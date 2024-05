Spieler des Tages

Fabian Hürzeler ist in der Bewertung von Marcel Hartel (27) eines wichtig. "Ich", sagt St. Paulis Trainer, "messe ihn nicht an Toren oder Assists". Auch gegen Schalke (3:1) attestierte er seinem Ersatz-Kapitän in Sachen Laufbereitschaft und Spielintelligenz einen starken Vortrag. Mit zwei Treffern und einer Vorlage krönte Hartel diesen, oder, wie Hürzeler es nennt: "Er hat sich belohnt." Diese Effizienz, nicht immer sein Markenzeichen, macht ihn unersetzlich.

Sebastian Wolff