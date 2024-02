2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Spitzenduo souverän, Kellerkinder punkten

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 20. Spieltag auf dem Programm. Die Rödertalbienen und Frisch Auf Göppingen liefern sich ein Fernduell um die Spitze, wo keiner Federn lässt. Im Abstiegskampf punkteten mehrere Teams.

Göppingen will den Tabellenspitze verteidigen picture alliance / Eibner-Pressefoto

Frisch Auf Göppingen konnte mit einem klaren 33:18 (17:6) über den SV Werder Bremen seine Spitzenposition untermauern. Die Hanseatinnen mussten schon früh abreißen lassen, bei Göppingen waren vor allem Luisa Scherer (6) und Carmen Moser (5) nicht zu stoppen. Elaine Rode (5/2) traf am häufigsten für Bremen.

»Liveticker Frisch Auf Göppingen - Werder Bremen

Nach Pluspunkten gleichauf mit Göppingen bleibt der HC Rödertal, der mit 33:25 (18:13) den 1. FSV Mainz 05 besiegte. Die Dynamites konnten noch in Halbzeit eins zunächst vorlegen, nach dem 8:10 fingen sich aber die Rödertalbienen und erspielten sich bis zur Pause eine deutliche Führung, die man dann in Halbzeit zwei verwaltete. Alicja Pekala (10) und Fabienne Büch (8/4) ragten bei den Gastgeberinnen heraus.

» Liveticker HC Rödertal - 1. FSV Mainz 05

Eine vermeintliche Pflichtaufgabe wartete auf die TG Nürtingen, doch die Schwäbinnen taten sich beim 27:26 (10:12) gegen den Vorletzten TSV Nord Harrislee schwer. Erst mit dem letzten Angriff sollte Maileen Seeger der TGN den doppelten Punktgewinn retten. Kerstin Foth (10/4) war einmal mehr Toptorjägerin der Hausherrinnen, bei den Nordfrauen konnte Madita Karlotta Jeß (10/6) die meisten Treffer setzen, darunter auch kurz vor Ende den 26:26-Ausgleich.

» Liveticker TG Nürtingen - TSV Nord Harrislee

Zähler für den Klassenerhalt holte hingegen die SG 09 Kirchhof. Mit einer starken zweiten Halbzeit erspielten sich die Nordhessinnen ein deutliches 38:28 (19:16) gegen den TuS Lintfort. Nach überstandener Krebserkrankung konnte Greta Kavaliauskaite ebenso acht Tore erzielen wie Nele Weyh und Lotte Iker. Für die Gäste vom Niederrhein trafen Michelle Breitbarth (7), Prudence Kinlend und Jule Samplonius (je 6) am häufigsten.

» Liveticker SG 09 Kirchhof - TuS Lintfort

Zu einem echten Abstiegsduell kam es in Ketsch. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht HCD Gröbenzell konnten die Kurpfalz Bären sich am Ende mit 31:26 (15:13) behaupten. Svenja Mann und Rebecca engelhardt steuerten jeweils acht, Gianina Bianco sieben Tore bei. Für die Bayern erzielte Diana Feles fünf Tore.

» Liveticker Kurpfalz Bären - HCD Gröbenzell

Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ging es auch in Freiburg. Am Ende gab es zwischen den heimischen Red Sparrows und den Tigers aus Waiblingen beim 20:20 (9:10) keinen Sieger. Die Gäste legten über weite Strecken den Spielstand vor, die Breisgauerinnen kämpften sich aber in den Schlussminuten mit einem 3:0-Lauf zum Remis. Simone Falk (7/4) war beste Freiburgerin, bei den Tigers erzielten Magdalena Probst und Matilda Ehlert je sechs Treffer.

» Liveticker HSG Freiburg - VfL Waiblingen

Zu einem Mittelfeldduell kam es in Regensburg und es entwickelte sich das erwartete Duell auf Augenhöhe. Am Ende konnten sich die Bunker-Ladies mit 26:25 (11:13) gegen die Spreefüxxe behaupten. Nicole Lederer steuerte acht Tore für den Heimerfolg der Oberpfälzerinnen bei, die nur beim 10:9 und nach dem 5:0-Lauf zum 26:24 den Spielstand vorlegten. Beim Hauptstadtklub, der sich in beiden Halbzeiten schon auf vier Tore gelöst hatte, konnte auch eine überragende Michelle Stefes (13/8) die Niederlage nicht verhindern.

» Liveticker ESV 1927 Regensburg - Füchse Berlin

Erst am Sonntag muss der HC Leipzig ran. Im Duell mit den Handball-Luchsen aus Buchholz-Rosengarten heißt es für die Sächsinnen verlieren verboten, wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollen. Denn die Konkurrenz hat am Samstag gepunktet.

» Liveticker HC Leipzig - HL Buchholz-08 Rosengarten

