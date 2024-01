2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Mehrere Schlüsselspiele am Wochenende

Die 2. Handball Bundesliga Frauen startet mit sieben Partien des 14. Spieltag in das neue Jahr. Die Partie Göppingen gegen Regensburg ist erst nächste Woche.

Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt, wenn Spitzenreiter SV Werder Bremen das Schlusslicht HCD Gröbenzell empfängt. "Es wird sicherlich kein Selbstläufer, wir müssen wieder schnell zu unserem Rhythmus finden", so Bremens Cheftrainer Timm Dietrich. "Gröbenzell spielt eine unangenehme 5:1-Abwehr und hat sich im Saisonverlauf deutlich gesteigert. Wir müssen unsere Stärken ausspielen, sicher in der Abwehr stehen und mit Tempo nach vorne agieren."

Nach Pluspunkten zu Göppingen aufschließen können die TG Nürtingen und der HC Rödertal, die sich im direkten Duell gegenüber stehen. "Nürtingen hat gute Rückraumspielerinnen in ihren Reihen: Sie sind aus der zweiten Reihe gefährlich, können aber auch gute Entscheidungen treffen. Das macht ihr Angriffsspiel sehr variabel. Daher liegt unser Fokus auf dem Abwehrspiel", so Bienentrainerin Maike Daniels.

Der TuS Lintfort reist zum direkten Verfolger Füchse Berlin. "Wir wissen aus den letzten Jahren, dass Lintfort ein unangenehmer Gegner ist," blickt Berlins Coach Susann Müller voraus. "In der letzten Saison haben wir zuhause nur Unentschieden gespielt, da ist klar, dass wir uns revanchieren wollen." Linksaußen Michelle Stefes betont: "Wir müssen an unsere Stärken aus dem alten Jahr anknüpfen und sie umsetzten. Die freie Zeit tat uns gut und nun sind wir wieder voller Energy und wollen die nächsten zwei Punkte holen."

Punktgleich mit den Spreefüxxen ist auch der 1. FSV Mainz 05, der zur HL Buchholz 08-Rosengarten reist. "Wir fahren mit viel Selbstbewusstsein in den hohen Norden und die Mädels haben bislang gut trainiert", berichtet Trainerin Ilka Fickinger. „Die viele Teams treffende Erkältungswelle hatte auch bei uns in den letzten Wochen zugeschlagen, aber das haben wir als Mannschaft gut kompensiert."

"Wir haben viel Potenzial in unserem Team, das wir noch besser ausschöpfen müssen. Für uns wird es wichtig sein, über die gesamte Dauer des Spiels die Konzentration zu halten. Der besondere Fokus wird auf einer körperlich präsenten und aufmerksamen Abwehr liegen. Und wir müssen cleverer auftreten, als wir das in den letzten Spielen taten, um nicht leichtfertig Punkte aus der Hand zu geben", erklärte Luchse-Coach Dubravko Prelcec.

Einen Blick auf dieses Duell hat man auch beim HC Leipzig, denn die Sächsinnen sind als Neunter zwei Zähler hinter Mainz und zwei Punkte vor den Handball-Luchsen. Der HCL reist zum Vorletzten TSV Nord Harrislee. Trainer Erik Töpfer fehlt studienbedingt und wird von Max Berthold vertreten. "Es wird in jedem Fall eine Herausforderung, auch aufgrund der langen Busfahrt. Es gibt keinen Grund den Gegner zu unterschätzen", so Berthold, der betont: "Harrislee hat zuletzt zwei Achtungserfolge mit den Heimsiegen über Nürtingen und Rosengarten erzielt. Zudem spielen sie eine ungewöhnlich offene Abwehr."

Die Kurpfalz Bären reisen zum Tabellennachbarn VfL Waiblingen. "Das Tempospiel ist sicherlich das größte Potenzial bzw. Baustelle von uns. Wir werfen zu wenige einfache Tore im Gegenstoß oder in der zweiten Welle, obwohl wir die Qualität dazu haben", so Bären-Trainerin Franziska Steil. "Da geht’s drum, dass die Spielerinnen an sich selbst glauben, sich aus vollem Tempo Aktionen nehmen und sich das auch zutrauen, auch wenn sie mal scheitern."

Punktgleich mit den Tigers ist auch die SG 09 Kirchhof, die zum Vierzehnten HSG Freiburg reist. "Wir sind gut beraten, uns mehr auf uns zu konzentrieren als üblich und weniger detailliert auf den Gegner zu schauen", betont 09-Trainer Martin Schwarzwald, der auf Katharina Koltschenko (Riss der Trizepssehne) und Anna-Maria Spielvogel verzichten muss, gegenüber der HNA. "Das schwächt uns in Abwehr und Angriff massiv", so Schwarzwald.

Die Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem ESV 1927 Regensburg wird es am kommenden Freitag (12.01.) ausgetragen. Die Frisch Auf Frauen wollen ihre Position im Aufstiegskampf festigen, Regensburg hat als Sechster vor dem Wochenende nur einen Zähler Rückstand auf Rang 3.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen