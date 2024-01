Das Votum in der Sommer-Rangliste 2023 der 2. Bundesliga war klar: Dank einer überragenden Rückrunde sicherte sich Tim Kleindienst Platz 1 und steht als einziger Stürmer in der Kategorie "Herausragend".

Wem die Eins gebührt, darüber musste die Redaktion keine Sekunde nachdenken: Tim Kleindienst, wem sonst? Seine 16 Tore und vier Assists in der Rückrunde waren so überragend, dass sich eine andere Frage aufdrängte: Muss Heidenheims Torschützenkönig der 2. Liga damit nicht allein in der höchsten Kategorie stehen?

Kleindienst verschiebt den Trennstrich

Ruckzuck einigte sich die Redaktion auf ein Ja, was wenig verwunderlich ist, wenn man sich vor Augen hält, dass Wintersieger Robert Glatzel zwar sechs Tore auflegte, aber nur auf die Hälfte von Kleindiensts Treffern kam.

Hätte Letzterer nicht so herausgeragt, wäre übrigens der Strich zwischen den beiden Kategorien nach David Kownacki gezogen worden. Von den besten vier nach Kleindienst, ist Darmstadts Philipp Titz mit sechs Toren als einziger zwar nicht in den Achter-Bereich vorgestoßen, doch dies machte er als wichtige, kampfstarke Anspielstation wett. Dies brachte ihm eine Steigerung von Platz 11 im Winter auf nun Rang 4 ein.

Teuchert verbessert, Klos neu dabei

Einen Sprung machte auch Hannovers Cedric Teuchert: Dank sieben Treffern und zwei Assists in der Rückrunde belegt der 26-Jährige nun Rang 6. In der Winter-Rangliste hatte er noch auf dem zehnten Platz gelegen. Abgestürzt ist dagegen Braydon Manu von Aufsteiger Darmstadt: In der Winterpause noch Drittbester in der kicker-Rangliste, verschlechterte sich der 26-Jährige um fünf Plätze und liegt nun auf Rang 8. Auch Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern stagnierte in der Rückserie und belegt nun den zwölften statt den fünften Platz.

Neu in der Rangliste sind Bielefelds Fabian Klos und Regensburgs Prince Osei Owusu. Trotz ihrer guten Leistungen in der Rückrunde konnten sie ihren jeweiligen Verein jedoch nicht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren.

In der Print-Ausgabe am Montag, 19. Juni oder im eMagazine finden Sie die komplette Rangliste der 2. Bundesliga