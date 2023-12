Bietigheim an Potsdam vorbei, GWD verliert Montagsspiel

Einen Top-Spiel-Freitag absolvierte die 2. Handball Bundesliga an diesem Wochenende, die ersten vier der Tabelle standen sich in direkten Duellen gegenüber. Nicht nur in diesen Partien gab es Spannung.

Jonathan Fischer, der neun Treffer erzielte, und die SG BBM Bietigheim setzten sich gegen Coburg durch. Marco Wolf