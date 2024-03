2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Vier-Punkte-Duelle im Abstiegskampf

Zwei Schlüsselspiele von Tabellennachbarn im Abstiegskampf hält das Osterwochenende in der 2. Handball Bundesliga Frauen bereit. Die Kurpfalz Bären haben den Relegationsrang inne und empfangen den direkten Verfolger SG 09 Kirchhof und auch der Sieger zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Waiblingen kann einen großen Schritt in Richtung Ligaerhalt machen. Im Aufstiegskampf warten Auswärtshürden auf Frisch Auf Göppingen und den HC Rödertal.

Frisch Auf Göppingen reist als Spitzenreiter zum TuS Lintfort, die mit ausgeglichenem Punktekonto noch immer um den Ligaerhalt kämpfen. Verfolger HC Rödertal hingegen reist mit zwei Punkten Rückstand und der deutlich schlechteren Tordifferenz zum Vorletzten TSV Nord Harrislee, die Nordfrauen haben als Vorletzte schon sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang.

Im Kampf um Rang 3 muss die TG Nürtingen zu den neuntplatzierten Handball-Luchsen von Buchholz-Rosengarten, der HC Leipzig reist hingegen zum direkten Verfolger 1. FSV Mainz 05, der zwei Zähler Rückstauf auf HCL und TGN hat. Gleichauf mit den Dynamites ist auch der ESV 1927 Regensburg, der zum Bayernderby bei Schlusslicht HCD Gröbenzell reist. Die Füchse Berlin haben die HSG Freiburg zu Gast.

Die Partien des 23. Spieltags

Mit ausgeglichenem Punktekonto ist der TuS Lintfort längst noch nicht in sicheren Gefilden, zumal die Verfolger im Abstiegskampf direkte Duelle gegeneinander bestreiten und somit mindestens zwei Konkurrenten punkten werden. Mit Frisch Auf Göppingen wartet zudem die höchstmögliche Hürde. "Wir müssen versuchen, gegen Göppingen einen flüssigen Spielaufbau hinzubekommen", erklärt Lintforts Trainerin Bettina Grenz-Klein: "Meine Spielerinnen sollten gute und kluge Entscheidungen treffen ohne dabei zu überdrehen - gegen Leipzig war es oftmals halbgarer Kram."

Bayernderby im Unterhaus, Regensburgs Bilanz hat sich durch die nachträglichen Punkte gegen den TuS Lintfort nun verbessert. "Mit Gröbenzell wartet ein hochmotivierter Gegner auf uns. Sie können nach dem feststehenden Abstieg ohne Druck aufspielen und haben zuletzt auf eigenem Parkett auch Aufstiegskandidat Rödertal das Leben sehr schwer gemacht. Da müssen wir über 60 Minuten eine starke Leistung zeigen, um zu bestehen", so ESV-Coach Bernhard Goldbach. "Auf dem Papier werden keine Spiele - und vor allem keine Derbys - gewonnen."

Die Rödertalbienen reisen als Zweiter zum Vorletzten TSV Nord Harrislee. Das Team von Cheftrainer Hendryk Jänicke kämpft verbissen um den Klassenerhalt. So mussten die Nordfrauen in den letzten vier Spielen nur eine Niederlage hinnehmen, alle vier Partien endeten aber auch mit maximal zwei Toren Unterschied.

"Mit Madita Jeß als Dreh- und Angelpunkt ist Harrislee ein sehr unangenehmer Gegner. Ähnlich wie in den beiden Spielen zuvor müssen wir auch am Samstag wieder hellwach sein, insbesondere in der Abwehr. Deshalb wollen wir an die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen die Kurpfalz Bären anknüpfen: kompakt stehen und aggressiv gegen den Ball arbeiten", sagt HCR-Cheftrainerin Maike Daniels vor dem Spiel.

Nach der bitteren 18:32-Auswärtsniederlage bei der TG Nürtingen wollen die Handballerinnen vom SV Werder Bremen ein anderes Gesicht zeigen. Gegen das nach Pluspunkten gleichauf liegende Team von Waiblingen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. "In der Trainingswoche hat man gemerkt, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will", so Werder-Cheftrainer Timm Dietrich vor dem Spiel gegen den Erstliga-Absteiger. "Wir müssen hinten stark decken und in unser Gegenstoß-Spiel kommen."

Nur einen Punkt trennt die SG 09 Kirchhof von den Kurpfalz Bären, wobei Kirchhof auf dem Abstiegsplatz steht und Ketsch auf dem Relegationsrang. Gewinnen die Bären das Spiel, können sie ein kleines Polster von 3 Punkten gegen den Abstieg aufbauen, gehen sie aber als Verlierer aus der Partie finden sie sich in der roten Abstiegszone der Tabelle wieder.

"Wir wissen um die Bedeutung des Spiels und werden alles daransetzen, mit dem Publikum im Rücken, die zwei Punkte in Ketsch zu behalten. Zudem haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen, da hat uns Kirchhof mit seinem Tempospiel in der ersten Halbzeit überrannt", sagte Bären-Trainerin Franzi Steil vor dem Spiel. "Wir wollen gegen Kirchhof mit Spielfreude agieren und aggressiv verteidigen, dabei versuchen wir ein hohes Tempo auf die Platte zu legen."

Die Handball-Luchse haben die TG Nürtigen zu Gast. Während die Gastgeberinnen noch im Abstiegskampf punkten müssen, kämpfen die Schwäbinnen um Rang 3. Beide Teams sind in guter Form, holten jeweils drei Siege aus den letzten fünf Spielen.

"Ich bin sehr zufrieden, auch, wenn man mir das nicht immer ansieht", sagt TG-Trainer Manel Cirac vor dem Auswärtsspiel. Neun und zehn Punkte vor den beiden Gefahrenzonen Relegation und Direktabstieg rangiert die TGN - bei lediglich 16 noch zu verteilenden Zählern. "Keinerlei Druck" verspüre sein Team folglich, allerdings sei das Hinspiel eine Warnung. In der Vorrunde verloren die Nürtingerinnen daheim 27:31.

Lediglich zwei Zählern trennen den 1. FSV Mainz 05 vom HC Leipzig vor dem direkten Duell. Das Duell Fünfter gegen Dritter ist das Topspiel des Spieltags. "Leipzig stellt ein junges Team und scheint sich jetzt besser gefunden zu haben. Im Hinspiel haben wir unsererseits ein gutes Spiel gemacht und konnten zwei Punkte aus Leipzig entführen", erinnert sich 05-Trainerin Ilka Fickinger noch gut an den 34:32-Auswärtserfolg. "Natürlich haben wir zum jetzigen Zeitpunkt eine andere personelle Konstellation, was allerdings bis dato kein Nachteil für uns war."

Die Füchse Berlin haben die Red Sparrows von der HSG Freiburg zu Gast. Für die Gäste gilt es dringend im Abstiegskampf zu punkten, ansonsten droht man endgültig den Anschluss zu verlieren. "Wir wollen an unseren letzten Heimsieg gegen Leipzig und die guten Phasen aus dem Spiel in Göppingen anknüpfen. Freiburg hat ein starkes Umschaltspiel nach vorne und wir brauchen wieder eine kompakte und aggressive Abwehr", so Berlins Trainerin Susann Müller. "Freiburg stellt eine verspielte Mannschaft, die es gewillt ist ins Tempo zu gehen. Für uns bedeutet es uns gut vorzubereiten, die Absprachen zu halten und vor allem den Fokus nicht zu verlieren."

