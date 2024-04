2. Handball Bundesliga kompakt: Aufstieg vertagt, Abstieg nähert sich Entscheidung

In der 2. Handball-Bundesliga startet Spieltag Nummer 30: Der 1. VfL Potsdam musste den Aufstieg verschieben. Dem TuS Vinnhorst gehen unterdessen langsam die Optionen auf, um das Schicksal als zweiter Absteiger noch abzuwenden? Mit Nordhorn-Hüttenberg und dem Klassiker zwischen Großwallstadt und Minden endet das Wochenende am Sonntag.

Die Liga befindet sich im Ligaendspurt. Der Freitag startete mit drei Partien, unter anderem sind gleich vier Teams aus dem Verfolgerfeld im Einsatz. Eintracht Hagen vergab dabei die Chance noch einmal Druck auf das Spitzentrio auszuüben. Coburg wurde seiner Favoritenrolle gegen Aue gerecht, TuSEM Essen siegte auswärts bei den Eulen Ludwigshafen.

Am Samstag musste der 1. VfL Potsdam die Aufstiegsfeier verschieben - zum einen weil Hamm in Dormagen siegte und zum anderen, weil der Tabellenführer in Lübeck nicht über ein Remis hinaus kam. Bietigheim hielt Hamm unterdessen mit einem Sieg gegen Lübbecke auf Distanz. Im Kampf um den Klassenverbleib gehen Vinnhorst nach dem 35:42 in Dessau langsam die Optionen aus - vier Spieltage vor Schluss liegt das Team aus Hannover weiter sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer. Der EHV Aue hat bereits keine Chance mehr auf den Klassenverbleib.

GWD Minden, punktgleich mit Dormagen auf dem fünfzehnten Rang der 2. Handball Bundesliga, muss am Sonntag zum TV Großwallstadt - beziehungsweise nach Frankfort, wo das Duell der beiden bekannten Handball-Namen in großer Halle ausgetragen werden wird. Punktgleich stehen sich auch der Nordhorn-Lingen und der Hüttenberg gegenüber. Durch die Niederlage von Vinnhorst haben beide angesichts von weiter neun Punkten Vorsprung auf die Niedersachsen schon vor Anpfiff den Klassenerhalt auch rechnerisch fixiert.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Der EHV Aue hatte bereits vor dem Anwurf auch die letzte theoretische Chance auf den Klassenverbleib eingebüßt, konnte in Coburg somit befreit aufspielen. Doch auch der Tabellensechste ging ohne Druck in das Spiel vor 1.911 Zuschauern, ein schnelles 5:1 stellte zudem früh die Weichen. Die Gastgeber zogen auch dank der am Ende 17 Paraden und zwei Tore von Kristian van der Merwe bis auf 11:4 davon, dann stabilisierte sich der Absteiger, der den 33:26 (17:12) Erfolg der Coburger aber nicht mehr in Gefahr bringen konnte.

Der VfL Eintracht Hagen hatte sich mit einer beeindruckenden Serie und mit Siegen gegen die Spitzenteams sogar noch einmal in die Nähe des Aufstiegsrennens gebracht, doch der Niederlage in Minden folgte nun gegen Elbflorenz Dresden das Ende der Erstliga-Träume. Nach einem packenden Schlagabtausch mit wechselnden Führungen setzte am Ende Oliver Seidler den goldenen Treffer für die Gäste, für die Marino Mallwitz mit einem parierten Siebenmeter den Sieg festhielt.

Das "Ein-Euro-Spiel" in Ludwigshafen zog insgesamt 2.113 Zuschauer in die Friedrich-Ebert-Halle und die sahen eine tempo- und torreiche Partie der Eulen gegen TuSEM Essen. Die anfängliche Führung der Gäste konnte Ludwigsburg zur Pause ausgleichen, ging auch dank der Treffer von Tim Schaller (11/7) sogar kurz in Führung. Doch eine Viertelstunde vor dem Ende verschaffte sich der TuSEM mit einer Dreier-Serie etwas Luft und steuerte in der Folge zum 37:32-Auswärtserfolg. Der TuSEM festigt damit den elften Platz, die Eulen verbleiben auf dem achten.

