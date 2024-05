2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: HSG Freiburg dritter Absteiger

Die 2. Handball Bundesliga Frauen befindet sich auf der Zielgeraden: Tabellenführer Frisch Auf Göppingen kann am Wochenende einen Haken an den anvisierten Aufstieg machen - ein Zähler reicht im Heimspiel gegen die SG 09 Kirchhof. Verlieren die Nordhessinnen, dann könnten im Kampf um den Klassenerhalt praktisch alle Entscheidungen gefallen sein.

Schon am vergangenen Spieltag tütete Frisch Auf Göppingen praktisch den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Handball Bundesliga ein. Dafür reichte ein Unentschieden gegen den direkten Verfolger des HC Rödertal, der weiterhin sechs Punkte hinter den Göppingerinnen rangierte. In den verbleibenden drei Spielen dürfte der Tabellenführer also nicht mehr punkten, zusätzlich müssten die Bienen alle Partien gewinnen und eine um 68 Tore schlechtere Tordifferenz aufholen. Soweit die Lage vor dem Spieltag.

Die Rödertalbienen erkämpften sich einen 22:21-Sieg bei der HSG Freiburg und haben damit die Vizemeisterschaft sicher, nun müsste man aktuell immer noch 67 Treffer aufholen. Selbst kann man nur zweimal ins Geschehen eingreifen. Aufgrund der Ligareduzierung gibt es allerdings anders als in den Vorjahren dieses Mal keine Aufstiegsrelegation. Frisch Auf Göppingen hat die SG 09 Kirchhof am Sonntag zu Gast. Während den Gastgeberinnen schon ein Punkt zur Meisterschaft reicht, müssen die Nordhessinnen nach Möglichkeit einen Sieg holen. Bei einer Niederlage wäre der Weg zum Sprung auf den Relegationsplatz bei vier Zählern Rückstand weit.

Drei Absteiger stehen bereits fest. Das betraf vor dem Wochenende den HCD Gröbenzell sowie den TSV Nord Harrislee - obwohl diese am Donnerstagabend einen Krimisieg bei den Füchsen bejubelten. Auch Freiburg kann den Sprung auf Platz 12 nicht mehr schaffen. Dir Kurpfalz Bären unterlagen hingegen bei der TG Nürtingen mit 27:35. Die Schwäbinnen eroberten vorerst Rang 3, am Sonntag kann aber der ESV 1927 Regensburg kontern, sofern im Auswärtsspiel beim Fünften HC Leipzig mindestens ein Punkt herausspringt. Die Sächsinnen könnten mit einem Heimsieg mit Nürtingen gleichziehen.

"Leipzig hat mit uns noch mehrere Rechnungen offen, uns erwartet in der stimmungsvollen Brüderhalle ein ganz heißer Tanz", blickt ESV-Trainer Bernhard Goldbach voraus. "Der HC kommt viel über Zweikämpfe und das Tempospiel, da müssen wir in der Deckung schnell auf den Beinen und zudem effektiv im Angriff sein."

Über dem Strich stehen derweil Lintfort, Werder Bremen und der VfL Waiblingen, alle drei erreichten Siege und haben damit praktisch Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Werder Bremen siegte gegen Mainz 05 mit 30:26 und hat sechs Zähler Polster. Nur vier Punkte Vorsprung haben Lintfort nach einem 34:32 bei der HL Buchholz 08-Rosengarten sowie der VfL Waiblingen nach dem 26:24 gegen den HCD Gröbenzell. Die schlechte Tordifferenz der Kurpfalz Bären wiegt allerdings wie ein zusätzlicher Minuspunkt, 84 Tore Rückstand hat man auf Waiblingen, 73 sind es auf Lintfort.

