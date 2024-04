2. Handball-Bundesliga: Hagen klopft an Aufstiegsplatz an - "Träume sind immer erlaubt"

Auf stolze 22:2 Punkte in Folge ist nach dem 36:34-Auswärtssieg in Hamm vom Sonntag die Serie des VfL Eintracht Hagen in der 2. Handball-Bundesliga angewachsen. Hagen klopft damit plötzlich an einen Aufstiegsplatz an. Eintracht-Sportdirektor Michael Stock ordnet die Lage ein.

Der vierte Tabellenplatz mit 36:18 Punkten und "nur" noch drei Punkte Zähler auf den Dritten und fünf Punkte auf den ersten Aufstiegsplatz - der VfL Eintracht Hagen macht dank eines furiosen Laufs zumindest nochmal ein wenig Druck auf die Aufstiegsanwärter ASV Hamm-Westfalen (3.) oder SG BBM Bietigheim (2.). Michael Stock, der Sportdirektor des VfL, spricht in einem Kurz-Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst über die aktuelle Situation.

Die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga

Welche Attribute fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie an den 36:34-Sieg der Eintracht in Hamm denken, aber auch an die inzwischen außergewöhnliche Siegesserie der Mannschaft?

Michael Stock: Ich finde, dass die Mannschaft, sehr sicher wirkt in dem, was sie tut. Ich finde, dass wir sehr reif auftreten in der Spielanlage, und ich finde, dass die Jungs als Team sehr homogen agieren. Immer wieder mal mit Spitzenleistungen als Ausreißer einzelner Spieler, aber geschlossen und homogen nach außen. Diese Attribute treffen es in meinen Augen am besten.

"Positive Gelassenheit"

Gerade das Thema Sicherheit führt in Stressmomenten so zu einer positiven Gelassenheit. Diese positive Gelassenheit bzw. das Wissen um die eigene Stärke - das ist notwendig, um überhaupt solch eine Siegesserie dauerhaft zu festigen. Mal zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, ist das eine.

Aber dann kommt eben genau jene Sicherheit, dieser Glaube an die eigene Stärke, um immer wieder auch kritische Situationen überstehen zu können. Das führt im Resultat zu so einer bemerkenswerten Serie, die wir gerade erleben, die wir uns aber Woche für Woche neu erarbeiten müssen.

Ein Wort zu den Fans: Sowohl beim Auswärtsspiel in Dormagen als auch jetzt in Hamm war der Support außergewöhnlich. Wie wichtig ist diese Entwicklung, auch im Zusammenhang mit dem deutlich gestiegenen Zuschauerschnitt bei Heimspielen, für die Mannschaft?

Michael Stock: Natürlich ist es so, dass Erfolg auch ein Stück weit Menschen anzieht. Aber ich glaube, dass wir deutlich zeigen, dass wir sehr nahe bei unseren Fans sind - das hat man auch nach dem Spiel in Hamm wieder gesehen. Und zum anderen, dass wir diese Unterstützung unheimlich wertschätzen.

Dieser Support ist ein ganz wesentlicher Faktor - daheim in der Ischelandhalle oder wie gestern eben auch auswärts. Die Hagener Fans sind in der Westpress-Arena ja geradezu herausgestochen. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind davon überzeugt, dass gerade jetzt im Spiel am Freitag gegen den Tabellenführer aus Potsdam die Hütte wieder brennen wird. Das hilft uns enorm.

"Träume sind immer erlaubt"

Bleiben wir noch einen Moment bei den Fans: Nicht wenige vergleichen die Restspielpläne von Hamm, Bietigheim und der Eintracht, träumen davon, dass noch mehr geht als der aktuelle 4. Tabellenplatz. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Michael Stock: Träume sind immer erlaubt, das ist doch klar. Und dass der Wunsch nach mehr auch in uns steckt, ist selbstverständlich. Letztlich werden wir uns aber nur mit den Dingen beschäftigen, auf die wir Einfluss haben. Einfluss haben wir auf unsere nächsten Spiele. Und solange wir die gewinnen, halten wir den Druck auf die über uns platzierten Mannschaften aufrecht. Wie die dann damit umgehen, das liegt nicht in unserer Hand.

Wir sind mal mit dem Wort 'Fokus' in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gegangen. Als Überschrift über dem, was wir erreichen wollen. Was nötig ist, um den Aufstieg zu schaffen. Und genau diese Begrifflichkeit will ich jetzt wieder in den Mittelpunkt rücken. Unser Fokus liegt einzig und allein auf dem nächsten Spiel - so abgedroschen das auch klingt, ist das die einzige Möglichkeit, in dieser Situation unsere Siegesserie aufrecht zu halten.

Man muss auch überlegen, was da alles auf uns zukommt: Wir spielen noch in Lübbecke, wir spielen noch in Minden, wir spielen noch zu Hause gegen Elbflorenz, und wir haben jetzt mit Bob Hanning und Potsdam jenes Team zu Gast, das neben uns die längste Siegesserie aufweist: Da kommen große Aufgaben auf uns zu.

Aber: Im Moment interessieren die mich gar nicht - außer: Potsdam. Potsdam ist im Fokus. Sonst nichts. Und wir werden alles reinschmeißen, um Potsdam am Freitag einen Riesenfight zu liefern in der Hoffnung, dass es dann am Ende für zwei weitere Punkte reicht!