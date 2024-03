2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Big Points für Kirchhof

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steht der 22. Spieltag auf dem Programm. Aufstiegskampf traf Kampf um den Klassenerhalt im Rödertal, Big Points gab es für die SG 09 Kirchhof. Im Sonntagsspiel hat der HC Leipzig den TuS Lintfort zu Gast.

Die Topteams marschieren weiter, Frisch Auf Göppingen besiegte die Spreefüxxe Berlin und der HC Rödertal feierte einen Arbeitssieg über die Kurpfalz Bären. Beide Teams trennen nur zwei Zähler, auch die TG Nürtingen setzte sich klar gegen Werder Bremen durch.

Vor dem Sonntagsspiel zwischen dem HC Leipzig und dem TuS Lintfort konnte der 1. FSV Mainz 05 mit dem Triumph beim ESV 1927 Regensburg dann auf Rang 5 klettern. Waiblingen festigte den letzten Nichtabstiegsplatz mit einem Remis gegen Harrislee und hat nun zwei Zähler Polster auf die Kurpfalz Bären. Denen sitzt die SG 09 Kirchhof nach dem Heimsieg über Schlusslicht HCD Gröbenzell im Nacken. Die HSG Freiburg verlor gegen Buchholz-Rosengarten und kann weiterhin keinen Boden gut machen.

Am Osterwochenende reist Göppingen zum TuS Lintfort, der HC Rödertal muss zum TSV Nord Harrislee. Im Abstiegskampf kommt es zum direkten Duell zwischen den Kurpfalz Bären und der SG 09 Kirchhof, auch die Partie zwischen SV Werder Bremen und VfL Waiblingen kann richtungsweisend sein, beide Teams haben 20 Pluspunkte und der Verlierer muss kräftig um den Klassenerhalt zittern.

Die Partien des 22. Spieltags

Der VfL Waiblingen musste sich gegen den TSV Nord Harrislee am Ende mit einem 26:26-Remis begnügen, Leonie Thomssen rettete den Nordfrauen am Ende das Remis. damit bleibt es aber auch acht Spieltage vor Schluss bei acht Zählern Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Das Spiel war über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, in der die Gäste sich aber zum Ende der ersten Halbzeit leichte Vorteile erspielten und vom 7:7 zum 13:17-Pausenstand stellten. Waiblingen kämpfte sich nach der Pause schnell zum 18:18 heran, danach wechselte die Führung mehrfach hin und her. Auch Waiblingens 25:23 (55.) gab den Tigers nicht die nötige Sicherheit.

Im Kampf um den Aufstieg in die Handball Bundesliga Frauen feierten die Bienen vom HC Rödertal ein 32:28 (16:18) gegen die Kurpfalz Bären. Die Gäste, die aktuell den Relegationsrang belegen, erwischten einen guten Start und konnten angeführt von Svenja Mann (11/2) bis auf vier Tore (13:17) enteilen.

Die Sächsinnen stemmten sich gegen eine drohende Niederlange, angeführt von Fabienne Büch (8) übernahm man beim 20:19 (34.) erstmals die Führung. Die Badenerinnen hielten lange mit, mussten dann aber nach dem 26:25 (49.) langsam abreißen lassen.

Beim Duell der Tabellennachbarn zwischen Regensburg und Mainz sollten am Ende die Dynamites jubeln, die Bunker-Ladies unterlagen mit 25:26 (18:15). Saskia Fackel (7/2) und Rugile Bartaseviciute (6) trugen die Hauptlast der Gäste, den Siegtreffer setzte am Ende Anna Weidle. Bei der Partie wechselte die Führung mehrfach hin und her, Regensburg hatte sich zwischenzeitlich auf vier Tore (21:17) abgesetzt und gab das 24:21 (48.) in den Schlussminuten noch aus der Hand.

Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen hat seine Position weiter gefestigt, mit 28:23 siegten die Württembergerinnen klar gegen die Spreefüxxe Berlin. Selina Kalmbach (10/4) war Toptorjägerin der Frisch Auf Frauen, die sich schon ab Mitte der ersten Halbzeit langsam vom 6:6-Remis zu einer Sechs-Tore-Führung lösten. Berlin kämpfte sich in Durchgang zwei beim 20:18 (45.) noch einmal in die Schlagdistanz, Göppingen entschied aber mit einer Viererserie zum 26:20 (56.) die Partie.

Mit drei Zählern Rückstand auf den Relegationsrang stand die SG 09 Kirchhof im Heimspiel gegen den als Absteiger feststehenden HCD Gröbenzell schon unter Zugzwang. Bei den Nordhessinnen sollten Nele Weyh (8/3), Greta Kavaliauskaite, Julie Hafner (je 6) und Anna-Maria Spielvogel (5/1) den größten Anteil am letztlich deutlichen 34:23-Heimerfolg haben. Schlusslicht Gröbenzell konnte nur rund eine Halbzeit mithalten, musste dann aber spätestens ab dem 19:17 (36.) abreißen lassen. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz ist der Relegationsrang für Kirchhof nur noch einen Zähler und der erste Nichtabstiegsplatz drei Zähler entfernt.

Für die Red Sparrows der HSG Freiburg rückt der Abstieg näher, die Breisgauerinnen unterlagen der HL Buchholz 08-Rosengarten deutlich mit 19:36. Überragende Spielerin der Handball-Luchse, die nur beim 2:1 einmal in Rückstand waren, war Rückraumshooterin Levke Kretschmann mit 12 Toren. Schon in Durchgang eins war Freiburgs Rückstand beim 8:18 zweistellig.

Die Reise zur TG Nürtingen hatten sich die Handballerinnen des SV Werder Bremen anders vorgestellt: Beim Tabellenvierten lief für die Grün-Weißen nichts zusammen und so ging es mit einer bitteren 18:32-Niederlage wieder auf die Heimreise.

"Ich muss ganz ehrlich sagen, es war kein gutes Spiel und wir waren über das gesamte Spiel nicht auf Augenhöhe. Am kommenden Wochenende müssen wir ein anderes Gesicht zeigen", so Werder-Cheftrainer Timm Dietrich nach dem Schlusspfiff.

Es ist das Topspiel am Sonntag, beide Mannschaften trennt nur ein Zähler. "Wir benötigen eine kämpferische Leistung gegen einen Gegner, der uns körperlich überlegen ist. Ich erwarte einen knappen Spielverlauf, genau wie im Hinspiel und Spannung bis zum Schluss", so Leipzigs Trainer Erik Töpfer.

Lintforts Trainerinnenlegende Bettina Grenz-Klein verweist auf den verschärften Abstiegskampf, in dem selbst der Dritte noch nicht gerettet ist. "Unser Ziel ist es, mindestens 30 Punkte zu machen, um nicht noch näher an die Abstiegszone zu rutschen. Es ist schon absurd, dass man am Ende der Saison ein ausgeglichenes Punktekonto haben muss, um nicht in Abstiegsgefahr zu kommen."

