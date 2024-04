Spieler des Tages

Ein bisschen was hatte es vom berühmten Ketchup-Effekt: In 28 Ligaspielen seit seinem Wechsel nach Fürth im vergangenen Sommer war bei Dennis Srbeny in Sachen Assists gar nichts passiert, ehe beim 5:3 bei Wehen Wiesbaden dann alles auf einmal kam. Nach einem frühen 0:2-Rückstand hatte der 29-Jährige mit drei - zum Teil feinen - Vorarbeiten zum 1:2, 2:2 und 3:2 großen Anteil daran, das Spiel zu drehen - und unterstrich so seinen Formanstieg.

Fabian Istel