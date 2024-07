2. Bundesliga startet mit dem Klassiker Köln gegen den HSV

Die DFL gibt an diesem Donnerstag die Spielpläne für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga bekannt. Und schon zuvor ist klar, dass das deutsche Unterhaus mit einem Klassiker startet: Köln empfängt den HSV.

Im Rhein-Energie-Stadion in Köln fällt der Startschuss zur 2. Bundesliga. IMAGO/eu-images

Der 1. FC Köln konnte den Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr verhindern, der Hamburger SV scheiterte erneut beim Versuch, in das deutsche Oberhaus zurückzukehren. So kommt es, dass die beiden Traditionsvereine die Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga eröffnen.

Der Effzeh hat am Freitag, 2. August, Heimrecht und empfängt den HSV um 20.30 Uhr. Das teilten die DFL und Sat.1 als übertragender TV-Sender bereits am Donnerstagmorgen mit. Auch Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie. Der komplette Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga wird um 12 Uhr bekanntgegeben.

Struber: "Super Standortbestimmung"

"Ich freu mich richtig drauf. Ein Heimspiel, was soll ich da sagen, das Rhein-Energie-Stadion das erste Mal als Trainer zu erleben, ist richtig cool", freute sich Kölns neuer Trainer Gerhard Struber. "Und für uns wird das eine super Standortbestimmung, zum Auftakt direkt gegen so einen großen Gegner zu spielen."

Struber trifft dann auf Steffen Baumgart, der vergangene Saison beim FC gehen musste und nun erstmals als Coach des HSV nach Köln zurückkehrt. Die beiden Vereine standen sich zum letzten Mal in der 2. Liga in der Saison 2018/19 gegenüber, Mitte April 2019 kamen die Hanseaten durch ein spätes Tor von Manuel Wintzheimer noch zu einem 1:1 in Müngersdorf. Köln verabschiedete sich danach Richtung Bundesliga, der HSV mühte sich seitdem vergeblich, dorthin zurückzukehren.

Die Rückkehr peilen die Hamburger nun erneut an. "Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen. Und diese ist beim HSV mit dem Aufstieg verbunden. Da müssen wir nicht drum herumreden. Wir wissen, dass die Konkurrenz gut ist und die Liga aufrüstet", erklärte jüngst HSV-Coach Baumgart. Ein erfolgreicher Auftakt in Köln würde dabei sicherlich helfen.