mit GWD Minden geliefert. Am Ende trennten sich beide Mannschaften in einer dramatischen Partie mit 28:28. Schon zur Pause war das Spiel beim Stand von 13:13 völlig ausgeglichen. Im ersten Durchgang führten meist die Ostwestfalen, nach dem Seitenwechsel dann die Gastgeber.

So legten die Eulen auch in der hochspannenden Schlussphase zunächst mit zwei Toren vor, ehe Minden zum 26:26 ausglich. Dann wurde es dramatisch: Ludwigshafen traf, Minden ebenfalls. beim Stand von 27:27 zogen die Gastgeber dann 30 Sekunden vor Spielende in die Auszeit und legten erneut vor. Minden hatte aber das letzte Wort, kam per Buzzerbeater zum 28:28-Ausgleich.

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Mit vier Punkten Rückstand auf Bietigheim - und der schlechteren Tordifferenz - durfte sich der ASV Hamm-Westfalen im Aufstiegsrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben - doch genau diesen gab es dann im Heimspiel gegen den TV Hüttenberg. Der Favorit unterlag vor 2.040 Zuschauern am Ende mit 32:36.

Hüttenberg legte drei schnelle Treffer vor und beeindruckte damit den Favoriten, der sich beim 7:8 aber zumindest auf ein Tor herangekämpft hatte. Doch fünf Gegentore in Folge sorgten dann für ein 7:13. In die Kabinen ging es aus Sicht der Gastgeber mit einem 14:18 und diesen Abstand konnte das Team von Michael Lerscht nicht mehr aufholen - die Gastgeber mussten sich mit 32:36 gegen einen souveränen TV Hüttenberg geschlagen geben.

Der Aufstieg war bereits geschafft und mit einem Auswärtserfolg vor 1.770 Zuschauern in Dormagen machte der 1. VfL Potsdam den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft in der 2. Handball Bundesliga. "Wir haben es von vorne kontrolliert", freute sich Bob Hanning nach dem 32:27 (15:11) Erfolg. "Im Großen und Ganzen haben wir unsere Aufgabe aber souverän gemeistert und sehr abgeklärt gespielt", so der Coach des Spitzenreiters.

Dormagen gestaltete die Begegnung zunächst offen, erst ein Doppelschlag zum 15:11 ließ den Favoriten dann zum Seitenwechsel auf vier Tore davonziehen. Um diesen Abstand drehte sich das Spiel auch im zweiten Abschnitt, Dormagen spielte gut mit - konnte aber nicht entscheidend verkürzen. Potsdam hatte immer die passenden Antworten und steuerte in der Folge zum 32:27-Erfolg. Sofern sich Bietigheim gegen Schlusslicht Aue keine Blöße gibt, kann Potsdam am nächsten Wochenende die Meisterschaft in heimischer Halle perfekt machen.

In Dessau lieferten sich in der Anhalt-Arena der DRHV und der HSC 2000 Coburg vor 1.464 Zuschauern ein Mittelfeldduell - wobei die Gäste im vorderen und die Hausherren im hinteren Bereich liegen. Der Dreizehnte der Tabelle legte ein schnelles 2:0 vor, traf dann aber gut acht Minuten nicht mehr. Coburg glich zunächst nur zum 2:2 aus, übernahm dann aber kurz darauf erstmals die Führung.

Beim 12:7 hatte sich Coburg auf fünf Tore abgesetzt, bis zur Pause war der Vorsprung beim 14:13 aber wieder auf ein Tor geschrumpft. Die heimischen Fans hofften, zumal ihr Team acht Minuten nach Wiederbeginn wieder die Führung übernahm. Doch Coburg holte sich diese umgehend zurück und setzte sich mit einer Dreier-Serie dann beim 26:22 acht Minuten vor dem Ende wieder auf vier Treffer ab. Die Vorentscheidung, die Gäste hielten in der Folge Kurs auf den 30:27-Erfolg.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Die SG BBM Bietigheim ist in die 1. Handball Bundesliga aufgestiegen. Gegen Schlusslicht Aue gelang den Schützlingen von Iker Romero ein deutlicher Sieg und der damit verbundene benötigte Punkt für den sicheren zweiten Platz. Schon von der ersten Minute an gingen die Gastgeber voran, führten bereits zur Pause 23:13. Am Ende stand dann der deutliche 41:29-Sieg.

Damit ist die Rückkehr nach dem Abstieg 2018/2019 perfekt. Damals mussten die Bietigheimer punktgleich mit Schlusslicht Gummersbach und den Eulen Ludwigshafen als Vorletzter ins Unterhaus. In der laufenden Saison ist sogar noch die Meisterschaft möglich: wenn ein Wunder gelingt.

Eigentlich stand der VfL Eintracht Hagen vor dem persönlichen Saisonhöhepunkt. Der Handball-Zweitligist spielte am Pfingstsonntag auf ungewohntem Terrain spielen. Für das Heimderby gegen TUSEM Essen zogen die Westfalen in die Eissporthalle am Seilersee, die Heimstätte der Iserlohn Roosters. Das stellte sich aber als keine gute Idee heraus. Essen behielt den kühleren Kopf und setzte sich 33:32 (20:15) durch.

Zehn Minuten lang legten die Hausherren vor, ehe TUSEM Essen Minute für Minute besser wurde. Satte 16 Tore warfen die Ruhrpottler in der verbleibenden Zeit des ersten Durchgangs, zur Pause führten sie mit fünf Treffern. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Hagener dann tapfer, kamen aber erst in der 58. Minute zum Anschlusstreffer: zu spät. Essen rettete den Sieg über die Ziellinie.

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Der TV Großwallstadt hat sich ins untere Mittelfeld vorgearbeitet, Abstiegssorgen haben die Mainfranken nicht. Ganz anders die Lage bei Gegner TuS Vinnhorst. Der Club aus dem Norden von Hannover ist sportlich nicht mehr zu retten. Dennoch muss man aktuell zweigleisig planen, weil der HSV Hamburg derzeit keine Lizenz für die 1. Handball-Bundesliga besitzt.

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 264/99 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (215) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (197/77) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

Noch im Mai findet der vorletzte Spieltag im Unterhaus statt. Das Spitzenduell zwischen Potsdam und Hamm am 24. Mai könnte sportlich nahezu bedeutungslos sein. Spannung dürfte vor allem der Kampf um die Positionen noch bieten. Das letzte Montagsspiel der Saison findet am 27. Mai zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und den Eulen Ludwigshafen statt. Der letzte Spieltag wird am 01. Juni um 18 Uhr angeworfen.

