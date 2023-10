Spieler des Tages

Nach dem Traumstart in die Saison hatte Robert Glatzel eine Durststrecke, traf nur noch einmal in sechs Partien - Vergangenheit.

In den jüngsten beiden Spielen waren es wieder drei Treffer. An der ehemaligen Wirkungsstätte in Kaiserslautern war der 29-Jährige genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss: Die Hereingabe von Bakery Jatta verwertete er eiskalt, vor seinem zweiten Tor machte er den richtigen Laufweg und schloss perfekt ab.

Sebastian Wolff