2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Südderby am Freitag, Ostduell am Samstag

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 21. Spieltag auf dem Programm. Die Rödertalbienen und Frisch Auf Göppingen liefern sich ein Fernduell um die Spitze. In Waiblingen am Freitag und in Berlin am Samstag gibt es Derbys.

Luisa Scherer will mit Göppingen die Tabellenführung behaupten. Michael Schmidt