2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Schlüsselspiel für Kirchhof

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 22. Spieltag auf dem Programm. Aufstiegskampf trifft Kampf um den Klassenerhalt im Rödertal, im Sonntagsspiel hat der HC Leipzig den TuS Lintfort zu Gast.

Der VfL Waiblingen belegt aktuell den letzten Nichtabstiegsrang, nur einen Zähler vom Relegationsrang entfernt. Für die Nordfrauen vom TSV Nord Harrislee rückt der Abstieg hingegen immer näher, auch wenn man letzte Woche gerade Waiblingens Konkurrent Kurpfalz Bären noch einen Zähler wegschnappte.

Die Rödertalbienen empfangen die Kurpfalz Bären. Während die Sächsinnen um den Aufstieg kämpfen und praktisch einziger Konkurrent von Spitzenreiter Göppingen sind, müssen die Gäste noch im Abstiegskampf punkten - aktuell rangiert man auf den Relegationsrang.

"Wir wissen um unsere Rolle und wissen, dass wir klarer Außenseiter sind, trotzdem fahren wir nicht nach Rödertal, um die Punkte abzugeben. Wir gehen mit viel Optimismus und positiver Energie in die Partie und wollen dort einen offenen Schlagabtausch bieten. Dabei denken wir gerne an das Hinspiel zurück, indem wir relativ gut performt haben“, betont Bären-Trainerin Franziska Steil vor dem Spiel.

"Die Kurpfalz Bären haben mit Svenja Mann eine wurfgewaltige Rückraumrechte in ihren Reihen, zudem zwei konter- und aus der Ecke nervenstarke Außenspielerinnen. Das macht ihr Angriffsspiel insbesondere in der Breite variabel", mahnt HCR-Trainerin Maike Daniels.

Ein Duell von Tabellennachbarn liefern sich Regensburg und Mainz. "Wir haben im Hinspiel in Mainz sicherlich eins unserer schlechtesten Saisonspiele abgeliefert und zurecht mit 21:29 verloren", erinnert sich ESV-Trainer Bernhard Goldbach an den ersten Vergleich. "In eigener Halle möchten wir uns ganz anders präsentieren und wieder unsere Heimstärke demonstrieren."

Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen empfängt die Füchse Berlin. "Die Platzierung sagt überhaupt nichts aus. Wir wissen, dass Berlin eine sehr starke Mannschaft hat und wir hier alles abrufen müssen, um die zwei Punkte behalten zu können. Die Füchse haben recht viele Partien nur sehr knapp verloren", sagt Göppingens Sportliche Leiterin Birute Schaich vor dem Duell mit dem Hauptstadtklub.

Auf die Spreefüxxe wartet die wohl bisher schwerste Auswärtsaufgabe in dieser Saison. Es geht darum, den Lauf der Württembergerinnen zu stoppen, die seit sieben Spielen ungeschlagen sind. "Wir haben hier absolut nichts zu verlieren und können befreit aufspielen," sagt Berlins Coach Susann Müller: "Wir haben positive Erinnerungen an unsere letzten zwei Auftritte in der EWS-Arena und den Schwung unseres Heimspielsieges gegen Leipzig im Rücken. Warum sollten wir nicht also den großen Favoriten ein wenig ärgern?"

Mit drei Zählern Rückstand auf den Relegationsrang steht die SG 09 Kirchhof im Heimspiel gegen den als Absteiger feststehenden HCD Gröbenzell schon unter Zugzwang. "Ich bin optimistisch, dass wir von der neuen Tiefe im Kader profitieren. Wir nehmen Gröbenzell komplett ernst, dürfen aber nicht zu sehr verkopfen", erklärt Deborah Spatz, die ebenso wieder einsetzbar ist wie Anna-Maria Spielvogel.

Für die Red Sparrows der HSG Freiburg rückt der Abstieg näher, die Breisgauerinnen müssen ins Punkten kommen. Die Handball-Luchse haben sich schon sechs Punkte Polster erarbeitet, sind aber nur einen Zähler vom Relegationsrang entfernt. Das Hinspiel ging mit 36:20 deutlich an die Niedersächsinnen.

Nach starkem Saisonstart war der SV Werder Bremen zuletzt mit drei Niederlagen abgerutscht. Blickt man auf die Minuspunkte, dann trennt beide Teams nur ein Zähler. Die Hanseatinnen haben vier Pluszähler wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen verloren.

"Wir müssen gegen Bremen die Fehlerquote minimieren", weiß TG-Trainer Manel Cirac. "Und wir müssen ruhig bleiben", sagt er im Hinblick auf die Tabellensituation. "Wir haben etwas wiedergutzumachen", sagt Team-Manager Simon Schipper. "Erstmal die Hinspielniederlage, aber auch die Derbyniederlage in Waiblingen."

Die TG Nürtingen ist den Bremerinnen aus dem Hinspiel in guter Erinnerung, mit 29:24 setzte sich der SVW im November durch. Trotzdem fährt Dietrich mit einer gehörigen Portion Respekt nach Baden-Württemberg: "Wir wollen weiter punkten, aber in Nürtingen wird es nicht einfach. Wir müssen wieder aus einer aggressiven Abwehr heraus agieren und unsere Chancen konsequent nutzen."

Es ist das Topspiel am Sonntag, beide Mannschaften trennt nur ein Zähler. "Wir benötigen eine kämpferische Leistung gegen einen Gegner, der uns körperlich überlegen ist. Ich erwarte einen knappen Spielverlauf, genau wie im Hinspiel und Spannung bis zum Schluss", so Leipzigs Trainer Erik Töpfer.

Lintforts Trainerinnenlegende Bettina Grenz-Klein verweist auf den verschärften Abstiegskampf, in dem selbst der Dritte noch nicht gerettet ist. "Unser Ziel ist es, mindestens 30 Punkte zu machen, um nicht noch näher an die Abstiegszone zu rutschen. Es ist schon absurd, dass man am Ende der Saison ein ausgeglichenes Punktekonto haben muss, um nicht in Abstiegsgefahr zu kommen."

