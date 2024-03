2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Spreefüxxe in Bayern gefordert

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht an diesem Wochenende ein Nachholspiel auf dem Programm, dann haben alle Teams 20 Spiele absolviert und sind bereit für das Schlussdrittel der Saison. Die Spreefüxxe müssen zu Schlusslicht HCD Gröbenzell, der schon letzte Woche punkten konnte.

Vesna Tolic will die Negtivserie beeenden. Spreefüxxe Berlin

Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle in beiden Teams hatte man sich im Januar auf eine Spielverlegung geeinigt. Im Hinspiel Anfang September letzten Jahres konnten die Spreefüxxe zum Saisonauftakt einen 32:25-Heimsieg feiern. "Gröbenzell hat sich im Laufe der Saison immer mehr gesteigert und gezeigt, dass sie in der zweiten Liga angekommen sind," so Berlins Coach Susann Müller.

Siege konnten die Bayerinnen Mitte November im Heimspiel gegen Leipzig, Anfang Januar auswärts sensationell in Bremen, sowie am vergangenen Wochenende mit 30:24 zuhause gegen Freiburg holen. Nach drei Niederlagen in Folge geht es für die Spreefüxxe um wichtige Pluspunkte.

"Wir wollen natürlich einen Sieg, um in die Erfolgsspur zurückzukehren," blickt Trainerin Susann Müller voraus. "Wir lassen uns nicht von den Ergebnissen oder dem Tabellenstand täuschen. Wir müssen uns jetzt auf uns fokussieren und unser Spiel spielen."

"Nach drei Niederlagen in Folge wollen wir unbedingt einen Sieg gegen Gröbenzell einfahren. Nach vielen enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen haben wir im Team viel gesprochen und analysiert. Ich denke, wir sind mehr als bereit für die lange Reise nach Oberbayern, um die 2 Punkte nach Berlin zu bringen," zeigt sich Berlins Rückraumspielerin Vesna Tolic kämpferisch.

Aufgrund der Reduzierung der Liga ist für Gröbenzell trotz des Sieges das rettende Ufer weiterhin über zehn Pluspunkte entfernt - der Verein verzichtete daher auf einen Antrag für eine neuerliche Lizenz und steht somit bereits als Absteiger fest. Der Erfolg gegen Freiburg zeigte aber, dass Gröbenzell die Saison noch keineswegs abgeschrieben hat.

