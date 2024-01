2. Handball Bundesliga Frauen kompakt: Abstiegskampf für Handball-Luchse, Rödertal mit Heimspiel

Die 2. Handball Bundesliga Frauen startet mit sieben Partien des 14. Spieltag in das neue Jahr. Die Partie Göppingen gegen Regensburg ist erst nächste Woche.

Santina Sabatnig und der HC Rödertal sind ärgste Verfolger von Frisch Auf Göppingen. TG Nürtingen via HCR

Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen reist am Sonntag zum HC Leipzig und will da seine Spitzenposition festigen. Verfolger HC Rödertal hat den Zehnten VfL Waiblingen zu Gast. "Waiblingen spielt viel über die Außen und den Kreis. Wir müssen insbesondere das Weiterspielen und die Kooperation mit den Kreisläufern unterbinden, dann haben wir eine Chance, das Angriffsspiel des Gegners zu kontrollieren", so HCR-Trainerin Maike Daniels.

Der TuS Lintfort ist vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Nord Harrislee Dritter, dahinter folgen aber der 1. FSV Mainz und die TG Nürtingen mit nur einem Zähler Rückstand. 05-Trainerin Ilka Fickinger hat vor dem Heimspiel gegen Berlin ihre Mannschaft auf ein körperlich sehr präsentes Berliner Team eingestellt, das "über ein gutes Tempospiel und schnelle, quirlige und gute Eins-gegen-Eins-Spielerinnen verfügt, allen voran Isa Ternede auf Rückraum Mitte, die das Berliner Spiel steuert."

"Mainz spielt bisher eine wirklich starke Saison. Sie stellen einen extrem torgefährlichen Rückraum, deren Spielfluss wir stoppen müssen", blickt Berlins Coach Susann Müller voraus und Linksaußen Djazzmin Trabelsi erklärt: "Wir wissen, dass es in Mainz ein schweres Spiel wird. Wir wissen aber auch, dass wenn wir zusammenspielen und uns an unsere Absprachen halten, wir ein gutes Ergebnis erspielen können."

Nürtingen muss zu Aufsteiger SG 09 Kirchhof nach Melsungen. "Kirchhof hat einige gute Spielerinnen", weiß TG-Trainer Manel Cirac, der diese Woche den ersten Teil seiner Ausbildung zum EHF-Master-Coach in Hamburg absolvierte und seine Mannschaft nicht betreuen konnte. Das Training übernahmen Delia Cleve und Lea Schuhknecht.

Nach dem Punktabzug ist der SV Werder Bremen auf Rang 6 zurückgefallen, die Hanseatinnen wollen nun im Heimspiel gegen die Kurpfalz Bären wieder den Angriff nach oben starten. "Gegen Gröbenzell haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht, 19 technische Fehler waren einfach viel zu viel. Gegen Ketsch müssen wir zu unseren Stärken zurückfinden", so Werder-Coach Timm Dietrich vor dem Duell beim Tabellen-Vierzehnten.

Der Siebte Regensburg duelliert sich mit der HSG Freiburg, die auf Rang 12 den Relegationsrang innehat. "Gegen Freiburg erwartet uns ein Abnutzungskampf. Wir müssen in die Tiefe gehen und die Angriffe effektiv abschließen, damit wir nicht in die Schnellangriffe laufen", erklärt Trainer Bernhard Goldbach und auch der Sportliche Leiter Robert Torunsky erwartet eine kniffelige Aufgabe: "Für mich lautet die Formel: Defensiv kompakt stehen uns und im Angriff entschlossen durchbeißen."

Ein Duell im Abstiegskampf liefern sich die HL Buchholz 08-Rosengarten, die den ersten Nichtabstiegskampf belegen und Schlusslicht HCD Gröbenzell, der aber schon gegen Bremen überraschte. "Wir müssen nach den letzten Ergebnissen mit einem konzentrierten und geschlossenen Agieren in Gröbenzell auftreten. Es ist unser Ziel, die Heimreise mit zwei Punkten im Gepäck anzutreten", so Luchse-Coach Dubravko Prelcec.

