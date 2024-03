2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Frisch Auf Göppingen kann Spitzenposition festigen

In der 2. Handball Bundesliga Frauen stehen an diesem und dem kommenden Wochenende insgesamt drei Nachholspiele auf dem Programm, dann haben alle Teams 20 Spiele absolviert und sind bereit für das Schlussdrittel der Saison.

Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen kann im Nachholspiel bei den Kurpfalz Bären seine Position festigen. Die Kurpfalz Bären befinden sich hingegen mitten im Abstiegskampf, bei einer Niederlage fehlt man hinter die dann punktgleichen Tigers aus Waiblingen wieder auf den Relegationsrang.

"Wir brauchen nicht darüber reden, wenn der Tabellenführer nach Ketsch kommt, dann sind wir der klare Außenseiter dieser Begegnung. Dieser Rolle sind wir uns bewusst, wollen sie aber mit einer gewissen Leichtigkeit und Spielfreude annehmen und Göppingen vor Herausforderungen stellen und einen heißen Kampf liefern", so Bären-Trainerin Franziska Steil vor dem Spiel.

Göppingen verfügt laut Franzi Steil über den besten Rückraum der Liga. "Alles in allem sind sie auf allen Positionen sehr gut besetzt und machen zusammen mit Rödertal die meisten Gegenstoßtore", heißt es in der Mitteilung der Badenerinnen, die im Nachholspiel wieder so auftreten wollen, wie sie es die letzten Spiele gezeigt haben. "Im Angriff präzise Abschlüsse, im Rückzug gut agieren und hinten eine aggressive und körperbetonte Abwehr", so der Verein.

Personell sah es unter der Woche nicht so rosig aus, Ina Scheffler ist krank, Janneke Geigle mit Problemen in der Muskulatur und noch einige angeschlagene Spielerinnen. "Wir werden am Sonntag eine vernünftige Truppe auf die Beine stellen, wissen aber auch, dass ganz viel passen muss, um Göppingen ansatzweise gefährden zu können.", sagte Franzi Steil.

Gleich zwei Nachholspiele hat Schlusslicht HCD Gröbenzell noch zu absolvieren. Am Samstag empfängt man zunächst die HSG Freiburg. Mit dreizehn Pluspunkten Rückstand ist der Abstieg der Bayerinnen kaum zu verhindern, die Red Sparrows sind hingegen derzeit nur vier Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt.

Am 10. März hat man hingegen die Füchse Berlin zu Gast, der Hauptstadtklub ist mit einem ausgeglichenem Punktekonto aktuell als Achter auch nur zwei Zähler über dem Strich.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen