Spieler des Tages

Es hat mehr als zwei Jahre gedauert, bis auch die Fortuna-Fans sehen durften, was wirklich in Ao Tanaka (25) steckt. Nach seinen glänzenden Leistungen in Japans Nationalteam knüpfte er erstmals auch im Fortuna-Trikot komplett daran an. Der zweifache Torschütze gegen den FCK konnte schon immer Zweikämpfe und Bälle gewinnen und sich auf engstem Raum bewegen. Diesmal war er auch eine Führungsfigur, die Verantwortung übernehmen will und kann.

Norbert Krings