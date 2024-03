2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Waiblingen triumphiert im Südderby, Ostduell am Samstag

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 21. Spieltag auf dem Programm. Die Rödertalbienen und Frisch Auf Göppingen liefern sich ein Fernduell um die Spitze. In Waiblingen am Freitag und in Berlin am Samstag gibt es Derbys.

Die TG Nürtingen ist beim Derby in Waiblingen von Beginn an nicht in Schwung gekommen. Folglich setzte am Freitagabend vor fast 700 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rundsporthalle eine 17:21-Niederlage. "36 fehlerhafte Aktionen waren es insgesamt", stellte der Nürtinger Coach Manel Cirac kurz nach Spielende fest. "Kleine Dinge haben letztendlich die Begegnung entschieden." Die Tigers haben damit im Abstiegskampf wichtige Punkte gesammelt.

Es ist ein Duell der Tabellennachbarn. Das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein musste nach einer glänzenden Vorrunde zuletzt den Personalsorgen Tribut zollen und ist von Rang drei auf Rang sechs (22:18 Punkte) zurückgefallen. "Wir müssen aus unserem Dornröschenschlaf aufwachen. Wir haben schon den gesamten Februar verschlafen und benötigen jetzt gegen Regensburg unbedingt eine 180-Grad-Drehung", sagt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.

Die Bunkerladies aus Regensburg haben nach dem 26:25-Heimsieg gegen die Füchse Berlin den fünften Platz (23:17 Punkte) erobert. "Mit der Zwischenbilanz können wir sehr zufrieden sein, aber wir benötigen noch einige Zähler. Ich gehe davon aus, dass Teams wie Kirchhof, Ketsch, Waiblingen und Bremen noch zehn oder mehr Punkte holen werden", sagt der Sportliche Leiter des ESV, Robert Torunsky mit Blick auf den verschärften Abstiegskampf. Trainer Bernhard Goldbach betont: "Um gegen Lintfort zu punkten, müssen wir ohnehin über 60 Minuten eine starke Leistung abrufen."

Der HC Rödertal befindet sich mitten im Aufstiegskampf, Schlusslicht HCD Gröbenzell hat auf einen Lizenzantrag für die kommende Saison verzichtet und steht schon als erster Absteiger fest. Entsprechend frei können die Bayern aufspielen.

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut auf die nächsten Aufgaben vorbereitet. Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben: konzentriert und zielstrebig spielen. Mit Gröbenzell kommt ein weiterer Gegner auf uns zu, der schon vielen Mannschaften das Leben - insbesondere zu Hause - schwer gemacht hat. Wir sind auf einen offenen Schlagabtausch vorbereitet.", so HCR-Cheftrainerin Maike Daniels vor dem Spiel.

Will der TSV Nord Harrislee die Klasse halten, dann ist ein Sieg im Heimspiel gegen die Kurpfalz Bären schon fast Pflicht. Die Badenerinnen belegen aktuell den Relegationsrang, haben sieben Zähler Polster auf die Nordfrauen. "Wir wissen, dass wir vor einer wichtigen Begegnung stehen und wollen mit aller Macht die zwei Punkte aus Harrislee mitnehmen, die unserem Punktekonto und auch unserem Selbstbewusstsein gut tun würden.", sagte Franzi Steil vor der Abfahrt.

"Für uns muss es darauf ankommen, aus einer wirklich aggressiven Abwehr mit viel Tempo nach vorne zu gehen, um möglichst viele einfache Tore erzielen zu können. Wir müssen in dieses Spiel mit der Bereitschaft gehen, Zweikämpfe führen zu wollen und Zweikämpfe gewinnen zu wollen, und wenn jeder sein Potenzial abruft, können wir in Harrislee bestehen", so die Bären-Trainerin weiter.

Der SV Werder Bremen befand sich lange Zeit in sicheren Gefilden, doch nach dem Punktabzug aufgrund des Verstoßes gegen die Lizenzierungsbedingungen ist bei den Hanseatinnen der Wurm drin. Im Jahr 2024 gelang bislang nur ein einziger Sieg, nun ist man nur noch einen Zähler vor dem Relegationsrang. Ohne den Heimsieg gegen Kirchhof wäre man bereits auf einen Abstiegsrang gerutscht. Freiburg hingegen ist vier Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

Werder-Cheftrainer Timm Dietrich freut sich, vor dem Spiel gegen Freiburg wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen zu können. Nach Naomi Conze und Chiara Thorn stehen gegen Freiburg auch Luca Schumacher und die zuletzt ausgefallene Anna Lena Bergmann wieder im Kader. "Die Pause tat uns gut, jetzt wollen wir wieder an die Leistungen aus dem letzten Jahr anknüpfen", so Dietrich vor dem Spiel gegen Freiburg.

Mit einer beeindruckenden Serie von sechs aufeinanderfolgenden Siegen im Rücken tritt der Tabellenführer bei den Handball-Luchsen an. Das Hinspiel im Oktober endete äußerst knapp mit 30:29 für Göppingen. Allerdings müssen die Frisch Auf Frauen das letzte Saisondrittel ohne die zuletzt immer stärker werdende Leonie Patorra bestreiten, die sich im Training am Knie verletzte und operiert werden muss.

Der 1. FSV Mainz 05 möchte den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Gegner SG 09 Kirchhof muss bei zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer weiter punkten und reist mit dem Selbstbewusstsein von zuletzt zwei Siegen in Serie an, unter anderem siegte man beim Mainzer Tabellennachbarn Füchse Berlin.

"Kirchhof wird sicherlich voll motiviert in das Spiel gegen uns gehen", so 05-Trainerin Ilka Fickinger, "denn für Kirchhof, geht es um 2 Punkte gegen den Abstieg. Kirchhof hat in den letzten Wochen gezeigt, dass man auch schwierige Phasen mit dem Ausfall von wichtigen Spielerinnen positiv und erfolgreich überstehen kann und genauso werden nun auch wir gefordert sein und alle", da ist die Trainerin sich sicher, "werden diese Herausforderung auch annehmen".

Das Ostderby beschließt den Spieltag, im Hinspiel mussten die Berlinerinnen eine bittere 23:24-Auswärtsniederlage einstecken. "Wir müssen uns jedoch weiterhin auf uns und unsere Leistung konzentrieren und den Schwung vom Sieg letztes Wochenende mitnehmen, um die beiden Punkte in Berlin zu behalten", so Berlins Trainerin Susann Müller vor dem Duell mit ihrem Jugendklub.

Vier Zähler trennen die beiden Teams, Leipzig konnte sich vor allem nach dem Wechsel zu Trainer Erik Töpfer stabilisieren und ist mittlerweile auf Rang 3 vorgerückt. "Die Füchse verfügen über eine gute Abwehr, gehen hohes Tempo im Umkehrspiel und sind individuell richtig gut besetzt. Allerdings haben sie derzeit mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Sie sind in der Lage verschiedene Spielsysteme anzubieten und haben letztes Wochenende gespielt. Das heißt, sie sind bereits wieder im Rhythmus, was ein Vorteil sein könnte", so der frühere Torhüter, der erneut "ein sehr enges Spiel" erwartet.

