2. Handball Bundesliga kompakt: Aue und Vinnhorst holen auf, Spitzentrio unbeschadet

Die 2. Handball Bundesliga ist aus der EM-Pause zurück: Der 1. VfL Potsdam knüpfte dabei mit einem Sieg in Essen nahtlos an die starke Hinserie an. Verfolger Hamm gewann in Dresden, Bietigheim antwortete mit einem Erfolg gegen Großwallstadt. Auf das Lebenszeichen von Aue antwortete derweil Vinnhorst, GWD Minden hingegen rutscht auf den drittletzten Platz.

Die 2. Handball Bundesliga meldet sich nach der Winterpause am Wochenende mit Vollprogramm zurück. Tabellenführer Potsdam, vor dem Jahreswechsel das Team der Stunde, setzte bei den heimstarken Essenern gleich ein Zeichen. Der ASV Hamm-Westfalen zog über Nacht durch ein 30:26 in Dresden auf den zweiten Tabellenplatz, am Samstag aber antwortete Bietigheim mit einem 23:21. Lübbecke hält den Anschluss mit einem 33:22 gegen Hüttenberg.

Am Ende Tabellenende setzte der EHV Aue mit einem 37:33 (16:15) gegen die Eulen Ludwigshafen ein Hoffnungszeichen und reichte die Rote Laterne an Mitaufsteiger Vinnhorst, das am Samstag mit einem Sieg gegen Dormagen antwortete. Einen Befreiungschlag landete der Dessau-Roßlauer HV mit einem deutlichen 36:26 (17:12) gegen Nordhorn, GWD Minden unterlag hingegen gegen Lübeck und rutscht auf den drittletzten Platz ab.

Weiter geht es in der 2. Handball Bundesliga am nächsten Freitag, Potsdam erwartet dann den Dessau-Roßlauer HV und Hamm trifft auf Minden. Bietigheim ist am Samstag in Nordhorn gefordert während Vinnhorst in Hüttenberg und Aue in Lübeck den Druck auf die vor ihnen liegenden Teams weiter hoch halten wollen.

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Durch die Siege von Aue und Vinnhorst war der Druck auf GWD Minden gestiegen, doch nach der enttäuschenden Hinserie musste der Erstliga-Absteiger am Sonntag gegen den VfL Lübeck-Schwartau zum Start des Handball-Jahres 2024 die nächste Niederlage hinnehmen. Lange ging es hin und her, zur Pause führte der Gast mit einem Treffer. Nach Wiederbeginn konnte sich Lübeck dann über ein 22:18 auf 27:21 absetzen. GWD kam noch einmal auf drei Tore heran, doch die Gäste ließen sich das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen und fuhren ein 35:31 und somit die beiden Punkte ein. Während der VfL den Platz im Mittelfeld festigt, liegt Minden nur noch einen Punkt vor Vinnhorst.

Auch der letzte Saison lange im Aufstiegsrennen vertretene Dessau-Roßlauer HV war unter Druck, hatte vor dem Anwurf die gleiche Anzahl an Pluspunkten wie GWD Minden. Doch nach Spielende standen zwei mehr auf dem Konto, dem Team von Uwe Jungandreas war mit dem 36:26 gegen die HSG Nordhorn-Lingen ein beeindruckender Befreiunggschlag gelungen. Die Gastgeber legten von der ersten Minute an vor, wurde zusehends sicherer und steuerten über ein 17:12 zur Pause zum verdienten 36:26-Erfolg, bei dem Timo Löser und Jakub Hrstka je sechs Treffer erzielten, vier weitere Akteure in einer geschlossenen Mannschaftsleistung aber ebenfalls drei oder mehr Tore verbuchten.

Vor 2.277 Zuschauern musste sich der HSC 2000 Coburg in einem Duell im vorderen Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle gegen den VfL Eintracht Hagen geschlagen geben. Die Gastgeber legten lange vor, aus einem 18:17 wurde dann aber ein 18:21. Auf ein Tor kam Coburg noch einmal heran, doch der psychologisch wichtige Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Stattdessen setzte sich Hagen mit einem Doppelschlag auf 25:22 ab und hielt Kurs auf den 28:24-Erfolg.

