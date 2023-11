2:3 gegen die Türkei: Rückschlag für das DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft hat in einem Testspiel gegen die Türkei verloren. DFB-Kapitän Ilkay Gündogan ärgerte sich über die vielen Fehler.

Im Fußball können wenige Momente ein Spiel entscheiden. Auch kleine Fehler führen manchmal zu Gegentoren. Dann wird es schwer, als Sieger vom Platz zu gehen. Der deutschen Nationalmannschaft passieren solche Fehler seit einiger Zeit zu oft.

Am Samstag verlor das Team gegen die Türkei mit 2:3. Zwischendurch zeigten die deutschen Fußballer in Berlin immer wieder, wie gut sie spielen können. Doch dann ließen sie ihren Gegenspielern wieder zu viel Platz, was die Türkei eiskalt ausnutzte.

"Sie machen ihre Tore nach Fehlern von uns", sagte Mannschaftskapitän Ilkay Gündogan. Dann sei es immer schwer, zurückzukommen - egal gegen wen. In diesem Jahr blieb die deutsche Mannschaft in zehn Spielen nur einmal ohne Gegentor. Das reicht nicht aus, um richtig erfolgreich zu sein.

Jetzt geht's gegen Österreich

Am Dienstag steht in Wien gegen Österreich das nächste Testspiel an. Viele Möglichkeiten zum Testen haben die Deutschen danach nicht mehr. Schon nächstes Jahr im Sommer geht die Europameisterschaft in Deutschland los.