Spieler des Tages

Mit jedem Spiel - findet Johannes Eggestein - werde es für ihn derzeit ein wenig besser. Die Statistik belegt den St.-Pauli-Stürmer: Im zweiten Startelf-Einsatz gegen Schalke lieferte er seinen ersten Scorerpunkt per Assist, danach in Berlin erzielte er sein erstes Tor, und gegen Nürnberg folgte nun der Doppelpack. Sein Trainer Fabian Hürzeler sieht in dem 25-Jährigen den "Prototypen für Professionalität." St. Paulis Stürmerproblem hat Eggestein behoben.

Sebastian Wolff