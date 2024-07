2. Bundesliga 2024/25: Beginn, Spielplan, Infos

Noch knapp einen Monat ist Geduld angesagt, dann startet die neue Saison der 2. Bundesliga. Ein Überblick zu den wichtigsten Infos.

Wann beginnt die 2. Bundesliga 2024/25?

Lange ist es nicht mehr hin, dann beginnt die neue Zweitliga-Saison. Am Freitag, den 2. August 2024, findet das Eröffnungsspiel statt. Wer gegen wen antreten wird, wird von der DFL noch bekannt gegeben. Der 1. Spieltag erstreckt sich bis zum 4. August.

Der Spielplan der Saison 2024/25

Die DFL wird am 4. Juli den kompletten Spielplan der neuen Spielzeit bekannt geben. Bislang wurde nur der Rahmenterminkalender veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass nach dem Saisonstart am ersten August-Wochenende alle 17 Spieltage der Hinrunde vor Weihnachten abgeschlossen werden. Die Winterpause startet nach dem 17. Spieltag am 23. Dezember und endet mit dem Rückrundenstart am 17. Januar 2025.

Der Saisonabschluss am 34. Spieltag fällt auf den 18. Mai 2025, wo traditionell alle neun Partien gleichzeitig um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Wie auch schon in der vergangenen Saison sind auch für die Spielzeit 2024/25 keine englischen Wochen vorgesehen.

Die Eckdaten des neuen Spielplans:

1. Spieltag: 2. - 4. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 16. Januar 2025

Rückrunden-Start: 17. Januar - 19. Januar 2025

34. Spieltag: 18. Mai 2025

Wann sind die Relegationsspiele?

Für zwei Vereine aus dem deutschen Unterhaus ist die Saison nach dem 34. Spieltag noch nicht beendet. Während der Tabellendritte am 22. und 26. Mai in der Relegation auf den Aufstieg hofft, wird der Zweitliga-16. am 23. und 27. Mai um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Wer überträgt die 2. Bundesliga 2023/24?

Wie in den vergangenen Spielzeiten hat sich der Pay-TV-Sender Sky alle Rechte an der 2. Bundesliga gesichert und überträgt damit alle 306 Spiele live. Unverändert bleibt auch die frei empfangbare Übertragung des Topspiels am Samstagabend an jedem der 34 Spieltage auf Sport1. Eine Neuerung gibt es ab der Saison 2024/25: RTL konnte sich mit Sky auf die Übertragung von drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV einigen.