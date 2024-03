2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Zwei Rote Karten bei Spreefüxxe-Sieg

In der 2. Handball Bundesliga Frauen stand an diesem Wochenende ein Nachholspiel auf dem Programm, nun haben alle Teams 20 Spiele absolviert und sind bereit für das Schlussdrittel der Saison. Die Spreefüxxe siegten bei Schlusslicht HCD Gröbenzell mit 30:22 (15:10) und kletterten auf Rang 7.

Die Spreefüxxe kontrollierten von Anfang an die Partie, Gastgeber Gröbenzell konnte im Laufe des ersten Durchgangs noch punktuell Schritt halten, musste aber nach dem 4:5 (14.) abreißen lassen. Der Hauptstadtklub löste sich in Durchgang eins schon auf sechs Tore (7:13), Gröbenzell ging mit einem 10:15 in die Pause.

Die Berliner bauten nach den Seitenwechsel ihr Polster bis auf acht Tore (12:20) aus, mussten auch im weiteren Verlauf nicht mehr um die Auswärtszähler bangen. Gröbenzells Diana Feles (50.) und Berlins Angela Cappellaro (58.) sahen jeweils nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Gröbenzells Isabel Kattner sowie die Berlinerinnen Tina Wagenlader und Isa Ternede erzielten jeweils sechs Tore.

Aufgrund der Reduzierung der Liga ist für Gröbenzell trotz des Sieges das rettende Ufer weiterhin über zehn Pluspunkte entfernt - der Verein verzichtete daher auf einen Antrag für eine neuerliche Lizenz und steht somit bereits als Absteiger fest. Der Erfolg gegen Freiburg zeigte aber, dass Gröbenzell die Saison noch keineswegs abgeschrieben hat.

