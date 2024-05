2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Fallen die letzten sportlichen Entscheidungen?

Platz 1 und 2 sind vergeben und auch im Tabellenkeller sind schon Vorentscheidungen gefallen. Doch nach diesem Spieltag könnte auch da endgültige Klarheit herrschen, der vierte Absteiger und der Teilnehmer an der Relegation feststehen. Ansonsten geht es vor allem um die Platzierungen, ein Dreikampf um Rang 3 und auch noch Platzierungen im Mittelfeld.

Meister Frisch Auf Göppingen muss zum Spitzenspiel beim ESV 1927 Regensburg antreten. "Frisch Auf ist haushoher Favorit. Wir wollen uns bestmöglich verkaufen und uns mit einer guten Leistung von unseren treuen Zuschauern verabschieden", blickt Regenburgs Trainer Bernhard Goldbach voraus.

Die Bunker-Ladies kämpfen aktuell noch um den dritten Platz im Unterhaus, benötigen dafür aber noch dringend Punkte. Von den Konkurrenten hat die TG Nürtingen beim HC Rödertal eine ebenso hohe Hürde zu meistern, der HC Leipzig hingegen spielt zuhause gegen den Absteiger TSV Nord Harrislee.

"Wir sind auf unserem Weg", meint TGN-Trainer Manel Cirac lächelnd. Zuversichtlich zeigt sich die am Saisonende scheidende Lea Schuhknecht vor dem letzten Auswärtsspiel ihrer Karriere. "Mit vier Siegen in Serie brauchen wir uns auch in Rödertal nicht verstecken und können das genießen", betont die Rückraumspielerin.

HCR-Cheftrainerin Maike Daniels erwartet ein enges Spiel: "Nürtingen schwimmt gerade auf der Erfolgswelle nach zuletzt vier Siegen. Mit Kerstin Foth und Leonie Dreizler verfügen sie über sehr ausgewogene und gefährliche Rückraumspieler, die wir unbedingt unter Kontrolle bringen müssen. Wir wollen im letzten Heimspiel unsere Zuschauer mit einer sehr guten Leistung begeistern und am besten mit zwei Punkten in die Sommerpause verabschieden."

"Wir bereiten uns sehr gut auf dieses Spiel vor, weil wir unbedingt gewinnen wollen. Vor allem für die Spielerinnen, die ihr letztes Heimspiel bestreiten, wird es ein hoch emotionales Spiel, mit dem sie sich gebührend verabschieden wollen. Die Mannschaft wird alles geben um unseren Zuschauern nochmal attraktiven Handball zu zeigen", erklärt Leipzigs Trainer Erik Töpfer.

Der Abstiegskampf steht kurz vor der Entscheidung, der TuS Lintfort empfängt die Füchse Berlin. "In Lintfort erwartet uns ein schweres Spiel und eine eingespielte Mannschaft," blickt Berlins Coach Susann Müller voraus. "Es ist das letzte Auswärtsspiel der Saison, in das wir noch einmal alles reinwerfen müssen, um es erfolgreich gestalten zu können."

Das absolute Schlüsselspiel bestreiten hingegen die Kurpfalz Bären und der VfL Waiblingen. "Wenn wir kämpfen, wenn wir bereit sind unser Bärenherz auf der Platte zu lassen, weil es das ist, was die Zuschauer sehen wollen, dann wollen wir ein Stück weit den verlorenen Kredit aus den letzten drei Spielen wieder zurückgewinnen.", so eine kämpferische Bären-Trainerin Franzi Steil: "Wir wollen und werden versuchen, mit allen Mitteln, dieses Spiel gegen Waiblingen zu gewinnen, um dann positiv und gestärkt in die Relegation zu gehen. Wir brauchen noch einen Punkt, um den Relegationsplatz zu sichern, und das ist das oberste Ziel."

Punkten die Tigers, dann sind sowohl der VfL wie auch Lintfort endgültig gerettet. Mit einem Remis hätten die Bären zumindest die Relegation abgesichert. Bei einer Niederlage könnte hingegen die SG 09 Kirchhof mit einem Heimsieg über Absteiger HSG Freiburg noch einmal das Rennen um Platz 12 spannend machen.

Um die Platzierungen im Mittelfeld geht es vor allem bei den Duellen 1. FSV Mainz 05 gegen HL Buchholz 08-Rosengarten und dem Gastspiel vom SV Werder Bremen bei Schlusslicht HCD Gröbenzell. "Wir wollen die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, da ist die Mannschaft hoch motiviert", so Werder-Coach Timm Dietrich vor dem Spiel und Mainz-Trainerin Ilka Fickinger betont: "Ich möchte sehen, dass wir noch einmal alle Tugenden an den Tag legen, um uns von unserem Publikum zu verabschieden. Vor allem würde es mich freuen, wenn wir mit zwei Punkten unsere Abgänge noch etwas ´feiern´ können."

