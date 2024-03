2. Handball Bundesliga kompakt: BBM gewinnt Verfolgerduell, DRHV mit Befreiungsschlag

Die 2. Handball Bundesliga spielt vom heutigen Gründonnerstag bis zum Ostermontag den 26. Spieltag aus - zuvor gab es am Mittwoch ein Verfolgerduell. Nur der Karfreitag als stiller Feiertag ist spielfrei, die Topteams im Aufstiegskampf sind am Wochenende gefordert.

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 26. Runde. Zuvor hatte am Mittwoch Bietigheim einen Verfolgerkrimi in Hamm für sich entschieden. Am Donnerstag festigte Hagen mit einem Sieg gegen Lübeck den vierten Platz, Dormagen holte im Kampf um den Klassenverbleib wichtige Punkte in Nordhorn und Dessau landete mit einem 35:23 gegen Hüttenberg einen Befreiungsschlag.

Nächste Spiele

Am Samstag muss Spitzenreiter 1. VfL Potsdam zu den Eulen Ludwigshafen, im Tabellenkeller ist GWD Minden bei Schlusslicht EHV Aue gefordert.

Am Sonntag will der ASV Hamm-Westfalen nach dem Rückschlag von Mittwoch beim TV Großwallstadt wieder zurück in die Erfolgsspur. Die SG BBM Bietigheim will ihre Siegesserie im Vergleich mit dem kriselnden Altmeister TUSEM Essen festigen.

Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Ostermontag. Der HSC 2000 Coburg hat den HC Elbflorenz zu Gast - beide Teams sind die ärgsten Verfolger von Eintracht Hagen und punktgleich mit dem TuS N-Lübbecke, der zum TuS Vinnhorst reist.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga vor dem 26. Spieltga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 215/79 Toren nun schon 51 Treffer Polster auf Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (161/58). Dicht dahinter folgt Timo Löser. Der Rückraumshooter vom Dessau-Roßlauer HV ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 158 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Topspiel am Mittwoch

Über sechzig Minuten lieferten sich der ASV Hamm-Westfalen und die SG BBM Bietigheim im Verfolgerduell der 2. Handball Bundesliga das erwartet spannende Topspiel. Der ASV legte über weite Strecken vor, verpasste aber in der letzten Minute die erneute Führung und als nach dem Treffer von Alexander Velz dann Mohamed Aly einen letzten Kempa-Versuch von Hamm abwehrte, jubelten die Gäste.

» Spielbericht ASV Hamm-Westfalen - SG BBM Bietigheim

Die 2. Handball Bundesliga am Donnerstag

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich der VfL Eintracht Hagen mittlerweile auf Rang 4 der 2. Handball-Bundesliga vorgearbeitet. Und die Gastgeber setzten ihre Serie mit einem 38:31 (18:13) gegen Lübeck-Schwartau am Gründonnerstag fort. Vor 1.126 Zuschauer legte Hagen von der ersten Minute an vor, verschaffte sich mit einem Doppelschlag zum 18:13 direkt vor dem Seitenwechsel etwas Luft und behauptete diese über den zweiten Abschnitt bis zum 38:31-Endstand. Überragender Akteur war Hakon Styrmisson mit 17 Feldtoren aus 20 Versuchen.

» Liveticker und Statistik VfL Eintracht Hagen - VfL Lübeck-Schwartau

Für beide Teams ging es darum im Kampf um den Klassenverbleib weiter zu punkten und das Polster auf die Abstiegszone zu vergrößern. Dessau setzte dabei nach anfänglichen Problemen zu einem erneuten Befreiungsschlag an: Aus einem 9:10 wurde ein 16:10 und nach einem 18:11 dominierten die Gastgeber den zweiten Abschnitt, siegten auch in der Höhe verdient mit 35:23. Vor 1.634 Zuschauern erzielte Timo Löser zehn Treffer für das Team von Uwe Jungandreas, das durch die 15 Paraden von Philip Ambrosius ein klares Plus zwischen den Pfosten hatte.

» Liveticker und Statistik Dessau-Roßlauer HV - TV Hüttenberg

Zwei immens wichtige Punkte fuhr der TSV Bayer Dormagen bei der HSG Nordhorn-Lingen ein, mit 19:33 Punkten wuchs der Vorsprung auf die Abstiegszone auf nun sechs Punkte an. Vor 2.468 Zuschauern konnte sich Dormagen auf eine gute Deckung, einen glänzenden Christian Simonsen im Tor sowie eine stabile Offensive verlassen. Zur Pause stand es 16:12, kurz nach Wiederbeginn 22:15. Nordhorn kam noch einmal auf zwei Tore heran, doch ein Doppelschlag zum 27:23 stellte dann die Weichen zum 27:25-Erfolg der Gäste. "Wir haben hervorragend in der Abwehr gestanden und im Angriff mutig und fokussiert gespielt", freute sich TSV-Coach Matthias Flohr.

» Liveticker und Statistik HSG Nordhorn-Lingen - TSV Bayer Dormagen

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Spitzenreiter 1. VfL Potsdam will seine Position festigen. Gegen die Eulen Ludwigshafen wird es nach Meinung von Bob Hanning "alles außer einfach". Der VfL-Coach spricht von den "Wochen der Wahrheit", denn im Anschluss "kommen unsere Partien gegen Bietigheim, Hagen und später auch Hamm. Das sind genau die drei Spiele, auf die es ankommt. Es ist ganz einfach: Wenn du diese drei Spiele gewinnst, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aufzusteigen. Wenn du sie verlierst, bist du hintendran."

Bei den Eulen ist man optimistisch. "Wir sind 2024 daheim noch ungeschlagen, so soll es bleiben …", orakelt Kian Schwarzer und Trainer Johannes Wohlrab betont: "Potsdam ist völlig verdient Spitzenreiter. Das ist die mit Abstand beste Mannschaft der Liga und betreibt mit seinem einmaligen Gesamtkonstrukt die beste Nachwuchsarbeit in Deutschland. Egal wie das Spiel bei uns auch ausgeht: Potsdam wird mit Sicherheit Meister."

» Liveticker und Statistik Eulen Ludwigshafen - 1. VfL Potsdam

GWD Minden steckt auf Rang 16 weiterhin mitten im Abstiegskampf, wenngleich mit drei Punkten Polster auf den TuS Vinnhorst und gar sechs auf Gegner EHV Aue. "Das wird ein sehr wichtiges aber auch schweres Spiel für uns, da die Personallage bei uns gerade wieder etwas angespannt ist. Wir wollen nach den letzten Spielen gegen Aue nachlagen und sie weiter auf Distanz halten. Der EHV wird alles investieren, um vielleicht ein letztes Mal in den Abstiegskampf einzugreifen. Wir wissen, dass eine heißblütige Stimmung in der Erzgebirgshalle auf uns zukommt, weshalb wir einen kühlen Kopf behalten und spielerisch diszipliniert agieren müssen", so Mindens Trainer Aaron Ziercke.

» Liveticker und Statistik EHV Aue - GWD Minden

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Im Aufstiegskampf hatte der ASV Hamm-Westfalen mit dem 32:33 gegen die SG BBM Bietigheim am Mittwoch einen Rückschlag erlitten. "Das ist so bitter. Meine Spieler haben unglaublich viel investiert, haben zweieinhalb Wochen maximal gut trainiert und sich vorbereitet. Das soll die Leistung von Bietigheim nicht schmälern, die hier ein Topspiel gemacht haben. Aber ich bin noch nie so leer gewesen, nach einem Spiel", meinte ein sichtlich enttäuschter ASV-Trainer Michael Lerscht.Nun geht es zum TV Großwallstadt, die Unterfranken müssen im Abstiegskampf noch den einen oder anderen Zähler holen.

» Liveticker und Statistik TV Großwallstadt - ASV Hamm-Westfalen

Die SG BBM Bietigheim ist im Stimmungshoch, vier Siege gelangen in den letzten fünf Spielen und dazu am Mittwoch der Auswärtserfolg beim direkten Verfolger Hamm. Nun wartet TUSEM Essen, der Altmeister konnte in diesem Jahr erst einen einzigen Sieg einfahren, rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel.

» Liveticker und Statistik SB BBM Bietigheim - TUSEM Essen

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, die auch noch punktgleich sein. Der HSC 2000 Coburg hat das Heimspiel gegen den HC Elbflorenz zum "Familienspieltag" auserkoren, will mit zahlreichen Aktionen die Fans in die Halle locken. "Wir haben jetzt fünf Spiele am Stück gepunktet, das ist in einer so starken und ausgeglichenen Liga nicht selbstverständlich", stellte Elbflorenz-Coach Andre Haber nach dem jüngsten Sieg über den TuS Vinnhorst heraus.

» Liveticker und Statistik HSC 2000 Coburg - HC Elbflorenz

Der TuS N-Lübbecke könnte Schützenhilfe für den Lokalrivalen GWD Minden leisten, denn das Team von Michael Haaß reist zum Voröletzten TuS Vinnhorst. Die Ostwestfalen sind tabellarisch im oberen Mittelfeld, gleichauf mit Coburg und Elbflorenz, die sich gleichzeitig duellieren. Vinnhorst geht nach den jüngsten Niederlagen mit Rückstand auf Minden in den Spieltag.

» Liveticker und Statistik TuS Vinnhorst - TuS N-Lübbecke