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Der TuS Vinnhorst hat ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf verpasst. Beim Dessau-Roßlauer HV unterlag der Aufsteiger in einer torreichen Begegnung mit 35:42 (21:20) und spielte gerade im zweiten Durchgang, in dem der TuS mit 14:22 unterlag, phasenweise erschreckend auf. Gerade Timo Löser, der alle seiner 13 Würfe traf, war schlichtweg nicht zu bändigen. Vinnhorst hat damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Die SG BBM Bietigheim geht mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Potsdam und vier Punkten Polster auf Hamm in die letzten vier Spiele der Saison. Durch einen souveränen wie deutlichen 34:26 (16:12)-Sieg gegen den TuS N-Lübbecke konnten die Süddeutschen den Rückstand auf die Spitze um einen Punkt verkürzen. Spielentscheidend war besonders Torwart Mohamed Aly, der in einem einseitigen Spiel phasenweise das Tor vernagelte.

Der ASV Hamm-Westfalen hat seine Hausaufgaben im Aufstiegskampf gemacht und den Rückstand auf die SG BBM Bietigheim bei vier Zählern gehalten. Beim TSV Bayer Dormagen lagen die Westfalen zwar bereits im ersten Durchgang mit drei Toren in Rückstand, drehten nach 40 Minuten aber auf. In dieser Phase wurde aus einem 21:24 eine 26:24-Führung: ein Vorteil, den Hamm nicht mehr herschenkte. Am Ende stand dann der 37:34-Sieg in einer torreichen Begegnung.

Der 1. VfL Potsdam hat den ersten Aufstiegs-Matchball nicht genutzt. Beim VfL Lübeck-Schwartau kamen die Brandenburger nicht über ein 29:29-Remis hinaus. Die Gastgeber bestätigten so die eigene starke Form und bauten die Serie von ungeschlagenen Heimspielen auf acht Partien aus. Leon Ciudad Benitez hatte den umjubelten Punkt eine Sekunde vor Spielende besorgt, Potsdam kann nächste Woche aufsteigen.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Ein Duell auf Augenhöhe wartet auf die HSG Nordhorn-Lingen und den TV Hüttenberg. Beide Teams haben 24:34 Zähler und bei neun Punkten Vorsprung gegenüber dem TuS Vinnhorst vor dem Spieltag könnten bei einer Niederlage der Niedersachsen in Dessau schon vor Anpfiff der rechnerische Klassenerhalt gesichert sein.

Ein Duell mit klangvollem Namen, der TV Großwallstadt zieht für das Duell mit GWD Minden in die Süwag Arena in Frankfurt/main um und bezeichnet die Partie als "Spiel des Jahres". "Natürlich hatten wir Anfang der Saison die Erwartungshaltung, dass es in diesem Spiel eventuell noch um den Aufstieg gehen wird, da wir Minden sicherlich zu den Kandidaten gezählt haben, die vorne mitspielen. Leider hat die GWD nicht die beste Saison gespielt und steht noch hinter uns in der Tabelle. Dennoch stehen mit den beiden Gegnern zwei Traditionsvereine auf dem Platz, die zusammen 11 Deutsche Meistertitel erspielen und 7 x den Pokal gewinnen konnten, neben vielen weitern internationalen Titeln. Es wird also definitiv ein Spiel zweier absoluter Traditionsvereine, die beide alles geben werden, um weiter Plätze in der Tabelle gutzumachen. Ich freue mich sehr darauf," erklärt Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Michael Spatz.

Stefan Wüst, ebenfalls TVG-Geschäftsführer, betont: "Unsere Idee war es, Spitzenhandball nach Frankfurt zu bringen. Es gibt dort im Umkreis 167 Handballvereine aber leider keine Mannschaft in der Bundesliga. Da sind wir im Umkreis von 50km der nächste. Wir möchten einfach dieses besondere Flair in die Rhein-Main-Region bringen."

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 257/93 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (193) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (189/72) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

Vor der Nationalmannschaftspause absolviert die 2. Handball-Bundesliga noch am ersten Maiwochenende den 31. Spieltag. Ein Schlüsselspiel im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt könnte das Duell zwischen TuS Vinnhorst und SG BBM Bietigheim werden. Weitere Freitagsspiele sind Minden gegen Coburg und Essen gegen Nordhorn-Lingen.

Vier Duelle hält der Samstag bereit. Das Topspiel ist der Westfalen-Derby zwischen Lübbecke und Hagen. Hamm hat ein Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau, Potsdam empfängt Großwallstadt. Ein Ostderby absolvieren Aue und Dessau-Roßlau. Am Sonntag müssen die Eulen Ludwigshafen zum HC Elbflorenz und Bayer Dormagen zum TV Hüttenberg.

