2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Rödertal, Göppingen und Leipzig gewinnen

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 19. Spieltag auf dem Programm. Die Rödertalbienen und Frisch Auf Göppingen marschieren weiter vorneweg. Im Duell der beiden Schlusslichter behauptete sich indes der TSV Nord Harrislee.

Das Spitzenduo in der 2. Handball Bundesliga der Frauen marschiert weiter. Sowohl Frisch Auf Göppingen als auch dem HC Rödertal gelangen Siege. Erstere legten dabei bereits am Freitagabend mit einem 26:23 gegen den VfL Waiblingen vor, Rödertal zog am Samstag mit einem Kantersieg beim TuS Lintfort nach.

Die Bienen profitierten dabei besonders von der angeschlagenen Personalsituation ihres Gegenübers. Lintfort, bisher mit einer starken Saison und einem Platz im direkten Verfolgerfeld, konnte nur mit neun Spielerinnen antreten. Rödertal nutzte das gnadenlos aus und zog bis zum 36:23-Endstand davon.

» Spielbericht TuS Lintfort - HC Rödertal

Ähnliche Voraussetzungen gab es bei der Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem HC Leipzig. Auf beiden Seiten fehlten einige Spielerinnen, die Hanseatinnen mussten trotz einer doppelten Rückkehr auf ganze sechs Spielerinnen verzichten. Dazu gesellten sich im Spiel dann zwei weitere Verletzungen. Dementsprechend verlief auch die Partie. Leipzig zeigte sich gnadenlos und fegte über Werder mit einem 31:22 hinweg.

» Spielbericht SV Werder Bremen - HC Leipzig

Durch diesen Sieg stehen die Leipzigerinnen nun bei 23:15 Zählern, punktgleich ist die TG Nürtingen. Letztere setzte sich am Samstag mit 25:19 souverän gegen die HSG Freiburg durch. Die Red Sparrows hatten zur Pause noch geführt, die TG gewann den zweiten Durchgang jedoch mit 15:7 deutlich.

Bewegung gab es auch im Tabellenmittelfeld. Dort behaupteten sich die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten im direkten Duell mit dem ESV Regensburg und glichen so das eigene Punktekonto aus. Die Spreefüxxe Berlin gaben derweil überraschend Punkte gegen die SG Kirchhof ab. Mit einem haarscharfen 31:30 entführte der Underdog beide Zähler aus der Hauptstadt und ist nun punktgleich mit den Kurpfalz Bären.

Diese sind am Sonntag noch im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 gefordert. Im direkten Kellerduell zwischen den beiden Schlusslichtern des TSV Nord Harrislee und des HCD Gröbenzell setzte sich derweil das erst genannte Team mit 31:29 vor heimischer Kulisse durch. Damit hat der TSV sechs Zähler Vorsprung auf die rote Laterne.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen