2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Krimi eröffnet 28. Spieltag

Die 2. Handball Bundesliga Frauen befindet sich auf der Zielgeraden: Tabellenführer Frisch Auf Göppingen kann am Wochenende einen Haken an den anvisierten Aufstieg machen - von der Couch aus, sollte Rödertal am Samstag patzen. Im Keller holte Harrislee einen überraschenden Sieg.

Schon am vergangenen Spieltag tütete Frisch Auf Göppingen praktisch den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Handball Bundesliga ein. Dafür reichte ein Unentschieden gegen den direkten Verfolger des HC Rödertal, der weiterhin sechs Punkte hinter den Göppingerinnen rangiert. In den verbleibenden drei Spielen dürfte der Tabellenführer also nicht mehr punkten, zusätzlich müssten die Bienen alle Partien gewinnen und eine um 68 Tore schlechtere Tordifferenz aufholen.

Selbst sind die Bienen am Samstagabend bei der HSG Freiburg gefordert. Göppingen empfängt zum Spieltagsabschluss die SG Kirchhof. Die Rechnung ist einfach: gewinnt Rödertal nicht, darf Frisch Auf auf der Couch jubeln. Gewinnt Rödertal hingegen, so reicht dem Tabellenführer ein Punkt. Spannender ist es derweil im Abstiegskampf. Sechs Teams haben das sichere Ufer noch nicht erreicht, zwei Mannschaften sind schon fest abgestiegen.

Das betrifft den HCD Gröbenzell sowie den TSV Nord Harrislee - obwohl diese am Donnerstagabend einen Krimisieg bei den Füchsen bejubelten. Mit Kirchhof und Freiburg müssen derweil ausgerechnet die beiden Teams gewinnen, die gegen die Top zwei im Einsatz sind. Die Kurpfalz Bären, aktuell auf dem Relegationsplatz, gastieren derweil in Nürtingen.

"Wir haben uns klar zum Ziel gemacht, dieses Spiel zu gewinnen und dieses Ziel ist nicht unrealistisch. Ich sehe viele Mannschaften in dieser Liga auf Augenhöhe und wir haben mehrfach nachgewiesen, zu was wir im Stande sind", zeigte sich Bären-Trainerin Franzi Steil kämpferisch. "Wir müssen uns allerdings ganz klar an das halten, was wir machen wollen, müssen an uns glauben und bei Rückschlägen nicht einbrechen."

Über dem Strich stehen derweil Lintfort, Werder Bremen und der VfL Waiblingen. Die drei Teams duellieren sich gegen Buchholz-Rosengarten, Mainz 05 beziehungsweise Gröbenzell.

Am Sonntag steht derweil auch das Topspiel zwischen Regensburg und Leipzig an. "Leipzig hat mit uns noch mehrere Rechnungen offen, uns erwartet in der stimmungsvollen Brüderhalle ein ganz heißer Tanz", blickt ESV-Trainer Bernhard Goldbach voraus. "Der HC kommt viel über Zweikämpfe und das Tempospiel, da müssen wir in der Deckung schnell auf den Beinen und zudem effektiv im Angriff sein."

