2. Bundesliga beschert Sky Zuwachs

Der TV-Sender Sky zieht eine positive Saisonbilanz. Vor allem die prominent besetzte 2. Liga bescherte dem Pay-TV-Anbieter ein enormes Reichweitenplus.

Gute Zahlen dank der Traditionsvereine in der 2. Liga. IMAGO/MIS

Per Pressemitteilung teilte Sky mit, dass knapp 4,7 Millionen Zuschauer pro Spieltag ("durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Kick-offs") eingeschaltet haben. Das seien laut dem Sender zwei Prozent mehr Zuschauer pro Spieltag als noch 2020/21. Dabei sind in der Bundesliga die Sonntagsspiele und die Partie am Freitagabend nicht eingerechnet, da die Übertragungsrechte bei DAZN liegen.

Vor allem die 2. Liga erwies sich für Sky indes als Erfolgsgarant. Durch Vereine wie Schalke, Werder Bremen oder HSV wurde hier ein Reichweitenplus von 54 Prozent erzielt. Höhepunkt dabei war der 33. Spieltag, als 2,4 Millionen Zuschauer die Partien verfolgten.

"Wir sind mit der vergangenen Saison überaus zufrieden. Nicht nur, weil wir mit beiden Ligen insgesamt ein leichtes Zuschauerplus verzeichnen konnten, sondern weil gerade die 2. Bundesliga mit einer Steigerung von über 50% auf ein bislang unerreichtes Interesse gestoßen ist“, wird Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland, zitiert.

