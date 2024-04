2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Schlüsselspiele in Melsungen, Waiblingen und Bremen

Trotz der Olympiaqualifikation geht der Spielbetrieb in der 2. Handball Bundesliga Frauen weiter mit dem 24. Spieltag. Das Spitzenduo Frisch Auf Göppingen und HC Rödertal liefert sich ein Fernduell. Die Bienen aus Sachsen müssen zur SG 09 Kirchhof, die Nordhessinnen befinden sich im Fernduell vor allem mit dem VfL Waiblingen und den Kurpfalz Bären.

Die Partien des 24. Spieltags

Die Waiblingen Tigers müssen im Kampf um den Klassenerhalt jeden möglichen Punkt holen. Nur drei Zähler davor befinden sich die Handball-Luchse von Buchholz-Rosengarten. Gegen die von Dubravko Prelcec trainierten Gäste wollen die Tiger Girls vor allem mit einer starken Defensivleistung dem Gegner den Schneid abkaufen. Und vorne hofft Waiblingens Trainer Hans Christensen, dass seine Schützlinge dieses Mal bis zum Schlusspfiff nervenstark und konsequent im Torabschluss bleiben, um den erhofften wichtigen Sieg gegen die Niedersächsinnen einzufahren.

» Liveticker VfL Waiblingen - HL Buchholz 08-Rosengarten

Im Nordderby will der SV Werder Bremen den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Hanseatinnen kamen nach starkem Saisonstart nach dem Punktabzug aus dem Tritt, haben gerade einmal zwei Zähler Polster auf den Relegationsrang. Harrislee ist bereits mit acht Pluspunkten im Hintertreffen und kaum noch zu retten.

"Harrislee hat ein kämpferisch starke Mannschaft und mit der Rückkehr von Madita Jeß eine extrem torgefährliche Spielerin hinzugewonnen", so Bremens Trainer Timm Dietrich. "Wir müssen wieder gut in unser Umschaltspiel kommen und mit viel Biss in der Abwehr agieren, dann bin ich zuversichtlich, dass wir den nächsten Heimsieg holen werden."

» Liveticker SV Werder Bremen - TSV Nord Harrislee

Ein Spitzenduell wartet auf Frisch Auf Göppingen, der Spitzenreiter empfängt den 1. FSV Mainz 05 und die Dynamites sind derzeit eins von vier punktgleichen Teams auf den Plätzen 3-6. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz haben sich der größten Abstiegssorgen entledigt, die Grün-Weißen sind im Fernduell mit den Rödertalbienen.

"Die Vorfreude auf das Spiel in einer stimmungsvollen und gut gefüllten EWS-Arena ist groß. Göppingen verfügt über einen qualitativ hochwertigen und breiten Kader und ist seit neun Spielen ungeschlagen. Dennoch gehen wir nach drei Siegen in Folge voller Selbstvertrauen und mit breiter Brust in das Spiel. Schon im Hinspiel haben wir gezeigt, dass ein Sieg möglich ist", so der Mainzer Co-Trainer Gerrit Irion.

» Liveticker Frisch Auf Göppingen - 1. FSV Mainz 05

Der TuS Lintfort muss noch ein paar Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, nach einer Negativserie in den letzten Wochen ist man nur knapp vom Relegationsrang entfernt. Freiburg hingegen hat den Anschluss schon nahezu verloren. Bereits sieben Zähler ist man von Platz 12 entfernt, bei noch sieben ausstehenden Spielen.

» Liveticker HSG Freiburg - TuS Lintfort

Es ist ein Spitzenspiel in der Verfolgergruppe, zwei Zähler trennen Nürtingen und die Spreefüxxe. "Wir wollen uns besser verkaufen als im Hinspiel und wichtige Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu festigen. Berlin hat es uns bereits im Hinspiel sehr schwer gemacht. Dennoch haben wir in der aktuellen Situation keinen Druck", so TGN-Coach Manel Cirac mit Blick auf die 19:26-Niederlage im ersten Vergleich.

"Darauf können wir uns ganz sicher nicht ausruhen," blickt Berlins Coach Susann Müller voraus. "Nürtingen hat seitdem einen starken Saisonverlauf gehabt, doch wir werden natürlich die positiven und gelungenen Aktionen aus dem Hinspiel analysieren. Zudem wollen wir unsere letzten Heimsiege als Schwung nutzen, um dieses schwere Auswärtsspiel erfolgreich gestalten zu können."

» Liveticker TG Nürtingen - Füchse Berlin

Beide Teams haben Druck, während die Gastgeberinnen mit Interimschefcoach Christian Denk den Anschluss im Abstiegskampf nicht verlieren wollen, müssen die Rödertalbienen im Fernduell mit Frisch Auf Göppingen punkten. "Kirchhof ist ein sehr aggressiver, bissiger Gegner. Das haben wir schon im Hinspiel erfahren müssen, als sie uns insbesondere in der ersten Halbzeit durch ihr Tempospiel und die Freiwürfe das Leben schwer gemacht haben. Wir wissen, dass es auswärts ungleich schwieriger wird. Da müssen wir hellwach ins Spiel gehen", mahnt Bienentrainerin Maike Daniels.

» Liveticker SG 09 Kirchhof - HC Rödertal

Der ESV 1927 Regensburg kann mit sieben Punkten Vorsprung auf die Kurpfalz Bären recht entspannt dem Saisonendspurt entgegen blicken. Die Gäste hingegen befinden sich auf dem Relegationsplatz, benötigen jeden Pluspunkt. "Ketsch ist ein sehr unangenehmer Gegner mit großer Moral, der von Franzi Steil immer sehr gut eingestellt wird. Die Kurpfalz Bären brauchen Punkte für den Ligaverbleib und werden uns enorm fordern", so ESV-Coach Bernhard Goldbach.

» Liveticker ESV 1927 Regensburg - Kurpfalz Bären

Der HC Leipzig hat Schlusslicht HCD Gröbenzell zu Gast. Die Favoritenrollen sind klar verteilt. Zwei ihrer erst sechs Punkte holten die Oberbayerinnen aus der Nähe von München am 18. November gegen einen damals schwächelnden HC Leipzig. Im Anschluss wechselte der HCL den Trainer, marschierte anschließend bis in die Verfolgergruppe der Liga.

» Liveticker HC Leipzig - HCD Gröbenzell

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen