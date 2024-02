2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Göppingen gewinnt Südderby am Freitag

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht am Wochenende der 19. Spieltag auf dem Programm und der startete gleich am Freitagabend mit einem Südderby, in dem sich Frusch Auf Göppingen bei der VfL Waiblingen durchsetzte. Am Samstag gibt es das Duell der Verfolger und auch im Abstiegskampf Schlüsselspiele.

Erstliga-Absteiger VfL Waiblingen kämpft um den Klassenerhalt, konnte aber zuletzt mit dem 27:25-Auswärtserfolg beim HC Leipzig Selbstvertrauen tanken. Frisch Auf Göppingen schickt sich nach den verpassten Aufstiegen über die Relegation nun an die Meisterschaft zu holen. In Waiblingen gab sich das Team beim Derby vor 673 Zuschauern jedenfalls keine Blöße.

Mit einem schnellen 6:1 schien Frisch Auf Göppingen dabei früh die Weichen gestellt zu haben, doch Waiblingen kam wieder auf. Beim 11:9 betrug der Abstand nur noch zwei Tore, beim 14:11 waren es zum Seitenwechsel drei. Näher als diese drei Tore sollten die sich nie aufgebenden Gastgeberinnen nicht mehr herankommen, die Distanz stand auch beim 26:23-Endstand auf der Anzeigetafel.

Nur zwei Minuspunkte mehr als Göppingen auf dem Konto hat aktuell der HC Rödertal, der als Zweiter zum Tabellendritten TuS Lintfort reist. Der knappe 26:25-Erfolg im Hinspiel war für die Rödertalbienen der erste Sieg der Saison.

"Lintfort hat bisher eine sehr solide Saison gespielt. Das Team spielt einen etwas anderen Handball als viele Mannschaften der Liga, das macht das Spiel immer ein wenig besonders. Wir gehen diese Aufgabe sehr fokussiert an", so HCR-Trainerin Maike Daniels, die mit Isabel Wolff eine Schlüsselspielerin in Angriff und Abwehr ersetzen muss.

Vier Teams aktuell punktgleich in der Tabelle

Gleich vier Teams sind mit 21:15 Zählern nur einen Zähler hinter dem TuS Lintfort und könnten von einer Niederlage des Dritten profitieren. Der HC Leipzig muss dabei zum SV Werder Bremen, dem aufgrund des Abzugs von vier Pluspunkten auf Rang 9 zurückgefallen ist - aber eben weniger Minuspunkte als die Sächsinnen aufweist. "Nuancen werden entscheiden, ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe", erklärt Werder-Coach Timm Dietrich. "Wir müssen das Tempospiel unterbinden und sicher in der Abwehr stehen. Mit Nele Kurzke verfügt Leipzig über eine sehr starke Torhüterin, da wird auch unsere Wurfquote am Ende entscheidend sein."

"Unsere Zielstellung für Bremen wird wieder die Umsetzung unsere Aufgaben, die wir uns stellen, sein. Also den Matchplan souverän umzusetzen. Wir wollen wieder aggressiver in der Abwehr arbeiten, den Gegner in seinem Angriffsspiel empfindlich stoppen und daraus unser Tempospiel aufziehen und erfolgreich durchbringen. Es kommt erneut darauf an die technische Fehler zu minimieren", so Leipzigs Trainer Erik Töpfer.

Der ESV 1927 Regensburg reist zu den Handball-Luchsen von Buchholz 08-Rosengarten. "Wir müssen schon eine Topleistung abrufen, um bestehen zu können. Ich hoffe, dass die starke Offensivvorstellung gegen Bremen den Mädels Selbstvertrauen verliehen hat und dass wir wieder eine gute Deckung stellen können", blickt ESV-Coach Bernhard Goldbach voraus.

Der Trainer der Bunker-Ladies hofft auch auf einen Einsatz von Marleen Kadenbach gegen ihren Ex-Klub. "Wir hoffen, dass Marleen nach zwei Spielen Zwangspause wieder spielen kann. Ich erwarte ein sehr körperliches Duell, da sind personelle Optionen doppelt wichtig."

"Unser Gast aus Regensburg besitzt einen hervorragend besetzten Rückraum, der die gegnerischen Teams fast durchgängig unter Druck setzen kann. Und auch die sehr körperlich agierende Abwehr ist ein weiterer Pluspunkt bei den Regensburgerinnen. Da werden wir mit einer mindestens ebensolchen Konsequenz gegenhalten", mahnt Luchse-Coach Dubravko Prelcec.

Dreikampf im Rennen um Relegationsrang

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt die Kurpfalz Bären zum Derby, die Badenerinnen belegen aktuell den Relegationsrang und müssen dringend punkten. "Wir gehen davon aus, dass Ketsch unbedingt zwei Punkte mitnehmen möchte. Wir wollen den Sieg aus dem Hinspiel bestätigen und weitere Punkte für den Abstand zu den Abstiegsplätze sichern. Dazu müssen wir von Anfang an bereit sein und über 60 Minuten unsere Leistung abrufen, um gegen die Kurpfalzbären erfolgreich zu sein", so Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger.

Bei dem Derby müssen die Gäste vom Altrhein auf Amelie Möllmann verzichten. Sie erlitt im Spiel gegen Lintfort einen Rückschlag ihrer Fußverletzung und fällt aller Voraussicht nach die nächsten 3-4 Wochen aus. Auch Mireia Torras Parera plagt sich mit Fußproblemen herum und konnte unter der Woche nur eingeschränkt trainieren.

„Wir müssen Farbe bekennen, müssen alles reinhauen, was wir haben und dann werden wir sehen, was im Derby rauskommt. Wenn wir die Klasse nicht über einen Relegationsplatz halten wollen, brauchen wir Punkte", so Bären-Trainerin Franziska Steil.

Die TG Nürtingen hat die HSG Freiburg zu Gast, die nur einen Zähler hinter den Kurpfalz Bären den ersten Abstiegsplatz belegt. Im Hinspiel siegte das Team von Manel Cirac im Breisgau recht locker 33:23.

Für Simon Schipper hat dieses beeindruckende Resultat für das kommende Spiel jedoch keine allzu große Bedeutung mehr. "Freiburg hat nun 12 Punkte und immer mal wieder für überraschende Ergebnisse gesorgt", weiß Nürtingens Co-Trainer. "Spielt unser Team wie in der zweiten Spielhälfte gegen Leipzig und vor der Pause in Göppingen, wäre das perfekt."

Noch ein Nachholspiel gegen Schlusslicht Gröbenzell vor der Brust haben die Füchse Berlin mit 19:15 Zählern derzeit Rang 9 inne. Doch erst einmal wartet auf den Hauptstadtklub das Duell mti der SG 09 Kirchhof, die ebenfalls in Schlagdistanz zum Relegationsrang ist. "Wir wissen, dass Kirchhof ein unangenehmer Gegner ist, und haben uns im Hinspiel auswärts auch sehr schwergetan", mahnt Berlins Coach Susann Müller.

Angela Cappelaro, die vor zwei Jahren aus Melsungen zu den Spreefüxxen kam, betont: "Wir wissen aus dem Hinspiel in Kirchhof, dass es kein einfaches Spiel wird. Kirchhof kämpft bis zum Ende mit einer aggressiven Abwehr. Wir müssen aus den letzten Spielen unsere Lehren ziehen, von Beginn an fokussiert sein, die Fehler reduzieren und eine kompakte Abwehr stellen. Dann werden wir erfolgreich sein und das Spiel für uns entscheiden." Im Tabellenkeller stehen sich der TSV Nord Harrislee und der HCD Gröbenzell gegenüber.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen