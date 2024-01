2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Bremen verliert gegen Schlusslicht, Rödertal gewinnt Topspiel

Die 2. Handball Bundesliga Frauen startet mit sieben Partien des 14. Spieltag in das neue Jahr. Die Partie Göppingen gegen Regensburg ist erst nächste Woche.

Die Kräfteverhältnisse schienen klar verteilt, wenn Spitzenreiter SV Werder Bremen das Schlusslicht HCD Gröbenzell empfängt. "Es wird sicherlich kein Selbstläufer, wir müssen wieder schnell zu unserem Rhythmus finden", hatte Bremens Cheftrainer Timm Dietrich schon im Vorfeld der 28:30-Niederlage gewarnt und betont: "Gröbenzell spielt eine unangenehme 5:1-Abwehr und hat sich im Saisonverlauf deutlich gesteigert."

Im Spiel lagen die Hanseatinnen schnell zurück und auch die zwischenzeitliche 5:4-Führung gab keine Sicherheit. Gröbenzell kämpfte beherzt, konnte immer wieder vorlegen. Mitte der zweiten Halbzeit schien die Partie zu kippen, Bremen konnte mit drei Toren in Serie zum 23:21 (48.) stellen. Doch die Gäste aus Bayern konterten, übernahmen beim 25:26 (54.) wieder die Vorlage und feierten einen Auswärtserfolg.

Nach Pluspunkten zu Göppingen aufschließen konnten die TG Nürtingen und der HC Rödertal, die sich im direkten Duell gegenüber standen. Am Ende konnten aber die Gäste aus Sachsen trotz Pausenrückstand mit 32:23 (12:14) gewinnen. Nur zum Ende der ersten Halbzeit hatten die Bienen eine Schwächephase, in Durchgang zwei riss man nach dem 20:20 (46.) die Kontrolle an sich.

Der TuS Lintfort reiste zum direkten Verfolger Füchse Berlin und setzte sich hauchdünn mit 25:24 (14:12) durch. In der erwartet eng umkämpften Partie wechselte die Führung schon im ersten Spielabschnitt mehrfach. Auch in Durchgang zwei wogte die Partie hin und her, Jana Willing stellte am Ende den Sieg für die Gäste mit ihrem fünften Tor sicher.

Punktgleich mit den Spreefüxxen war auch der 1. FSV Mainz 05. Die Dynamites setzten sich allerdings bei der HL Buchholz 08-Rosengarten mit 27:24 (15:14) durch. Von Anfang an drückte das Team aus Rheinland-Pfalz dem Spiel den Stempel auf, führte zeitweise mit fünf Toren (6:11). Die Handball-Luchse kämpften sich zum 19:19-Ausgleich (40.) heran, musste dann aber abreißen lassen.

Der HC Leipzig bleibt Mainz auf den Fersen und zog durch das 36:23 (18:8) beim TSV Nord Harrislee mit den Füchsen Berlin gleich. Auch ohne Trainer Erik Töpfer sollte der mehrfache Deutsche Meister gleich zu Beginn die ersten sechs Treffer setzen und am Ende einen deutlichen Sieg einfahren.

Die Kurpfalz Bären reisten zum Tabellennachbarn VfL Waiblingen. Die Tigers konnten sich allerdings mit 34:25 (18:8) deutlich durchsetzen. Die Gastgeberinnen erzielten gleich die ersten drei Treffer, gerieten nie in Rückstand und führten beim 17:7 erstmals zweistellig. Im zweiten Spielabschnitt sollten die Gäste aus Baden immerhin die Partie ausgeglichen gestalten.

Punktgleich mit den Tigers war vor dem Spieltag auch die SG 09 Kirchhof, die zum Vierzehnten HSG Freiburg reiste. Im Aufsteigerduell setzten sich die Red Sparrows allerdings am Ende deutlich mit 27:19 (14:9) durch. Beide Teams haben nun 10 Pluspunkte auf dem Konto. Die Breisgauerinnen legten den Grundstein zum Heimsieg am Ende der ersten Halbzeit mit einem 7:0-Lauf zum 14:8-Zwischenstand.

Die Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem ESV 1927 Regensburg wird es am kommenden Freitag (12.01.) ausgetragen. Die Frisch Auf Frauen wollen ihre Position im Aufstiegskampf festigen, Regensburg hat als Sechster vor dem Wochenende nur einen Zähler Rückstand auf Rang 3.

