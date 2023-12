2. Bundesliga: Herbstsaison für Österreicher zum Vergessen

Nur Pichler top: Eine Zweitliga-Herbstsaison zum Vergessen

Von den neun Österreichern in Deutschlands 2. Bundesliga kamen in der Herbstsaison nur zwei regelmäßig zum Einsatz. Außer Benedikt Pichler, der wesentlichen Anteil an Holstein Kiels Tabellenführung hat, gab es nur Enttäuschungen. IMAGO/Thomas Frey