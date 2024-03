2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Derbysiege für Waiblingen und Berlin

In der 2. Handball Bundesliga Frauen stand der 21. Spieltag auf dem Programm. An der Spitze gab es keine Veränderung, die Topteams marschieren im Gleichschritt. Im Tabellenkeller konnte Waiblingen den letzten Nichtabstiegsplatz festigen, die Kurpfalz Bären halten den Relegationsrang.

Die TG Nürtingen ist beim Derby in Waiblingen von Beginn an nicht in Schwung gekommen. Folglich setzte am Freitagabend vor fast 700 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rundsporthalle eine 17:21-Niederlage. "36 fehlerhafte Aktionen waren es insgesamt", stellte der Nürtinger Coach Manel Cirac kurz nach Spielende fest. "Kleine Dinge haben letztendlich die Begegnung entschieden." Die Tigers haben damit im Abstiegskampf wichtige Punkte gesammelt.

Eine ganz bittere 29:34-(16:13)-Auswärtsniederlage mussten die Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 am Samstagabend beim TuS Lintfort quittieren: 40 Minuten zeigten die ersatzgeschwächten Oberpfälzerinnen eine super Leistung, doch eine miserable Chancenverwertung im "Schlussdrittel" sorgte für eine vermeidbare Pleite, die sich im Spielverlauf bis dahin so gar nicht angedeutet hatte.

ESV-Trainer Bernhard Goldbach war entsprechend bedient: "Trotz der Vorzeichen machen wir 40 Minuten ein super Spiel. Dann treffen wir beste Möglichkeiten nicht mehr und bringen uns selbst um den verdienten Lohn. Natürlich war das auch eine Kraftfrage, aber darauf dürfen wir es nicht schieben. Die Chancen waren da, aber wir haben sie einfach nicht mehr genutzt und auch in der Abwehr das Besprochene nicht beachtet."

Nach zwei handballfreien Wochenenden fuhr der HC Rödertal den nächsten Sieg in der 2. Bundesliga ein. Beim knappen 29:26-(17:12)-Auswärtserfolg hatte das Team von Cheftrainerin Maike Daniels über die gesamte Spielzeit Mühe, den Rhythmus der vergangenen Wochen wiederzufinden.

""Wir haben uns schon in der Vorbereitung auf das Spiel nicht vom Tabellenstand blenden lassen. Am Ende wurde es das erwartet schwere Spiel in Gröbenzell", so HCR-Trainerin Maike Daniels. "Wir haben uns gut ins Spiel rein gearbeitet und festgebissen. In der Schlussphase agieren wir abgeklärt, weil wir Gröbenzell trotz Unterzahl nicht mehr herankommen lassen"

Die Kurpfalz Bären haben im Abstiegskampf gepunktet, beim Vorletzten TSV Nord Harrislee mussten sich die Badenerinnen aber mit einem 29:29 (14:14) begnügen.

"Nach dem Spielverlauf ist es ein gewonnener Punkt, den wir uns verdient haben. Es lag an Kleinigkeiten, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Madita Jeß und Kreisläuferin Jonna Schaube hatten zu viele Freiheiten.", analysierte Bären-Trainerin Franzi Steil das Spiel. "Am Ende hat uns Katrin Rüttinger mit ihren 5 Paraden den Punkt festgehalten, der noch viel wert sein kann."

Die Werder-Frauen holen in der 2. Bundesliga zwei ganz wichtige Zähler im Heimspiel gegen die HSG Freiburg. Mit 26:20 (15:11) setzte sich das Team von Werder-Cheftrainer Timm Dietrich am Ende durch und klettert damit auf den 9. Tabellenplatz. "Das war eine reife Leistung", freute sich Dietrich nach dem Schlusspfiff, der über die kompletten 60 Minuten ein gutes Spiel seiner Mannschaft sah.

Dietrich fand nach dem Spiel lobende Worte für sein Team: "Wir haben über 60 Minuten konsequent unser Spiel gemacht. Vorne haben wir gute Lösungen gefunden und mit Wioleta Pajak hatten wir eine starke Torhüterin." Die gute Leistung des SV Werder erkannte auch Gäste-Trainer Bojic nach dem Spiel an: "Es ist ein verdienter Sieg für Bremen. Sie haben eine starke Abwehr gespielt, mit der wir uns sehr schwergetan haben."

Am 21. Spieltag standen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten einer enormen Herausforderung gegenüber, als sie gegen den Top-Favoriten Frisch Auf Göppingen antraten, am Ende mussten sie letztendlich eine 26:33-Niederlage einstecken.

"Göppingen hat in der ersten Halbzeit eine starke und aggressive Abwehr gespielt , mit der wir überhaupt nicht zurecht gekommen sind. Wir sind sehr schlecht in das Spiel gekommen und haben Situationen falsch erkannt, die sofort mit einer tollen zweiten Welle von Göppingen bestraft worden sind", analysierte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec.

Der 1. FSV Mainz 05 hat den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die SG 09 Kirchhof mit 33:29 (16:14) bezwungen. Damit haben die Dynamites nun fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang, gar acht auf einen direkten Abstiegsplatz, wo die Gäste aus Melsungen rangieren. Die Gäste mussten noch 40 Minuten kurz abreißen lassen und konnten den in sechs Minuten entstandenen Vier-Tore-Rückstand nicht mehr aufholen.

Im Ostderby kassiert der HC Leipzig bei den Füchsen Berlin eine 21:29 (11:13)-Niederlage und fährt ohne Punkte zurück in die Messestadt. Dass trotzdem der dritte Tabellenplatz verteidigt wurde, liegt an der Niederlage von Konkurrent Nürtingen am Freitag in Waiblingen (21:17).

"Berlin wollte unbedingt gewinnen und unsere Mädels waren sowohl gedanklich als auch körperlich zu träge. Vor allem unsere zweite Halbzeit war enttäuschend", erklärte HCL-Präsident Torsten Brunnquell.