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

Der TuS N-Lübbecke hat mit einem ungefährdeten Erfolg gegen den TV Hüttenberg den Anschluss an das Spitzentrio der 2. Handball Bundesliga gewahrt. Vor 1.206 Zuschauern legte der TuS ein schnelles 6:1 bevor. Ein Doppelschlag sorgte bei den Gästen nur kurz für Hoffnung, zur Pause stand ein 17:8 auf der Anzeigetafel. Nach Wiederbeginn wuchs der Abstand beim 22:12 auf zehn Tore an, in der Folge steuerte der TuS zu einem ungefährdeten 33:22. Bester Schütze war Fynn Hangstein mit neun Treffern.

Einen Tag nach dem Lebenszeichen des EHV Aue antwortete Vinnhorst mit einem Heimsieg gegen Bayer Dormagen, das so den Abstand auf die Abstiegszone nicht vergrößern konnte. Auf das 0:2 antwortete bei den Gastgebern Neuzugang Sven Eberlein mit einem Doppelschlag und nach dem 7:7 sorgte er auch für den Führungstreffer. Über ein 15:12 zur Pause setzte sich Vinnhorst auf 19:13 ab, doch Dormagen war beim 25:23 zehn Minuten vor dem Ende auf dem Weg zurück in die Partie - Mathias Hild hielt sein Team aber auf Kurs, am Ende stand ein 30:26 auf der Anzeigetafel.

"Wenn wir in unser Tempospiel kommen, dann sind wir fast unschlagbar", hatte der Sportliche Leiter der SG BBM Bietigheim, Jochen Zürn, im Vorfeld des Spiels angekündigt. Doch der ohne Trainer Michael Roth, wir berichteten, angereiste Gast konnte das Tempo aus dem Spiel nehmen. Vor 2.453 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpfter Schlagabtausch, beim dem der Favorit nach einem 5:8 mit einer Dreier-Serie ausglich und auch nach dem Seitenwechsel ein 9:12 beim 13:13 wieder egalisiert hatte. Beim 15:14 warf Paco Barthe die Gastgeber in Führung und diese verteidigte die SG BBM über ein 21:17 bis zum 23:21-Endstand.

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Nach der schwierigen Hinrunde hat der EHV Aue beim Re-Start nach der EM-Pause mit einem Sieg gegen die Eulen Ludwigshafen zur Freude der 1.360 Zuschauer in der heimischen Erzgebirgshalle ein Lebenszeichen gesetzt. In einer packenden Begegnung lagen die Gastgeber zwölf Minuten vor dem Ende noch zurück, übernahmen dann aber durch einen schnellen Doppelschlag ihrer beiden Topschützen Marko Vignjevic (9) und Jan Blecha (5) die Führung und steuerten in der Folge zum 37:33-Erfolg. Aue reicht mit nun 8:30 Punkten die Rote Laterne weiter nach Vinnhorst, die Eulen liegen mit 18:22 Punkten weiter auf dem elften Platz.

Beim heimstarken TuSEM in Essen war Spitzenreiter 1. VfL Potsdam gefordert - und der Tabellenführer hielt der ersten Prüfung nach der EM-Pause stand. In einer umkämpften Partie übernahmen die Gäste vor 2.073 Zuschauern nach gut zehn Minuten die Führung und setzten sich bis zur Pause auf 17:12 ab. Mit einer Dreier-Serie kam Essen gut aus der Pause, doch das Team von Bob Hanning verschaffte sich mit einem Doppelschlag etwas Luft und fand in der zerfahrenen Partie auch in der Folge in den entscheidenden Momenten die richtigen Antworten. Mit dem 25:21-Erfolg stellt Potsdam nun auf 34:6 Punkte, Essen liegt mit 17:23 Punkten auf Platz dreizehn.

Von den Verfolgern war am Freitag der ASV Hamm-Westfalen im Einsatz - und hatte beim HC Elbflorenz Dresden einige Mühe. Vor 2.486 Zuschauern führten die Hausherren kurz vor der Pause mit drei Toren, bevor der ASV auch dank der Paraden von Felix Hertlein zum Ausgleich kam. Mit dem 17:16 von Doruk Pehlivan ging es in die Kabinen, doch eine Dreier-Serie des ASV ließ die Führung dann zu Beginn des zweiten Abschnitts wechseln. Die Gäste setzten sich auf fünf Tore ab, Dresden hielt aber dagegen - doch auch dank der acht Treffer von Nico Schöttle behielt Hamm das Heft in der Hand. Mit 31:9 Punkten zieht Hamm zumindest über Nacht an Bietigheim vorbei auf den zweiten Platz, Dresden liegt mit 20:20 Punkten auf dem neunten Platz.

